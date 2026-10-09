World Cup Qualification UEFA - Semifinale 9 ott 2026 - 12:15

Bielorussia-Italia sarà trasmessa in diretta TV e in live streaming in Italia. Di seguito trovi il canale e la piattaforma su cui seguire la partita.

Come vedere Bielorussia-Italia con una VPN

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Bielorussia-Italia: data e orario

Bielorussia e Italia si affrontano in una gara valida per le qualificazioni UEFA al Mondiale, con gli Azzurri chiamati a confermare il momento positivo che li ha caratterizzati nelle ultime settimane.

La Bielorussia arriva a questa sfida dopo un percorso discontinuo nel gruppo, con risultati altalenanti che rendono la classifica del girone ancora aperta. I padroni di casa proveranno a sfruttare il fattore campo per strappare punti preziosi.

L'Italia, dal canto suo, ha mostrato solidità nelle ultime uscite, costruendo una striscia di risultati utili che la pone in una posizione di vantaggio in classifica. Gli Azzurri partono favoriti ma non possono permettersi passi falsi.

La partita si preannuncia comunque equilibrata nella prima fase: la Bielorussia non ha nulla da perdere e potrebbe interpretare il match con aggressività, cercando di sorprendere una squadra italiana che dovrà gestire le energie nel corso del girone.

Per seguire il match in diretta, di seguito trovi tutte le informazioni su dove vedere Bielorussia-Italia in TV e live streaming.

Formazioni

Stato di forma

La Bielorussia ha registrato nelle ultime cinque partite un bilancio di tre vittorie e due sconfitte. Le padrone di casa vengono dalla netta vittoria per 6-0 contro l'Armenia, risultato che segue però la sconfitta per 0-1 contro il Kazakistan. In totale, nelle ultime cinque gare, la Bielorussia ha segnato dieci gol e ne ha subiti due, mostrando una buona capacità realizzativa.

L'Italia ha collezionato nelle ultime cinque partite due vittorie, tre pareggi e nessuna sconfitta. Le azzurre arrivano dal pareggio per 2-2 contro la Svezia, preceduto dal netto 3-0 rifilato alla Serbia. Nelle cinque gare considerate, l'Italia ha segnato dodici gol subendone soli tre, con una serie di risultati utili consecutivi che testimonia la solidità del gruppo.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Bielorussia e Italia nelle ultime cinque sfide dirette. Le informazioni sui testa a testa verranno aggiornate quando saranno rese disponibili.

Classifica





Nella classifica del gruppo di riferimento, l'Italia occupa la seconda posizione, una piazza che la mantiene nella corsa per la qualificazione diretta e che rende questa partita importante per consolidare il proprio posto tra le prime del girone.





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