Serie B - Game Week 8 25 ott 2026 - 12:15 Stadio M. A. Bentegodi

Hellas Verona-Pisa sarà trasmessa in diretta su DAZN e LaB Channel. Di seguito i dettagli per seguire il match in TV e in live streaming.

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Hellas Verona-Pisa: data e orario

Al Bentegodi di Verona va in scena un confronto di Serie B tra l'Hellas Verona e il Pisa, due squadre che arrivano all'appuntamento con obiettivi e stati d'animo molto diversi.

I padroni di casa di Marco Baroni stanno attraversando un momento difficile. Dopo la sconfitta contro il Modena, il pareggio per 2-2 con il Catanzaro ha lasciato l'Hellas in una zona di classifica scomoda, lontana dalle aspettative di inizio stagione.

Il Pisa, invece, arriva a Verona con il vento in poppa. La vittoria per 3-1 sulla Cremonese è la conferma di un momento di forma positivo per gli uomini di Paolo Bianco, attualmente sesti in classifica.

La società nerazzurra è anche al centro di importanti novità fuori dal campo: Damien Comolli, ex dirigente della Juventus, è stato nominato nuovo presidente e amministratore delegato del club toscano, un segnale delle ambizioni crescenti del Pisa.

In classifica, le due squadre occupano posizioni agli antipodi: l'Hellas è in zona retrocessione, mentre il Pisa punta alla parte alta della graduatoria. Per i veneti, questa partita vale molto più dei tre punti.

I precedenti recenti tra le due squadre raccontano di sfide equilibrate e povere di gol, con diversi pareggi negli ultimi anni. Non è scontato aspettarsi spettacolo, ma la pressione dell'Hellas potrebbe cambiare le carte in tavola.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Per quanto riguarda l'Hellas Verona, Marco Baroni non ha ancora reso note la formazione probabile né eventuali indisponibili. Le informazioni saranno aggiornate a ridosso del fischio d'inizio.

Anche sul fronte Pisa, Paolo Bianco non ha comunicato la probabile formazione né la lista degli assenti. Ulteriori aggiornamenti arriveranno nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

L'Hellas Verona arriva alla sfida con un ruolino nelle ultime cinque partite di due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Il risultato più recente in Serie B è il 2-2 casalingo contro il Catanzaro, preceduto dalla sconfitta per 3-2 contro il Modena. I veneti hanno segnato nove gol e ne hanno subiti nove in questo parziale, un bilancio che riflette una fase di instabilità.

Il Pisa, nelle ultime cinque uscite, ha collezionato due vittorie, un pareggio e due sconfitte, ma il trend più recente è nettamente positivo. I nerazzurri hanno vinto le ultime due gare di campionato: 0-3 contro il LR Vicenza e 3-1 contro la Cremonese. In cinque partite hanno segnato otto gol e ne hanno incassati otto, con le ultime prestazioni che mostrano una squadra in crescita.

Precedenti

La storia recente tra Hellas Verona e Pisa è dominata dall'equilibrio. L'ultimo incrocio risale al febbraio 2026 in Serie A, quando le due squadre si divisero la posta con uno 0-0 al Bentegodi, risultato identico a quello dell'ottobre 2025 quando si affrontarono con i campi invertiti. Guardando i precedenti disponibili, i pareggi sono il filo conduttore di questa rivalità: nessuna delle due squadre sembra riuscire ad avere la meglio sull'altra, rendendo questo confronto storicamente aperto a qualsiasi esito.

Classifica





In Serie B, l'Hellas Verona occupa la tredicesima posizione, in piena zona retrocessione, mentre il Pisa è sesto, a ridosso delle posizioni che contano per la promozione. La distanza in classifica rende questa sfida particolarmente importante per i padroni di casa, che hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda.





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