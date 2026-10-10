Serie B - Game Week 6 10 ott 2026 - 09:00 Stadio Ciro Vigorito

Benevento-Cesena è trasmessa in diretta su DAZN e LaB Channel, disponibile tramite Amazon Prime Video. Di seguito i dettagli per abbonarsi e non perdere nemmeno un minuto del match.

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Benevento-Cesena: data e orario

Allo Stadio Ciro Vigorito di Benevento va in scena una sfida di Serie B tra la formazione giallorossa di Antonio Floro Flores e il Cesena guidato da Alessandro Diamanti.

Il Benevento arriva all'appuntamento con un rendimento discontinuo nelle ultime uscite. I campani hanno ottenuto due vittorie consecutive in campionato prima di cedere in un'amichevole, un segnale che la squadra sa produrre calcio di qualità ma deve ancora trovare continuità.

Il Cesena, dall'altra parte, ha costruito la propria striscia recente sulla solidità difensiva e sulla capacità di non perdere. I romagnoli arrivano a questa partita con quattro risultati utili consecutivi in Serie B, un percorso che dimostra carattere e organizzazione.

In classifica le due squadre si trovano appaiate nella zona centrale della graduatoria, con il Cesena all'ottavo posto e il Benevento al nono. Tre punti potrebbero spostare sensibilmente gli equilibri in questa fase della stagione.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Il Benevento è allenato da Antonio Floro Flores, mentre sulla panchina del Cesena siede Alessandro Diamanti. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulle probabili formazioni, sugli infortunati o sui giocatori squalificati per nessuna delle due squadre. Ulteriori aggiornamenti sulle rose saranno aggiunti con l'avvicinarsi del calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Benevento ha raccolto due vittorie e due sconfitte nelle ultime quattro uscite in Serie B, con un pareggio in apertura contro il Sudtirol per 1-1. I campani hanno battuto l'Hellas Verona per 3-1 e il Carrarese per 1-0, dimostrando di saper essere incisivi, ma hanno ceduto all'Ascoli per 1-0. Complessivamente la squadra ha segnato sei gol e ne ha subiti cinque nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, un bilancio che riflette un attacco vivo ma una difesa ancora da stabilizzare.

Il Cesena presenta invece un profilo completamente diverso: i romagnoli non hanno perso nessuna delle ultime quattro partite di Serie B, raccogliendo una vittoria e tre pareggi. Dopo il successo per 1-2 in casa della Virtus Entella, il Cesena ha pareggiato per 1-1 con la Sampdoria, per 1-1 con il Mantova e per 2-2 con la Cremonese, prima di fermarsi sull'1-1 contro la Juve Stabia. La squadra di Diamanti ha segnato sette gol e ne ha subiti sette nelle ultime cinque gare, un dato che racconta di una formazione propositiva ma che concede qualcosa in fase difensiva.

Precedenti

I dati sui precedenti tra Benevento e Cesena non sono disponibili nelle fonti a disposizione. Il confronto diretto sarà quindi un elemento da valutare nel corso della partita stessa.

Classifica





In Serie B il Cesena occupa l'ottavo posto e il Benevento il nono, con le due squadre separate da pochi punti nella zona centrale della classifica.





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