Serie B - Game Week 6 11 ott 2026 - 09:00 Stadio Nicola Ceravolo

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Catanzaro-Mantova: data e orario

Il Catanzaro ospita il Mantova allo Stadio Nicola Ceravolo in una sfida di Serie B che mette di fronte due squadre con obiettivi stagionali molto diversi.

I giallorossi di Giorgio Gorgone attraversano un momento difficile. Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato raccontano di una squadra in cerca di continuità, con la pressione della classifica che si fa sentire.

Il Mantova di Francesco Modesto arriva invece con ben altra fiducia. I biancorossi occupano le zone alte della graduatoria e nelle ultime settimane hanno mostrato solidità e carattere.

Lo scontro diretto tra le due panchine aggiunge interesse tattico alla partita. Gorgone dovrà trovare soluzioni per sbloccare un attacco che fatica, mentre Modesto vorrà confermare il momento positivo lontano da casa.

I precedenti recenti sorridono al Catanzaro tra le mura amiche, ma il Mantova ha dimostrato di saper fare risultato anche in trasferta. Il Ceravolo sarà il palcoscenico di una sfida che vale punti pesanti per entrambe le squadre.

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Formazioni

Per il Catanzaro, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su probabili formazioni, infortuni o squalifiche. Le ultime notizie sulla squadra di Giorgio Gorgone saranno aggiornate a ridosso del calcio d'inizio.

Anche per il Mantova la situazione è analoga: nessun dato confermato su indisponibili o diffidati per la formazione di Francesco Modesto. Ulteriori aggiornamenti arriveranno nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

Il Catanzaro arriva all'appuntamento con un bilancio di una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie B. L'unico successo è arrivato contro la Carrarese per 1-0, mentre la sconfitta più recente è quella contro la Sampdoria per 2-1. In totale, i giallorossi hanno segnato 7 gol e ne hanno subiti 9 in questo parziale.

Il Mantova mostra un rendimento più equilibrato: due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite disputate tra Serie B e Coppa Italia. In campionato, i biancorossi hanno battuto la Sampdoria 2-0 e pareggato 2-2 contro il Pisa nell'ultimo turno. Nelle sole gare di Serie B considerate, la squadra di Modesto ha segnato 8 gol e ne ha incassati 6.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al febbraio 2026, quando il Catanzaro si impose 2-0 in casa in Serie B. Considerando i cinque incroci disponibili, il bilancio vede due vittorie del Catanzaro, una del Mantova e due pareggi, con i giallorossi che hanno segnato 7 gol complessivi contro i 4 dei biancorossi.

Classifica





In classifica il distacco tra le due squadre è netto: il Mantova occupa la terza posizione, mentre il Catanzaro si trova al diciottesimo posto. I tre punti in palio hanno un peso molto diverso per le rispettive ambizioni stagionali.





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