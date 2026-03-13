Dove vedere Cremonese-Fiorentina in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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La giornata numero 29 di Serie A si chiude con il succoso scontro salvezza tra Cremonese e Fiorentina.

Squadre divise da un solo punto in classifica: grigiorossi terzultimi a quota 24, viola a 25 dopo il pareggio casalingo contro il Parma del turno precedente.

La squadra di Nicola è in crisi nerissima: la vittoria in campionato manca addirittura dal 7 dicembre, da allora una striscia negativa fatta di quattro pareggi e ben dieci sconfitte.

Di seguito tutto ciò che c'è da sapere su Cremonese-Fiorentina, incluse le info riguardanti formazioni, canale tv e diretta streaming.

Come guardare Cremonese-Fiorentina in diretta? Canale TV e diretta streaming

Cremonese-Fiorentina si potrà guardare in diretta sull'app di DAZN, disponibile per il download su smart tv, console di gioco (PlayStation e Xbox), device portatili e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

La sfida sarà visibile anche su DAZN 1, canale numero 214 di Sky.

Cremonese-Fiorentina sarà disponibile anche in diretta streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Cremonese-Fiorentina: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Giovanni Zini

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Cremonese-Fiorentina si gioca lunedì 16 marzo 2026 allo stadio 'Giovanni Zini' di Cremona: calcio d'inizio alle ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Cremonese - Fiorentina Probabile formazione Panchina Allenatore D. Nicola Probabile formazione Panchina Allenatore P. Vanoli

Probabili formazioni Cremonese-Fiorentina

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Folino, Luperto; Barbieri, Vandeputte, Thorsby, Maleh, Zerbin; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. All. Vanoli.

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica