Serie B - Game Week 6 9 ott 2026 - 14:30 Stadio Partenio-Adriano Lombardi

Avellino-Sampdoria sarà trasmessa in diretta da DAZN e LaB Channel. La partita è disponibile gratuitamente su DAZN per questa giornata, il che significa che anche chi non ha un abbonamento attivo potrà seguire il match. Di seguito i dettagli per accedere alle piattaforme.

Come vedere Avellino-Sampdoria con una VPN

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Avellino-Sampdoria: data e orario

Avellino e Sampdoria aprono la sesta giornata di Serie B 2026/27 allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Due club con una storia importante nel calcio italiano si ritrovano nel campionato cadetto, con motivazioni diverse ma uguale voglia di punti.

L'Avellino di Alessandro Nesta occupa la settima posizione in classifica, un piazzamento che racconta di una squadra in linea con le aspettative ma ancora lontana dalla vetta. I biancoverdi arrivano a questo appuntamento dopo un avvio di stagione altalenante.

La Sampdoria di Bernardo Corradi si trova invece in zona playout, al diciassettesimo posto. Per i blucerchiati questa è una partita da non sbagliare: la pressione è reale e la posta in palio è concreta.

Il confronto tra queste due squadre porta con sé il peso di stagioni trascorse in Serie A, dove entrambe le formazioni hanno scritto pagine importanti del calcio italiano. Ritrovarsi in Serie B aggiunge un ulteriore strato di significato a questa sfida.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

L'Avellino è guidato da Alessandro Nesta. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla formazione probabile, né aggiornamenti su infortuni o squalifiche: le ultime notizie saranno integrate non appena disponibili in avvicinamento al calcio d'inizio.

Anche per la Sampdoria, allenata da Bernardo Corradi, non sono ancora stati comunicati dati su probabili titolari, giocatori indisponibili o squalificati. La situazione verrà aggiornata con le ultime indicazioni dallo staff tecnico blucerchiato.

Stato di forma

L'Avellino arriva a questa partita con un ruolino di marcia di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie B. Il risultato più recente è una sconfitta per 3-1 contro l'Ascoli, mentre in precedenza i biancoverdi avevano fermato il Palermo sull'1-1. Nelle ultime cinque partite la squadra di Nesta ha segnato sei gol e ne ha subiti sette.

La Sampdoria ha collezionato una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. I blucerchiati hanno vinto l'ultimo match disputato, battendo il Catanzaro 2-1, ma prima di quel successo avevano perso tre gare consecutive, tra cui un 3-1 subito dal Palermo. Il bilancio complessivo parla di cinque gol segnati e sette incassati.

Precedenti

Nei precedenti più recenti tra le due squadre in Serie B, i risultati sono stati equilibrati: entrambe le formazioni hanno vinto una volta, con lo stesso punteggio di 2-1. L'ultimo incrocio, disputato nel marzo 2026, ha visto la Sampdoria imporsi per 2-1 in casa. Nella sfida di gennaio 2026, invece, era stato l'Avellino a vincere con lo stesso risultato tra le proprie mura. La serie recente non indica un dominio netto da parte di nessuna delle due squadre.

Classifica





In classifica, l'Avellino si trova nella parte alta della metà bassa, abbastanza lontano dalle zone calde. La Sampdoria è invece in zona playout, una posizione che rende questa partita particolarmente urgente per i blucerchiati.





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