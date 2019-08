Dove vedere Atletico Madrid-Juventus in tv e streaming

Ultima gara di International Champions Cup per Atletico Madrid e Juventus: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

L'ora della rivincita è scoccata. e tornano a incontrarsi dopo cinque mesi dalla notte dell'Allianz Stadium in cui i bianconeri, dopo aver perso per 2-0 al Wanda Metropolitano, seppellirono i Colchoneros sotto il peso di tre reti, tutte firmate da Cristiano Ronaldo, qualificandosi per i quarti di finale di .

Questa volta l'appuntamento è evidentemente meno sentito e importante: per entrambe si tratta del terzo e ultimo impegno in un'International Champions Cup che si avvia alla conclusione e che ha già visto trionfare il nella classifica generale. Né l'Atletico Madrid né la Juventus, anche in caso di vittoria, riusciranno a raggiungere i portoghesi.

L'Atletico è infatti fermo a quota 5, frutto di una vittoria al 90' e un'altra ai calci di rigore; la Juventus ha invece perso l'esordio contro il e poi battuto ai rigori l' e, dunque, secondo quanto previsto dal regolamento ha racimolato appena due punti.

Dopo la gara contro l'Atletico Madrid, la Juventus ha in programma solo un'altra amichevole: quella classica in famiglia contro la Primavera, in programma mercoledì 14 agosto a Villar Perosa. Dopodiché, per gli uomini di Sarri sarà tempo di pensare all'esordio in campionato contro il .

QUANDO SI GIOCA ATLETICO MADRID-JUVENTUS

La supersfida tra Atletico Madrid e Juventus, valevole per l'ultima giornata dell'International Champions Cup 2019, è in programma nel tardo pomeriggio di sabato 10 agosto: calcio d'inizio alle ore 18.06.

Il match tra la formazione di Diego Pablo Simeone e quella di Maurizio Sarri si disputerà alla Friends Arena di Solna, palco scelto per ospitare una delle sfide più affascinanti del panorama europeo.

DOVE VEDERE ATLETICO MADRID-JUVENTUS IN TV E STREAMING

La gara di International Champions Cup tra Atletico Madrid e Juventus sarà trasmessa, in diretta e in esclusiva gratuita, da Sportitalia. L'emittente ha infatti acquisito l'intero pacchetto della competizione.

Il match sarà visibile non soltanto in televisione ma anche in : basterà accedere al sito di Sportitalia, tramite dispositivi come pc, tablet o smartphone, per assistere - ancora una volta in maniera completamente gratuita - alla diretta della gara tra gli spagnoli e i bianconeri.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID-JUVENTUS

L'Atletico Madrid avrà a disposizione Diego Costa, espulso nel caotico derby contro il , inizialmente squalificato ma alla fine abile e arruolabile grazie al ricorso avanzato e vinto dal club biancorosso. Più Joao Felix di Correa per far coppia con lui in attacco. Difesa piena di nuovi acquisti: Trippier, Felipe, Renan Lodi.

La Juventus ha recuperato Chiellini dall'infortunio al polpaccio che l'ha costretto a saltare la prima parte dell'International Champions Cup, ma il capitano potrebbe partire dalla panchina così come Alex Sandro, appena tornato dalla Copa America così come Dybala. Davanti ecco Cristiano Ronaldo, giustiziere dell'Atletico Madrid in Champions League con tanto di esultanza polemica al termine di quel match.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Renan Lodi; Vitolo, Saul, Koke, Lemar; Joao Felix, Diego Costa.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, de Ligt, Bonucci, Beruatto; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo.