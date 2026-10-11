Serie B - Game Week 6 11 ott 2026 - 11:15 Stadio Euganeo

Padova-Carrarese sarà trasmessa in diretta su DAZN e LaB Channel. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in streaming.

Come vedere Calcio Padova-Carrarese con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Calcio Padova-Carrarese: data e orario

Allo Stadio Euganeo di Padova va in scena una sfida di Serie B tra il Calcio Padova di Antonio Nicola Calabro e la Carrarese guidata da Guido Pagliuca. Due squadre con obiettivi e momenti di forma molto diversi si affrontano in un pomeriggio che potrebbe pesare sulle rispettive classifiche.

Il Padova arriva a questo appuntamento con un rendimento altalenante nelle ultime settimane. I veneti hanno alternato prestazioni convincenti a passi falsi che ne hanno frenato la risalita, e oggi cercano i tre punti davanti al proprio pubblico per ritrovare continuità.

La Carrarese attraversa invece un momento particolarmente difficile. I toscani non riescono a trovare la vittoria da diverse giornate e si presentano a Padova con la necessità urgente di invertire una tendenza negativa che li ha portati nelle zone basse della graduatoria.

Pagliuca dovrà fare leva sulla compattezza difensiva per limitare i danni in trasferta, dove la Carrarese ha faticato a esprimere il proprio gioco per quasi tutto l'avvio di stagione. La sfida tra le idee offensive di Calabro e la resistenza ospite rappresenta il filo conduttore tattico della partita.

Per chi vuole seguire il match, di seguito tutte le informazioni su come vedere Padova-Carrarese in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per il Padova, mister Antonio Nicola Calabro non ha ancora comunicato la formazione ufficiale. Non sono disponibili al momento indicazioni su probabili titolari, infortuni o squalifiche: ulteriori aggiornamenti saranno forniti a ridosso del fischio d'inizio.

Sul fronte Carrarese, anche Guido Pagliuca non ha reso noti i dettagli sulla formazione. Nessuna informazione confermata su assenze o squalifiche è disponibile allo stato attuale. Le ultime notizie verranno aggiornate nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

Il Padova ha raccolto nelle ultime cinque partite di Serie B due vittorie, un pareggio e due sconfitte. I veneti hanno perso l'ultima gara contro il Palermo per 2-1, dopo aver battuto l'Ascoli Calcio 1898 FC per 1-0 nella giornata precedente. Complessivamente, la squadra di Calabro ha segnato cinque gol e ne ha subiti sette in questo parziale, evidenziando una certa fragilità difensiva.

La Carrarese presenta invece un bilancio preoccupante: quattro sconfitte e un solo pareggio nelle ultime cinque uscite. L'ultima partita si è conclusa con una sconfitta per 0-1 contro il Benevento, mentre in precedenza i toscani avevano ceduto anche a Catanzaro per 1-0 e all'Empoli per 0-1. La squadra di Pagliuca ha segnato appena tre gol in questo periodo, subendone cinque.

Precedenti

Nei precedenti recenti tra le due squadre in Serie B, il Padova ha avuto la meglio nell'ultimo confronto diretto, vincendo 1-0 in casa nel febbraio 2026. Prima di quel match, le due formazioni si erano divise la posta con uno 0-0 nell'agosto 2025, con la Carrarese che giocava tra le mura amiche. Il bilancio complessivo degli scontri disponibili sorride quindi al Padova, che non ha subito gol in nessuna delle due sfide e ha trovato la rete decisiva nell'incontro più recente.

Classifica





In Serie B, il Padova occupa la zona di metà classifica, mentre la Carrarese si trova nelle posizioni di coda della graduatoria. Per gli ospiti, questa partita ha il sapore di uno scontro importante per provare a ridurre il distacco dalla zona più tranquilla della classifica.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV