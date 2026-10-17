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Serie B
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Dove vedere Carrarese-Modena in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Carrarese vs Modena
Carrarese
Modena
Serie B

Dove vedere la partita di Serie B tra Carrarese e Modena: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie B - Game Week 7
Stadio Dei Marmi

Carrarese-Modena sarà trasmessa in diretta su DAZN e LaB Channel, le due piattaforme che detengono i diritti della Serie B 2026/27. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita in TV e in streaming.

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Carrarese-Modena: data e orario

Allo Stadio Dei Marmi di Carrara va in scena una sfida di Serie B tra la Carrarese di Guido Pagliuca e il Modena guidato da Daniele Galloppa. Le due squadre arrivano a questo appuntamento in momenti di forma molto diversi, con ambizioni e urgenze che rendono il match particolarmente importante per entrambe.

La Carrarese attraversa un periodo difficile. I toscani hanno raccolto una sola vittoria nelle ultime cinque giornate e si trovano in fondo alla classifica, con la necessità di invertire una tendenza che rischia di diventare sempre più pesante.

Il Modena arriva invece con il vento in poppa. I canarini hanno vinto tre delle ultime cinque partite, compreso il successo esterno più recente, e occupano la terza posizione in classifica, con ambizioni concrete di restare nella zona di vertice del torneo.

Pagliuca deve trovare la formula per fermare una squadra ospite in fiducia, mentre Galloppa ha tutto l'interesse a confermare la solidità mostrata nelle ultime settimane anche in un campo storicamente ostico.

Per seguire la partita in diretta TV o in live streaming, di seguito tutte le informazioni necessarie.

Formazioni

Probabili formazioni Carrarese - Modena

Allenatore

  • G. Pagliuca

Sul fronte della Carrarese, mister Guido Pagliuca non ha ancora reso nota la formazione probabile e non si registrano aggiornamenti ufficiali su infortuni o squalifiche. Ulteriori informazioni saranno disponibili nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche per il Modena la situazione è analoga: Daniele Galloppa non ha comunicato la probabile formazione, né sono stati segnalati indisponibili o giocatori in diffida. Eventuali novità verranno aggiornate a ridosso della partita.

Stato di forma

CAR

CAR - Forma

ASC
D1-1
EMP
S0-1
CAT
S1-0
BEN
S0-1
BSP
V0-2
Gol segnato (subito)
3/4
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
MOD

MOD - Forma

CRE
V0-3
AVE
S0-1
SUD
D1-1
EMP
V2-1
VER
V3-2
Gol segnato (subito)
9/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

La Carrarese arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite di Serie B. Il risultato più recente è stato il successo per 0-2 contro il Calcio Padova, che ha interrotto una striscia negativa fatta di sconfitte contro Benevento (0-1), Catanzaro (1-0) ed Empoli (0-1). In questo parziale i toscani hanno segnato quattro gol e ne hanno subiti quattro.

Il Modena presenta invece un rendimento più solido, con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare. I canarini hanno battuto l'Hellas Verona per 3-2 nell'ultimo impegno e in precedenza avevano superato l'Empoli per 2-1, mentre l'unica sconfitta è arrivata contro l'Avellino (0-1). Complessivamente la squadra di Galloppa ha segnato sette gol e ne ha subiti cinque in questo periodo.

Precedenti

Testa a testa

CarraresePareggioModena
1
1
3
Serie B
Modena badge
Modena
MOD
2
Carrarese badge
Carrarese
CAR
0
FIN
Serie B
Carrarese badge
Carrarese
CAR
0
Modena badge
Modena
MOD
0
FIN
Serie B
Carrarese badge
Carrarese
CAR
2
Modena badge
Modena
MOD
1
FIN
Serie B
Modena badge
Modena
MOD
2
Carrarese badge
Carrarese
CAR
0
FIN
Serie C
Carrarese badge
Carrarese
CAR
2
Modena badge
Modena
MOD
3
FIN
4Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al febbraio 2026, quando il Modena si impose per 2-0 in casa. Nei cinque incontri censiti, il Modena conta tre vittorie contro una della Carrarese, con un pareggio per 0-0 registrato nell'ottobre 2025. Il bilancio complessivo sorride agli ospiti, che hanno dimostrato di saper fare risultato anche in trasferta contro i toscani.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PalermoPalermoPAL
6510147+716
V
V
D
V
V
2
MantovaMantovaMAN
6420136+714
V
D
V
D
V
3
ModenaModenaMOD
6411116+513
V
V
D
S
V
4
SudtirolSudtirolSUD
633093+612
D
V
D
V
D
5
Ascoli Calcio 1898 FCAscoli Calcio 1898 FCASC
632174+311
D
V
S
V
D
6
AvellinoAvellinoAVE
6312117+410
V
S
D
V
V
7
PisaPisaPIS
6312118+310
V
D
S
V
V
8
BeneventoBeneventoBEN
631285+310
V
V
V
S
D
9
Hellas VeronaHellas VeronaVER
72231412+28
D
S
V
S
V
10
CesenaCesenaCES
614178-17
S
D
D
D
V
11
Calcio PadovaCalcio PadovaBSP
621358-37
S
S
V
S
D
12
S.S. ArezzoS.S. ArezzoARE
6213613-77
D
S
V
S
S
13
Virtus EntellaVirtus EntellaVEN
613287+16
D
D
V
D
S
14
CremoneseCremoneseCRE
613257-26
D
D
D
V
S
15
EmpoliEmpoliEMP
6204610-46
S
S
S
V
S
16
LR VicenzaLR VicenzaLRV
6123713-65
S
S
D
D
S
17
CarrareseCarrareseCAR
611446-24
V
S
S
S
D
18
CatanzaroCatanzaroCAT
7115814-64
D
S
S
V
S
19
SampdoriaSampdoriaSAM
6114613-74
S
V
S
S
S
20
Juve StabiaJuve StabiaJUV
613258-32
D
D
D
S
V
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


In Serie B il Modena occupa la terza posizione, nella zona che proietta direttamente verso la lotta per la promozione, mentre la Carrarese si trova al diciassettesimo posto, in una situazione di classifica che richiede punti con urgenza per allontanarsi dalla zona più pericolosa della graduatoria.


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