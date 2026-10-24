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Serie B
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Dove vedere Cremonese-Juve Stabia in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Cremonese vs Juve Stabia
Cremonese
Juve Stabia
Serie B

Dove vedere la partita di Serie B tra Cremonese e Juve Stabia: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie B - Game Week 8
Stadio Giovanni Zini

Cremonese-Juve Stabia è trasmessa in diretta su DAZN e su LaB Channel. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita in TV e in streaming.

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Cremonese-Juve Stabia: data e orario

Allo Stadio Giovanni Zini di Cremona va in scena Cremonese-Juve Stabia, sfida valida per il campionato di Serie B 2026/27. Le due squadre arrivano all'appuntamento con situazioni di classifica e momenti di forma molto diversi, il che rende la posta in palio particolarmente pesante soprattutto per gli ospiti.

La Cremonese di Fabio Pecchia viene da una sconfitta per 3-1 sul campo del Pisa nell'ultima giornata di Serie B, un risultato che ha frenato un periodo comunque positivo per i grigiorossi. Prima di quel ko, la squadra lombarda aveva infilato vittorie in amichevole contro la Juventus e il Monza, mostrando una buona vena realizzativa.

La Juve Stabia di Pietro De Giorgio ha invece trovato una vittoria preziosa nell'ultimo turno, superando il Sudtirol per 3-0 in Serie B. Un successo che interrompe una serie di pareggi e ridà fiducia a un gruppo che aveva bisogno di ritrovare i tre punti.

In classifica la Cremonese occupa una posizione che non lascia tranquilli, mentre le Vespe arrivano a Cremona con lo slancio di chi ha appena vinto e vuole consolidare la propria posizione. Tre punti che potrebbero cambiare le gerarchie nella parte bassa della graduatoria.

Per seguire la partita in diretta TV e in live streaming, di seguito tutte le informazioni sui canali disponibili e su come non perdersi neanche un minuto del match.

Formazioni

Probabili formazioni Cremonese - Juve Stabia

Allenatore

  • F. Pecchia

Fabio Pecchia non ha ancora comunicato la formazione ufficiale della Cremonese, né sono state segnalate indisponibilità o squalifiche ufficiali nel gruppo grigiorosso. Aggiornamenti sulla probabile formazione saranno disponibili nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Anche sul fronte Juve Stabia la situazione è analoga: Pietro De Giorgio non ha reso note le condizioni della rosa né il probabile undici titolare. Non risultano al momento defezioni ufficiali tra i campani, con eventuali novità attese a ridosso della gara.

Stato di forma

CRE

CRE - Forma

VEN
D0-0
MON
V2-3
JUV
V0-1
ARE
D0-0
PIS
S3-1
Gol segnato (subito)
5/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
JUV

JUV - Forma

LRV
D1-1
CES
D1-1
LAZ
D3-3
VEN
D1-1
SUD
V3-0
Gol segnato (subito)
9/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

La Cremonese ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è la sconfitta per 3-1 in casa del Pisa in Serie B, mentre in precedenza i grigiorossi avevano pareggiato 0-0 contro l'Arezzo. Le vittorie in amichevole contro la Juventus per 1-0 e contro il Monza per 3-2 testimoniano la capacità realizzativa della squadra, con otto reti segnate in questo periodo a fronte di quattro subite nelle sole gare di campionato.

La Juve Stabia presenta un ruolino di una vittoria e quattro pareggi nelle ultime cinque uscite tra tutte le competizioni. Il successo più recente è il 3-0 esterno contro il Sudtirol in Serie B, che ha interrotto una serie di tre pareggi consecutivi in campionato, tra cui l'1-1 contro la Virtus Entella e l'1-1 contro il Cesena. Le Vespe hanno segnato sei reti e ne hanno subite cinque in questo periodo, con un rendimento discontinuo ma in crescita.

Precedenti

Testa a testa

CremonesePareggioJuve Stabia
3
1
1
Serie B
Cremonese badge
Cremonese
CRE
3
Juve Stabia badge
Juve Stabia
JUV
0
FIN
Serie B
Juve Stabia badge
Juve Stabia
JUV
2
Cremonese badge
Cremonese
CRE
1
FIN
Serie B
Cremonese badge
Cremonese
CRE
1
Juve Stabia badge
Juve Stabia
JUV
1
FIN
Serie B
Juve Stabia badge
Juve Stabia
JUV
1
Cremonese badge
Cremonese
CRE
2
FIN
Serie B
Juve Stabia badge
Juve Stabia
JUV
1
Cremonese badge
Cremonese
CRE
2
FIN
9Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

Nei cinque precedenti disponibili tra le due squadre il bilancio è favorevole alla Cremonese, che ha vinto tre volte contro una della Juve Stabia, con un pareggio. L'ultimo incrocio, nel maggio 2025 in Serie B, si concluse con un netto 3-0 per i grigiorossi in casa propria, mentre nella doppia sfida della stessa stagione le Vespe si imposero per 2-1 al Romeo Menti. Una serie che racconta di sfide spesso combattute, con la Cremonese capace di fare la differenza soprattutto tra le mura amiche.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PalermoPalermoPAL
7610167+919
V
V
V
D
V
2
MantovaMantovaMAN
7421138+514
S
V
D
V
D
3
PisaPisaPIS
7412149+513
V
V
D
S
V
4
ModenaModenaMOD
7412128+413
S
V
V
D
S
5
SudtirolSudtirolSUD
733196+312
S
D
V
D
V
6
Ascoli Calcio 1898 FCAscoli Calcio 1898 FCASC
733185+312
D
D
V
S
V
7
AvellinoAvellinoAVE
7322128+411
D
V
S
D
V
8
BeneventoBeneventoBEN
7322107+311
D
V
V
V
S
9
S.S. ArezzoS.S. ArezzoARE
7313814-610
V
D
S
V
S
10
Virtus EntellaVirtus EntellaVEN
7232108+29
V
D
D
V
D
11
LR VicenzaLR VicenzaLRV
82331115-49
V
D
S
S
D
12
Hellas VeronaHellas VeronaVER
72231412+28
D
S
V
S
V
13
CesenaCesenaCES
715189-18
D
S
D
D
D
14
CarrareseCarrareseCAR
721467-17
V
V
S
S
S
15
Calcio PadovaCalcio PadovaBSP
7214610-47
S
S
S
V
S
16
EmpoliEmpoliEMP
8215713-67
S
D
S
S
S
17
CremoneseCremoneseCRE
7133610-46
S
D
D
D
V
18
Juve StabiaJuve StabiaJUV
72328805
V
D
D
D
S
19
CatanzaroCatanzaroCAT
7115814-64
D
S
S
V
S
20
SampdoriaSampdoriaSAM
7115715-84
S
S
V
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


In Serie B la Cremonese occupa la sedicesima posizione e la Juve Stabia la diciottesima, con entrambe le squadre nella parte bassa della graduatoria dove ogni punto può fare la differenza per allontanarsi dalla zona più pericolosa.


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