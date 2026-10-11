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Dove vedere Calcio Padova-Carrarese in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Calcio Padova vs Carrarese
Calcio Padova
Carrarese
Serie B

Dove vedere la partita di Serie B tra Calcio Padova e Carrarese: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie B - Game Week 6
Stadio Euganeo

Padova-Carrarese sarà trasmessa in diretta su DAZN e LaB Channel. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in streaming.

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Calcio Padova-Carrarese: data e orario

Allo Stadio Euganeo di Padova va in scena una sfida di Serie B tra il Calcio Padova di Antonio Nicola Calabro e la Carrarese guidata da Guido Pagliuca. Due squadre con obiettivi e momenti di forma molto diversi si affrontano in un pomeriggio che potrebbe pesare sulle rispettive classifiche.

Il Padova arriva a questo appuntamento con un rendimento altalenante nelle ultime settimane. I veneti hanno alternato prestazioni convincenti a passi falsi che ne hanno frenato la risalita, e oggi cercano i tre punti davanti al proprio pubblico per ritrovare continuità.

La Carrarese attraversa invece un momento particolarmente difficile. I toscani non riescono a trovare la vittoria da diverse giornate e si presentano a Padova con la necessità urgente di invertire una tendenza negativa che li ha portati nelle zone basse della graduatoria.

Pagliuca dovrà fare leva sulla compattezza difensiva per limitare i danni in trasferta, dove la Carrarese ha faticato a esprimere il proprio gioco per quasi tutto l'avvio di stagione. La sfida tra le idee offensive di Calabro e la resistenza ospite rappresenta il filo conduttore tattico della partita.

Per chi vuole seguire il match, di seguito tutte le informazioni su come vedere Padova-Carrarese in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Calcio Padova - Carrarese

Allenatore

  • Antonio Nicola Calabro

Per il Padova, mister Antonio Nicola Calabro non ha ancora comunicato la formazione ufficiale. Non sono disponibili al momento indicazioni su probabili titolari, infortuni o squalifiche: ulteriori aggiornamenti saranno forniti a ridosso del fischio d'inizio.

Sul fronte Carrarese, anche Guido Pagliuca non ha reso noti i dettagli sulla formazione. Nessuna informazione confermata su assenze o squalifiche è disponibile allo stato attuale. Le ultime notizie verranno aggiornate nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

BSP

BSP - Forma

PIS
V0-1
VER
D1-1
CRE
S3-1
ASC
V1-0
PAL
S2-1
Gol segnato (subito)
5/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
CAR

CAR - Forma

MAN
S1-2
ASC
D1-1
EMP
S0-1
CAT
S1-0
BEN
S0-1
Gol segnato (subito)
2/6
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Padova ha raccolto nelle ultime cinque partite di Serie B due vittorie, un pareggio e due sconfitte. I veneti hanno perso l'ultima gara contro il Palermo per 2-1, dopo aver battuto l'Ascoli Calcio 1898 FC per 1-0 nella giornata precedente. Complessivamente, la squadra di Calabro ha segnato cinque gol e ne ha subiti sette in questo parziale, evidenziando una certa fragilità difensiva.

La Carrarese presenta invece un bilancio preoccupante: quattro sconfitte e un solo pareggio nelle ultime cinque uscite. L'ultima partita si è conclusa con una sconfitta per 0-1 contro il Benevento, mentre in precedenza i toscani avevano ceduto anche a Catanzaro per 1-0 e all'Empoli per 0-1. La squadra di Pagliuca ha segnato appena tre gol in questo periodo, subendone cinque.

Precedenti

Testa a testa

Calcio PadovaPareggioCarrarese
1
1
0
Serie B
Calcio Padova badge
Calcio Padova
BSP
1
Carrarese badge
Carrarese
CAR
0
FIN
Serie B
Carrarese badge
Carrarese
CAR
0
Calcio Padova badge
Calcio Padova
BSP
0
FIN
1Gol segnati0
Partite senza 2.5 goal0/2
Entrambe le squadre hanno segnato0/2

Nei precedenti recenti tra le due squadre in Serie B, il Padova ha avuto la meglio nell'ultimo confronto diretto, vincendo 1-0 in casa nel febbraio 2026. Prima di quel match, le due formazioni si erano divise la posta con uno 0-0 nell'agosto 2025, con la Carrarese che giocava tra le mura amiche. Il bilancio complessivo degli scontri disponibili sorride quindi al Padova, che non ha subito gol in nessuna delle due sfide e ha trovato la rete decisiva nell'incontro più recente.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PalermoPalermoPAL
6510147+716
V
V
D
V
V
2
SudtirolSudtirolSUD
633093+612
D
V
D
V
D
3
MantovaMantovaMAN
5320105+511
D
V
D
V
V
4
Ascoli Calcio 1898 FCAscoli Calcio 1898 FCASC
632174+311
D
V
S
V
D
5
AvellinoAvellinoAVE
6312117+410
V
S
D
V
V
6
ModenaModenaMOD
531184+410
V
D
S
V
V
7
PisaPisaPIS
6312118+310
V
D
S
V
V
8
BeneventoBeneventoBEN
631285+310
V
V
V
S
D
9
Hellas VeronaHellas VeronaVER
5212107+37
V
S
V
D
S
10
CesenaCesenaCES
614178-17
S
D
D
D
V
11
Calcio PadovaCalcio PadovaBSP
521256-17
S
V
S
D
V
12
S.S. ArezzoS.S. ArezzoARE
6213613-77
D
S
V
S
S
13
Virtus EntellaVirtus EntellaVEN
613287+16
D
D
V
D
S
14
CremoneseCremoneseCRE
613257-26
D
D
D
V
S
15
EmpoliEmpoliEMP
6204610-46
S
S
S
V
S
16
LR VicenzaLR VicenzaLRV
6123713-65
S
S
D
D
S
17
SampdoriaSampdoriaSAM
6114613-74
S
V
S
S
S
18
CatanzaroCatanzaroCAT
510459-43
S
V
S
S
S
19
Juve StabiaJuve StabiaJUV
613258-32
D
D
D
S
V
20
CarrareseCarrareseCAR
501426-41
S
S
S
D
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


In Serie B, il Padova occupa la zona di metà classifica, mentre la Carrarese si trova nelle posizioni di coda della graduatoria. Per gli ospiti, questa partita ha il sapore di uno scontro importante per provare a ridurre il distacco dalla zona più tranquilla della classifica.


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