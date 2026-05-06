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Dove vedere Cagliari-Udinese in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Cagliari vs Udinese
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Terzultimo turno di Serie A, il Cagliari ospita l'Udinese alla Unipol Domus per ottenere la matematica salvezza: manca un punto per essersi sicuri di mantenere la categoria.

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La sconfitta della Cremonese nell'ultimo turno ha praticamente reso possibile la permanenza in Serie A del Cagliari di Pisacane. Virtualmente, infatti, la formazione rossoblù è salva, ma l'ultimo punto percentuale per arrivare al 100% potrà arrivare nel match contro l'Udinese: manca un pareggio per confermarsi nella massima serie, o al massimo un passo falso dei grigi dell'ex Giampaolo.

Cagliari-Udinese, terzultimo match della A 25/26 per entrambe, potrebbe rappresentare il modo per avanzare meglio una più importante posizione di classifica, oltre a quella salvezza matematica che per i rossoblù è veramente a un passo, definitiva dopo l'ottenimento di un punto in tre partite o del mancato successo della Cremonese.

Fuori dalla lotta per il settimo posto che potrebbe valere la Conference, l'Udinese ha come massimo obiettivo finale la parte sinistra della classifica, con l'attuale undicesimo piazzamento che potrà essere migliorato nei 270 minuti finali.

Come guardare Cagliari-Udinese in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Cagliari-Udinese si può vedere in esclusiva da DAZN, disponibile via app o sito ufficiale del servizio.

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Gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' possono comunque seguire la gara tra Cagliari e Udinese anche su DAZN 1, ovvero il canale numero 214 del satellite.

Il match tra le due squadre non è disponibile in chiaro e gratis.

Come guardarla ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Cagliari-Udinese con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Cagliari-Udinese: ora di inizio

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Notizie su Cagliari, Udinese e probabili formazioni

Probabili formazioni Cagliari - Udinese

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • F. Pisacane

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • K. Runjaic

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Ze Pedro; Mina, Dossena, Obert; Deiola, Gaetano, Adopo; Palestra, Esposito, Folorunsho

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Mlacic, Solet; Ehizibue, Atta, Miller, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Buksa

Forma di Cagliari e Udinese

CGL
-Forma

Goal segnato (subito)
5/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

UDI
-Forma

Goal segnato (subito)
8/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Precedenti tra le due squadre

CGL

Ultime 5 partite

UDI

1

Vittoria

2

Pareggi

2

Vittorie

4

Goal segnati

6
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Classifica

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