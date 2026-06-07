La partita tra Francia e Irlanda del Nord è trasmessa in Italia su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire la gara in diretta.

Come vedere Francia-Irlanda del Nord con una VPN

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Francia-Irlanda del Nord: data e orario

La Francia scende in campo alla Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy di Villeneuve d'Ascq per l'ultima amichevole prima del Mondiale 2026. L'avversario è l'Irlanda del Nord, in quello che si preannuncia come un test finale prima che i Bleus si concentrino sul torneo nordamericano.

Deschamps ha qualche motivo in più per sorridere dopo le ultime notizie dal ritiro: William Saliba è stato dichiarato disponibile, dissipando le preoccupazioni sulla sua tenuta fisica, e Ousmane Dembélé è pronto a tornare in campo. Il commissario tecnico ha già avvisato i suoi giocatori che nessun posto è garantito, nemmeno per i più titolati.

C'è però un'ombra sul clima interno. Kylian Mbappé e Rayan Cherki sarebbero irritati per l'utilizzo della loro immagine da parte di uno sponsor della federazione, una tensione che Deschamps dovrà gestire con attenzione a pochi giorni dall'esordio mondiale.

L'Irlanda del Nord arriva a questo appuntamento con una vittoria di misura sulla Guinea nell'ultima uscita. Michael O'Neill sta costruendo un gruppo giovane e determinato, consapevole che affrontare una delle nazionali più forti d'Europa rappresenta un banco di prova prezioso.

Mbappé porta con sé il peso di una stagione difficile al Real Madrid, tra polemiche e trofei mancati. Il Mondiale è la sua occasione per tornare al centro della scena, e la sfida contro l'Irlanda del Nord è il primo passo verso quel palcoscenico.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in TV e in live streaming.

Formazioni

Didier Deschamps dovrebbe schierare Mike Maignan in porta, con una difesa composta da Jules Koundé, Lucas Hernandez, Ibrahima Konaté e Dayot Upamecano. A centrocampo spazio ad Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni e Rayan Cherki, mentre in attacco sono previsti Michael Olise, Marcus Thuram e Ousmane Dembélé. Non figurano infortunati o squalificati nella lista comunicata dallo staff tecnico francese.

Per l'Irlanda del Nord, Michael O'Neill punta su Pierce Charles tra i pali, con Trai Hume, Ciaron Brown, Ruairi McConville e Paul Smyth in difesa. Il centrocampo dovrebbe essere composto da Jamie Donley, Jamie McDonnell, Shea Charles e Isaac Price, con Justin Devenny e Jamie Reid a supporto dell'attacco. Tom Atcheson è l'unico assente per squalifica. Ulteriori aggiornamenti sulle formazioni saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche 4 T. Atcheson

Stato di forma

La Francia ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite. I Bleus hanno perso la gara più recente contro la Costa d'Avorio per 2-1, dopo aver battuto Colombia (3-1) e Brasile (2-1) nelle amichevoli di marzo. Nelle precedenti due uscite, valide per i playoff di qualificazione ai Mondiali, la Francia aveva superato Azerbaigian (3-1) e Ucraina (4-0), segnando complessivamente undici gol e subendone cinque nelle ultime cinque gare.

L'Irlanda del Nord ha raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. La vittoria più recente è arrivata contro la Guinea per 1-0, mentre il pareggio per 1-1 contro il Galles risale a marzo. I nordirlandesi hanno perso entrambe le sfide dei playoff di qualificazione contro Italia (2-0) e Slovacchia (1-0), con un bilancio di quattro gol segnati e quattro subiti nelle ultime cinque uscite.

Precedenti

I dati sugli scontri diretti recenti tra Francia e Irlanda del Nord non sono disponibili. Non è quindi possibile fornire un bilancio aggiornato degli ultimi precedenti tra le due nazionali.

Classifica









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