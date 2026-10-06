Amichevoli - Game Week 1 6 ott 2026 - 19:00

In Italia, Argentina-Benin è trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW. Di seguito i dettagli per accedere alla copertura live.

Come vedere Argentina-Benin con una VPN

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Argentina-Benin: data e orario

L'Argentina ospita il Benin in un'amichevole internazionale che va ben oltre il semplice risultato. Al Monumental di Buenos Aires, l'Albiceleste scende in campo per quella che si preannuncia come una serata storica per il calcio argentino.

Lionel Messi ha raggiunto il ritiro della nazionale ad Ezeiza in vista di questo incontro, preparandosi a indossare la maglia biancoblu per l'ultima volta. Il capitano, otto volte Pallone d'Oro, si congeda dal calcio internazionale dopo 21 anni di carriera con la selezione argentina, chiudendo un ciclo irripetibile.

Lionel Scaloni ha ammesso pubblicamente che la nazionale non sarà più la stessa senza di lui. Il commissario tecnico campione del mondo ha riflettuto sull'influenza unica del suo capitano, consapevole di dover guidare una transizione generazionale senza precedenti.

Enzo Fernandez ha già fatto sentire la sua voce, chiedendo a Scaloni di restare alla guida tecnica per accompagnare l'Argentina nel delicato passaggio verso una nuova era. Il centrocampista del Manchester City considera la continuità del tecnico fondamentale per affrontare il futuro senza Messi.

Il Benin arriva a Buenos Aires in un momento di discreta continuità nei risultati. La squadra africana ha chiuso le ultime qualificazioni alla Coppa d'Africa con una vittoria e un pareggio, dimostrando solidità nei momenti che contano.

Franco Mastantuono e Leonel Flores sono tra i giovani talenti che Scaloni sta lanciando in questo ciclo di amichevoli. Il primo ha già segnato il suo primo gol in nazionale nella goleada contro il Burkina Faso, il secondo ha vissuto 24 ore straordinarie tra club e nazionale.

Di seguito trovate tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulle probabili formazioni, infortuni o squalificati per nessuna delle due squadre. Le notizie sulle rose verranno aggiornate non appena disponibili in avvicinamento al calcio d'inizio.

Stato di forma

L'Argentina arriva a questa partita con un rendimento eccellente nelle ultime cinque uscite: quattro vittorie e una sconfitta. Il risultato più recente è la netta vittoria per 7-0 contro il Burkina Faso, preceduta dal 4-0 contro la Bolivia. In Coppa del Mondo, l'Albiceleste ha battuto l'Inghilterra per 2-1 e la Svizzera per 3-1, subendo solo la sconfitta per 1-0 contro la Spagna. Il bilancio complessivo nelle ultime cinque gare parla di 15 gol segnati e 2 subiti.

Il Benin ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è il successo per 2-1 contro la Mauritania nelle qualificazioni alla Coppa d'Africa, dopo il pareggio per 1-1 contro il Burkina Faso. In precedenza, la squadra aveva subito una pesante sconfitta per 5-1 contro il Togo in amichevole. Il rendimento complessivo evidenzia 6 gol segnati e 9 subiti nell'arco delle ultime cinque gare.

Precedenti

I dati disponibili non includono precedenti tra Argentina e Benin. Non è possibile fornire un bilancio storico tra le due nazionali sulla base delle informazioni a disposizione.

Classifica









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