Dove vedere Genoa-Udinese domenica in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Genoa e Udinese si affrontano nel 30° turno di Serie A, l’ultimo prima della sosta per lasciar spazio ai playoff delle nazionali per la qualificazione ai Mondiali.
Il Grifone va a caccia della terza vittoria consecutiva, mentre i friulani vogliono tornare al successo dopo un pari e una sconfitta nelle ultime due.
Di seguito tutte le info per rimanere aggiornati su Genoa-Udinese: dalle formazioni scelte da De Rossi e Runjaic alle indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming.
Come guardare Genoa-Udinese in diretta? Canale TV e diretta streaming
Genoa-Udinese, come tutte le altre partite di Serie A, sarà visibile su DAZN grazie l'app scaricabile su smart tv, oltre che su console di gioco, device portatili e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.
Il match sarà trasmesso in co-esclusiva anche da Sky su Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (251).
Per gli abbonati Sky è disponibile il servizio streaming Sky Go, fruibile senza ulteriori costi; l'altra opzione è rappresentata dall'acquisto del 'Pass Sport' presente su NOW.
Come guardare ovunque con una VPN
Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL allesportivo.
Genoa-Udinese, ora di inizio
Genoa-Udinese si gioca venerdì 20 marzo 2026 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Calcio d'inizio alle ore 20.45
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabili formazioni Genoa-Udinese
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigaard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Messias, Ellertsson; Colombo, Vitinha. All. De Rossi.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic.
Forma
Momento opposti per le due squadre: i padroni di casa del Genoa, guidati da Daniele De Rossi sono reduci da due vittorie di fila, mentre l’Udinese ha conquistato un punto nelle ultime due sfide di Serie A.