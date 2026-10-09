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Serie B
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Dove vedere Avellino-Sampdoria in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Avellino vs Sampdoria
Avellino
Sampdoria
Serie B

Dove vedere la partita di Serie B tra Avellino e Sampdoria: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie B - Game Week 6
Stadio Partenio-Adriano Lombardi

Avellino-Sampdoria sarà trasmessa in diretta da DAZN e LaB Channel. La partita è disponibile gratuitamente su DAZN per questa giornata, il che significa che anche chi non ha un abbonamento attivo potrà seguire il match. Di seguito i dettagli per accedere alle piattaforme.

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Avellino-Sampdoria: data e orario

Avellino e Sampdoria aprono la sesta giornata di Serie B 2026/27 allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Due club con una storia importante nel calcio italiano si ritrovano nel campionato cadetto, con motivazioni diverse ma uguale voglia di punti.

L'Avellino di Alessandro Nesta occupa la settima posizione in classifica, un piazzamento che racconta di una squadra in linea con le aspettative ma ancora lontana dalla vetta. I biancoverdi arrivano a questo appuntamento dopo un avvio di stagione altalenante.

La Sampdoria di Bernardo Corradi si trova invece in zona playout, al diciassettesimo posto. Per i blucerchiati questa è una partita da non sbagliare: la pressione è reale e la posta in palio è concreta.

Il confronto tra queste due squadre porta con sé il peso di stagioni trascorse in Serie A, dove entrambe le formazioni hanno scritto pagine importanti del calcio italiano. Ritrovarsi in Serie B aggiunge un ulteriore strato di significato a questa sfida.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Avellino - Sampdoria

Allenatore

  • A. Nesta

L'Avellino è guidato da Alessandro Nesta. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla formazione probabile, né aggiornamenti su infortuni o squalifiche: le ultime notizie saranno integrate non appena disponibili in avvicinamento al calcio d'inizio.

Anche per la Sampdoria, allenata da Bernardo Corradi, non sono ancora stati comunicati dati su probabili titolari, giocatori indisponibili o squalificati. La situazione verrà aggiornata con le ultime indicazioni dallo staff tecnico blucerchiato.

Stato di forma

AVE

AVE - Forma

ARE
S1-2
LRV
V3-0
MOD
V0-1
PAL
D1-1
ASC
S3-1
Gol segnato (subito)
7/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
SAM

SAM - Forma

CES
D1-1
JUV
S1-2
PAL
S3-1
MAN
S2-0
CAT
V2-1
Gol segnato (subito)
5/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

L'Avellino arriva a questa partita con un ruolino di marcia di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie B. Il risultato più recente è una sconfitta per 3-1 contro l'Ascoli, mentre in precedenza i biancoverdi avevano fermato il Palermo sull'1-1. Nelle ultime cinque partite la squadra di Nesta ha segnato sei gol e ne ha subiti sette.

La Sampdoria ha collezionato una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. I blucerchiati hanno vinto l'ultimo match disputato, battendo il Catanzaro 2-1, ma prima di quel successo avevano perso tre gare consecutive, tra cui un 3-1 subito dal Palermo. Il bilancio complessivo parla di cinque gol segnati e sette incassati.

Precedenti

Testa a testa

AvellinoPareggioSampdoria
2
0
1
Serie B
Sampdoria badge
Sampdoria
SAM
2
Avellino badge
Avellino
AVE
1
FIN
Serie B
Avellino badge
Avellino
AVE
2
Sampdoria badge
Sampdoria
SAM
1
FIN
Coppa Italia
Avellino badge
Avellino
AVE
3
Sampdoria badge
Sampdoria
SAM
0
FIN
6Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal3/3
Entrambe le squadre hanno segnato2/3

Nei precedenti più recenti tra le due squadre in Serie B, i risultati sono stati equilibrati: entrambe le formazioni hanno vinto una volta, con lo stesso punteggio di 2-1. L'ultimo incrocio, disputato nel marzo 2026, ha visto la Sampdoria imporsi per 2-1 in casa. Nella sfida di gennaio 2026, invece, era stato l'Avellino a vincere con lo stesso risultato tra le proprie mura. La serie recente non indica un dominio netto da parte di nessuna delle due squadre.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PalermoPalermoPAL
5410105+513
V
D
V
V
V
2
SudtirolSudtirolSUD
532093+611
V
D
V
D
V
3
MantovaMantovaMAN
5320105+511
D
V
D
V
V
4
ModenaModenaMOD
531184+410
V
D
S
V
V
5
Ascoli Calcio 1898 FCAscoli Calcio 1898 FCASC
531174+310
V
S
V
D
V
6
Hellas VeronaHellas VeronaVER
5212107+37
V
S
V
D
S
7
AvellinoAvellinoAVE
521276+17
S
D
V
V
S
8
CesenaCesenaCES
514076+17
D
D
D
V
D
9
BeneventoBeneventoBEN
521265+17
V
V
S
D
S
10
PisaPisaPIS
52128807
D
S
V
V
S
11
Calcio PadovaCalcio PadovaBSP
521256-17
S
V
S
D
V
12
EmpoliEmpoliEMP
520346-26
S
S
V
S
V
13
S.S. ArezzoS.S. ArezzoARE
5203613-76
S
V
S
S
V
14
Virtus EntellaVirtus EntellaVEN
512276+15
D
V
D
S
S
15
CremoneseCremoneseCRE
512257-25
D
D
V
S
S
16
LR VicenzaLR VicenzaLRV
5122710-35
S
D
D
S
V
17
SampdoriaSampdoriaSAM
511359-44
V
S
S
S
D
18
CatanzaroCatanzaroCAT
510459-43
S
V
S
S
S
19
Juve StabiaJuve StabiaJUV
512247-31
D
D
S
V
S
20
CarrareseCarrareseCAR
501426-41
S
S
S
D
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


In classifica, l'Avellino si trova nella parte alta della metà bassa, abbastanza lontano dalle zone calde. La Sampdoria è invece in zona playout, una posizione che rende questa partita particolarmente urgente per i blucerchiati.


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