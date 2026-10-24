Serie B - Game Week 8 24 ott 2026 - 09:00 Stadio Giovanni Zini

Cremonese-Juve Stabia è trasmessa in diretta su DAZN e su LaB Channel. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita in TV e in streaming.

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Cremonese-Juve Stabia: data e orario

Allo Stadio Giovanni Zini di Cremona va in scena Cremonese-Juve Stabia, sfida valida per il campionato di Serie B 2026/27. Le due squadre arrivano all'appuntamento con situazioni di classifica e momenti di forma molto diversi, il che rende la posta in palio particolarmente pesante soprattutto per gli ospiti.

La Cremonese di Fabio Pecchia viene da una sconfitta per 3-1 sul campo del Pisa nell'ultima giornata di Serie B, un risultato che ha frenato un periodo comunque positivo per i grigiorossi. Prima di quel ko, la squadra lombarda aveva infilato vittorie in amichevole contro la Juventus e il Monza, mostrando una buona vena realizzativa.

La Juve Stabia di Pietro De Giorgio ha invece trovato una vittoria preziosa nell'ultimo turno, superando il Sudtirol per 3-0 in Serie B. Un successo che interrompe una serie di pareggi e ridà fiducia a un gruppo che aveva bisogno di ritrovare i tre punti.

In classifica la Cremonese occupa una posizione che non lascia tranquilli, mentre le Vespe arrivano a Cremona con lo slancio di chi ha appena vinto e vuole consolidare la propria posizione. Tre punti che potrebbero cambiare le gerarchie nella parte bassa della graduatoria.

Per seguire la partita in diretta TV e in live streaming, di seguito tutte le informazioni sui canali disponibili e su come non perdersi neanche un minuto del match.

Formazioni

Fabio Pecchia non ha ancora comunicato la formazione ufficiale della Cremonese, né sono state segnalate indisponibilità o squalifiche ufficiali nel gruppo grigiorosso. Aggiornamenti sulla probabile formazione saranno disponibili nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Anche sul fronte Juve Stabia la situazione è analoga: Pietro De Giorgio non ha reso note le condizioni della rosa né il probabile undici titolare. Non risultano al momento defezioni ufficiali tra i campani, con eventuali novità attese a ridosso della gara.

Stato di forma

La Cremonese ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è la sconfitta per 3-1 in casa del Pisa in Serie B, mentre in precedenza i grigiorossi avevano pareggiato 0-0 contro l'Arezzo. Le vittorie in amichevole contro la Juventus per 1-0 e contro il Monza per 3-2 testimoniano la capacità realizzativa della squadra, con otto reti segnate in questo periodo a fronte di quattro subite nelle sole gare di campionato.

La Juve Stabia presenta un ruolino di una vittoria e quattro pareggi nelle ultime cinque uscite tra tutte le competizioni. Il successo più recente è il 3-0 esterno contro il Sudtirol in Serie B, che ha interrotto una serie di tre pareggi consecutivi in campionato, tra cui l'1-1 contro la Virtus Entella e l'1-1 contro il Cesena. Le Vespe hanno segnato sei reti e ne hanno subite cinque in questo periodo, con un rendimento discontinuo ma in crescita.

Precedenti

Nei cinque precedenti disponibili tra le due squadre il bilancio è favorevole alla Cremonese, che ha vinto tre volte contro una della Juve Stabia, con un pareggio. L'ultimo incrocio, nel maggio 2025 in Serie B, si concluse con un netto 3-0 per i grigiorossi in casa propria, mentre nella doppia sfida della stessa stagione le Vespe si imposero per 2-1 al Romeo Menti. Una serie che racconta di sfide spesso combattute, con la Cremonese capace di fare la differenza soprattutto tra le mura amiche.

Classifica





In Serie B la Cremonese occupa la sedicesima posizione e la Juve Stabia la diciottesima, con entrambe le squadre nella parte bassa della graduatoria dove ogni punto può fare la differenza per allontanarsi dalla zona più pericolosa.





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