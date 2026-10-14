Dove vedere Atalanta-Pafos FC in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Conference League - Game Week 1 15 ott 2026 - 15:00 New Balance Arena

La partita tra Atalanta e Pafos FC sarà trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito trovi i dettagli per accedere alla copertura live della gara.

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Atalanta-Pafos FC: giovedì 15 ottobre ore 21

L'Atalanta ospita il Pafos FC alla New Balance Arena di Bergamo in una sfida valida per la UEFA Conference League. La Dea scende in campo davanti al proprio pubblico con l'obiettivo di consolidare la propria posizione nel torneo europeo.

La squadra bergamasca guidata da Maurizio Sarri arriva a questa partita dopo un avvio di stagione altalenante in Serie A. Il successo per 3-1 contro il Venezia nell'ultimo turno di campionato ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive, restituendo fiducia all'ambiente.

Il Pafos FC, allenato da Ricardo Sa Pinto, rappresenta una delle realtà più ambiziose del calcio cipriota. Fondato nel 2014 dalla fusione tra AEP Paphos e AE Paphos, il club ha costruito rapidamente una solida reputazione grazie a investimenti mirati e una visione chiara.

Gli ospiti arrivano a Bergamo dopo un buon momento in campionato: il 3-1 rifilato all'Anorthosis nell'ultimo impegno in Cyprus League testimonia la loro capacità offensiva fuori casa. Sa Pinto ha plasmato una squadra capace di viaggiare bene lontano dalle mura amiche.

Entrambe le formazioni hanno vinto la prima giornata di questa Conference League, il che rende questo confronto particolarmente significativo ai fini della classifica. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Stato di forma

L'Atalanta presenta un ruolino di marcia di due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. La vittoria più recente è arrivata contro il Venezia per 3-1 in Serie A, interrompendo una serie negativa che comprendeva le sconfitte contro Juventus (0-2), Cagliari (1-2) e Roma (1-2). Il successo precedente risaliva al 31 agosto, quando la Dea aveva battuto il Bologna per 1-0.

Il Pafos FC ha collezionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Gli uomini di Sa Pinto hanno vinto l'ultimo impegno in Cyprus League per 3-1 contro l'Anorthosis, confermando una buona vena realizzativa lontano da casa. L'unica sconfitta del periodo è arrivata contro l'AEL Limassol per 0-2, mentre il pareggio a reti bianche contro l'Olympiakos Nicosia evidenzia anche solidità difensiva.

Classifica





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