Serie B - Game Week 7 17 ott 2026 - 09:00 Stadio Ciro Vigorito

Benevento-LR Vicenza è trasmessa in diretta su DAZN e su LaB Channel, il canale ufficiale della Lega Serie B disponibile su Amazon Prime Video. Di seguito i dettagli per non perdere nemmeno un minuto del match.

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Benevento-LR Vicenza: data e orario

Allo Stadio Ciro Vigorito di Benevento va in scena una sfida di Serie B tra i giallorossi di Antonio Floro Flores e il Vicenza guidato da Fabio Gallo, due squadre che arrivano a questo appuntamento con situazioni di classifica e di forma molto diverse.

Il Benevento ha trovato continuità nelle ultime settimane in campionato, con tre vittorie nelle ultime cinque gare di Serie B. I campani hanno dimostrato di saper segnare con una certa regolarità, e il fattore campo al Ciro Vigorito potrebbe rivelarsi decisivo.

Il Vicenza attraversa invece un momento complicato. I biancorossi hanno raccolto una sola vittoria nelle ultime cinque partite di campionato e arrivano a Benevento reduci da una sconfitta pesante per 3-0 contro il Pisa, un risultato che pesa sulla fiducia dell'ambiente.

La distanza in classifica tra le due squadre racconta la storia di questo match: il Benevento occupa la zona centrale della graduatoria, mentre il Vicenza si trova nella parte bassa, dove la pressione aumenta di settimana in settimana.

Per Gallo e i suoi, questa trasferta rappresenta un banco di prova importante per invertire una tendenza negativa che rischia di complicare ulteriormente la stagione. Per Floro Flores, invece, è l'occasione per consolidare la posizione e continuare a costruire fiducia.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Benevento-Vicenza in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

In casa Benevento, Antonio Floro Flores prepara la sfida senza che siano stati comunicati dati ufficiali su probabili formazioni, infortuni o squalifiche. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Sul fronte Vicenza, anche coach Fabio Gallo non ha ancora reso note le scelte ufficiali per questa trasferta. Non sono disponibili informazioni su indisponibili o diffidati: le ultime notizie sulle rose saranno aggiunte con l'avvicinarsi del fischio d'inizio.

Stato di forma

Il Benevento arriva a questa partita con un bilancio di tre vittorie, zero pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è la vittoria per 2-0 contro il Cesena in Serie B, mentre in precedenza i campani avevano battuto il Carrarese per 1-0 e l'Hellas Verona per 3-1. L'unica nota negativa in campionato è la sconfitta per 1-0 contro l'Ascoli. Complessivamente la squadra ha segnato sette gol e ne ha subiti quattro in questo periodo.

Il Vicenza presenta un profilo opposto: i biancorossi hanno raccolto zero vittorie, due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è la sconfitta per 3-0 contro il Pisa, mentre la sconfitta per 3-0 contro l'Avellino rappresenta un altro dato preoccupante del periodo. In mezzo, i pareggi contro Juve Stabia e Virtus Entella. La squadra di Gallo ha segnato tre gol e ne ha subiti nove nelle ultime cinque gare.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al maggio 2026, quando il Vicenza ospitò il Benevento in Serie C: finì 1-4 per i giallorossi. Guardando agli ultimi tre incontri disponibili, il Benevento ha ottenuto due vittorie contro una sola del Vicenza, con i campani che hanno segnato otto gol complessivi a fronte dei tre dei biancorossi.

Classifica





In Serie B il Benevento occupa l'ottavo posto, una posizione che lo colloca nella zona di metà classifica con ambizioni di risalita verso i playoff. Il Vicenza si trova sedicesimo, nella parte bassa della graduatoria dove ogni punto diventa prezioso per allontanarsi dalla zona retrocessione.





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