Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Serie B
team-logoBenevento
Stadio Ciro Vigorito
team-logoCesena
Guarda su DAZNGuarda su LaB Channel
GOAL-e
Con il contributo di

Dove vedere Benevento-Cesena in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Benevento vs Cesena
Benevento
Cesena
Serie B

Dove vedere la partita di Serie B tra Benevento e Cesena: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

Pubblicità
crest
Serie B - Game Week 6
Stadio Ciro Vigorito

Benevento-Cesena è trasmessa in diretta su DAZN e LaB Channel, disponibile tramite Amazon Prime Video. Di seguito i dettagli per abbonarsi e non perdere nemmeno un minuto del match.

DAZN

DAZN

Iscriviti!

Hier live sehen!

LaB Channel

Iscriviti!

Come vedere Benevento-Cesena con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

Benevento-Cesena: data e orario

Allo Stadio Ciro Vigorito di Benevento va in scena una sfida di Serie B tra la formazione giallorossa di Antonio Floro Flores e il Cesena guidato da Alessandro Diamanti.

Il Benevento arriva all'appuntamento con un rendimento discontinuo nelle ultime uscite. I campani hanno ottenuto due vittorie consecutive in campionato prima di cedere in un'amichevole, un segnale che la squadra sa produrre calcio di qualità ma deve ancora trovare continuità.

Il Cesena, dall'altra parte, ha costruito la propria striscia recente sulla solidità difensiva e sulla capacità di non perdere. I romagnoli arrivano a questa partita con quattro risultati utili consecutivi in Serie B, un percorso che dimostra carattere e organizzazione.

In classifica le due squadre si trovano appaiate nella zona centrale della graduatoria, con il Cesena all'ottavo posto e il Benevento al nono. Tre punti potrebbero spostare sensibilmente gli equilibri in questa fase della stagione.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Benevento - Cesena

Allenatore

  • A. Floro Flores

Il Benevento è allenato da Antonio Floro Flores, mentre sulla panchina del Cesena siede Alessandro Diamanti. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulle probabili formazioni, sugli infortunati o sui giocatori squalificati per nessuna delle due squadre. Ulteriori aggiornamenti sulle rose saranno aggiunti con l'avvicinarsi del calcio d'inizio.

Stato di forma

BEN

BEN - Forma

SUD
D1-1
ASC
S1-0
VER
V3-1
CAR
V0-1
FRC
S2-1
Gol segnato (subito)
6/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
CES

CES - Forma

SAM
D1-1
VEN
V1-2
MAN
D1-1
CRE
D2-2
JUV
D1-1
Gol segnato (subito)
7/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5

Il Benevento ha raccolto due vittorie e due sconfitte nelle ultime quattro uscite in Serie B, con un pareggio in apertura contro il Sudtirol per 1-1. I campani hanno battuto l'Hellas Verona per 3-1 e il Carrarese per 1-0, dimostrando di saper essere incisivi, ma hanno ceduto all'Ascoli per 1-0. Complessivamente la squadra ha segnato sei gol e ne ha subiti cinque nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, un bilancio che riflette un attacco vivo ma una difesa ancora da stabilizzare.

Il Cesena presenta invece un profilo completamente diverso: i romagnoli non hanno perso nessuna delle ultime quattro partite di Serie B, raccogliendo una vittoria e tre pareggi. Dopo il successo per 1-2 in casa della Virtus Entella, il Cesena ha pareggiato per 1-1 con la Sampdoria, per 1-1 con il Mantova e per 2-2 con la Cremonese, prima di fermarsi sull'1-1 contro la Juve Stabia. La squadra di Diamanti ha segnato sette gol e ne ha subiti sette nelle ultime cinque gare, un dato che racconta di una formazione propositiva ma che concede qualcosa in fase difensiva.

Precedenti

I dati sui precedenti tra Benevento e Cesena non sono disponibili nelle fonti a disposizione. Il confronto diretto sarà quindi un elemento da valutare nel corso della partita stessa.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PalermoPalermoPAL
5410105+513
V
D
V
V
V
2
SudtirolSudtirolSUD
532093+611
V
D
V
D
V
3
MantovaMantovaMAN
5320105+511
D
V
D
V
V
4
AvellinoAvellinoAVE
6312117+410
V
S
D
V
V
5
ModenaModenaMOD
531184+410
V
D
S
V
V
6
Ascoli Calcio 1898 FCAscoli Calcio 1898 FCASC
531174+310
V
S
V
D
V
7
Hellas VeronaHellas VeronaVER
5212107+37
V
S
V
D
S
8
CesenaCesenaCES
514076+17
D
D
D
V
D
9
BeneventoBeneventoBEN
521265+17
V
V
S
D
S
10
PisaPisaPIS
52128807
D
S
V
V
S
11
Calcio PadovaCalcio PadovaBSP
521256-17
S
V
S
D
V
12
EmpoliEmpoliEMP
520346-26
S
S
V
S
V
13
S.S. ArezzoS.S. ArezzoARE
5203613-76
S
V
S
S
V
14
Virtus EntellaVirtus EntellaVEN
512276+15
D
V
D
S
S
15
CremoneseCremoneseCRE
512257-25
D
D
V
S
S
16
LR VicenzaLR VicenzaLRV
5122710-35
S
D
D
S
V
17
SampdoriaSampdoriaSAM
6114613-74
S
V
S
S
S
18
CatanzaroCatanzaroCAT
510459-43
S
V
S
S
S
19
Juve StabiaJuve StabiaJUV
512247-31
D
D
S
V
S
20
CarrareseCarrareseCAR
501426-41
S
S
S
D
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


In Serie B il Cesena occupa l'ottavo posto e il Benevento il nono, con le due squadre separate da pochi punti nella zona centrale della classifica.


  1. Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.
  2. Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).
  3. Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.
  4. Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.
  5. Come guardare sul grande schermo
    Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.


Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

  • Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.

    Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.
Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google