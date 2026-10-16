Serie B - Game Week 7 16 ott 2026 - 14:30 Stadio M. A. Bentegodi

Hellas Verona-Catanzaro sarà trasmessa in diretta su DAZN e LaB Channel, le due piattaforme che detengono i diritti della Serie B 2026/27.

Come vedere Hellas Verona-Catanzaro con una VPN

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Hellas Verona-Catanzaro: data e orario

Il Bentegodi di Verona ospita una sfida di Serie B 2026/27 tra l'Hellas Verona e il Catanzaro, due squadre che arrivano a questo appuntamento con situazioni di classifica e di forma molto diverse.

I gialloblù di Marco Baroni hanno mostrato qualità nel corso della stagione, ma arrivano da una sconfitta per 3-2 contro il Modena che ha frenato il loro momento positivo. Gli scaligeri restano comunque una squadra con ambizioni concrete nella parte alta della classifica.

Il Catanzaro di Giorgio Gorgone sta attraversando un periodo complicato. I giallorossi hanno perso quattro delle ultime cinque partite di campionato e si trovano in una posizione delicata in classifica, con la necessità di invertire la rotta.

La sfida al Bentegodi rappresenta per il Verona l'occasione di tornare a vincere davanti al proprio pubblico, mentre il Catanzaro cerca disperatamente punti per allontanarsi dalla zona pericolosa.

Due squadre con obiettivi stagionali agli antipodi si affrontano in un match che vale più per gli ospiti che per i padroni di casa, anche se nessuno può permettersi di sottovalutare i tre punti in palio.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Hellas Verona-Catanzaro in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Per l'Hellas Verona, Marco Baroni non ha ancora comunicato la formazione probabile. Non si registrano aggiornamenti ufficiali su infortuni o squalifiche in casa gialloblù. Ulteriori informazioni saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.

Anche per il Catanzaro la situazione è analoga: Giorgio Gorgone non ha reso noti indisponibili o giocatori in diffida. Eventuali novità verranno aggiornate nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

L'Hellas Verona presenta un bilancio di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque uscite ufficiali. La vittoria più convincente è arrivata contro l'Arezzo per 5-0, mentre l'ultima gara disputata si è conclusa con una sconfitta per 3-2 contro il Modena. In questo parziale gli scaligeri hanno segnato 12 gol e ne hanno subiti 9, un dato che racconta di una squadra capace in fase offensiva ma non sempre solida dietro.

Il Catanzaro arriva a Verona con una sola vittoria nelle ultime cinque partite di Serie B. I giallorossi hanno battuto la Carrarese per 1-0, ma hanno perso contro Mantova, Sampdoria, Sudtirol e Pisa. La squadra di Gorgone ha segnato appena 4 gol e ne ha subiti 8 in questo periodo, numeri che spiegano le difficoltà in classifica.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'agosto 2021, quando l'Hellas Verona si impose per 3-0 in Coppa Italia. Bisogna tornare alla stagione 2005/06 di Serie B per trovare sfide ufficiali di campionato: in quell'arco di tempo il Verona ha vinto due volte, con un pareggio e una sconfitta, segnando 6 gol complessivi contro i 2 del Catanzaro. Il bilancio storico nei cinque incontri censiti sorride nettamente all'Hellas Verona.

Classifica





In Serie B il Verona occupa la nona posizione, una collocazione che lo tiene in contatto con la zona playoff ma che richiede continuità di risultati. Il Catanzaro si trova al diciannovesimo posto, in piena zona retrocessione, e per i giallorossi ogni punto ha un peso specifico enorme nella corsa alla salvezza.





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