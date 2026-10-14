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Conference League
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Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Atalanta-Pafos FC in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Dove vedere la partita di Conference League tra Atalanta e Pafos FC: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Conference League - Game Week 1
New Balance Arena

La partita tra Atalanta e Pafos FC sarà trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito trovi i dettagli per accedere alla copertura live della gara.

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Atalanta-Pafos FC: giovedì 15 ottobre ore 21

L'Atalanta ospita il Pafos FC alla New Balance Arena di Bergamo in una sfida valida per la UEFA Conference League. La Dea scende in campo davanti al proprio pubblico con l'obiettivo di consolidare la propria posizione nel torneo europeo.

La squadra bergamasca guidata da Maurizio Sarri arriva a questa partita dopo un avvio di stagione altalenante in Serie A. Il successo per 3-1 contro il Venezia nell'ultimo turno di campionato ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive, restituendo fiducia all'ambiente.

Il Pafos FC, allenato da Ricardo Sa Pinto, rappresenta una delle realtà più ambiziose del calcio cipriota. Fondato nel 2014 dalla fusione tra AEP Paphos e AE Paphos, il club ha costruito rapidamente una solida reputazione grazie a investimenti mirati e una visione chiara.

Gli ospiti arrivano a Bergamo dopo un buon momento in campionato: il 3-1 rifilato all'Anorthosis nell'ultimo impegno in Cyprus League testimonia la loro capacità offensiva fuori casa. Sa Pinto ha plasmato una squadra capace di viaggiare bene lontano dalle mura amiche.

Entrambe le formazioni hanno vinto la prima giornata di questa Conference League, il che rende questo confronto particolarmente significativo ai fini della classifica. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Stato di forma

ATA

ATA - Forma

BOL
V1-0
ROM
S2-1
CGL
S1-2
JUV
S2-0
VEN
V3-1
Gol segnato (subito)
6/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
PAF

PAF - Forma

OMO
V0-1
ONI
D0-0
AEK
V0-1
AEL
S0-2
ANO
V1-3
Gol segnato (subito)
5/3
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

L'Atalanta presenta un ruolino di marcia di due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. La vittoria più recente è arrivata contro il Venezia per 3-1 in Serie A, interrompendo una serie negativa che comprendeva le sconfitte contro Juventus (0-2), Cagliari (1-2) e Roma (1-2). Il successo precedente risaliva al 31 agosto, quando la Dea aveva battuto il Bologna per 1-0.

Il Pafos FC ha collezionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Gli uomini di Sa Pinto hanno vinto l'ultimo impegno in Cyprus League per 3-1 contro l'Anorthosis, confermando una buona vena realizzativa lontano da casa. L'unica sconfitta del periodo è arrivata contro l'AEL Limassol per 0-2, mentre il pareggio a reti bianche contro l'Olympiakos Nicosia evidenzia anche solidità difensiva.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
00000000
1
GetafeGetafeGET
00000000
1
BragaBragaBRA
00000000
1
St.TruidenSt.TruidenSTT
00000000
1
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
00000000
1
TrabzonsporTrabzonsporTRS
00000000
1
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
00000000
1
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
00000000
1
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
00000000
1
MonacoMonacoASM
00000000
1
FC TwenteFC TwenteTWE
00000000
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
00000000
1
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
00000000
1
AGFAGFAGF
00000000
1
BrannBrannBRA
00000000
1
FriburgoFriburgoSCF
00000000
1
Hajduk SpalatoHajduk SpalatoHAS
00000000
1
ThunThunTHU
00000000
1
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
00000000
1
Stella RossaStella RossaZVE
00000000
1
GentGentGNT
00000000
1
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
00000000
1
FC CopenhagenFC CopenhagenFCK
00000000
1
LuganoLuganoLUG
00000000
1
EgnatiaEgnatiaEGN
00000000
1
AjaxAjaxAJX
00000000
1
Pafos FCPafos FCPAF
00000000
1
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
00000000
1
AtalantaAtalantaATA
00000000
1
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
00000000
1
JablonecJablonecJAB
00000000
1
Riga FCRiga FCRIG
00000000
1
KuPSKuPSKUP
00000000
1
Iberia 1999Iberia 1999IBE
00000000
1
MjaellbyMjaellbyMJA
00000000
1
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
00000000
Qualificato agli ottavi di finale


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