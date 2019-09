Donne allo stadio in Iran: arriva la svolta storica, ma solo per la Nazionale

L'Iran dopo quasi 40 anni torna ad aprire le porte degli stadi alle donne. Inizialmente sarà possibile solo per le partite internazionali.

L' approva una svolta storica per il paese. Dopo quasi 40 anni, le donne potranno tornare negli stadi di calcio. Per ora, però, soltanto per le partite della nazionale.

A comunicarlo è stato il ministro dello sport del paese, Masoud Soltanifar. Come riporta 'Repubblica', nello stadio Azadi di Teheran sono stati creati ingressi separati per settori destinati alle donne durante le partite dell'Iran, le quali non potranno quindi mischiarsi agli uomini.

Decisiva per la storica decisione è stata la nota di Gianni Infantino, pubblicata questa mattina sul sito della FIFA. Il presidente ha definito la situazione inaccettabile e si è augurato si potesse risolvere in tempi brevi.

“Spero che la federazione Iraniana e le autorità ricevano i nostri ripetuti inviti a cambiare questa situazione inaccettabile. Li ho contattati molte volte di recente, come l’amministrazione della FIFA. La nostra posizione è chiara: le donne devono poter andare allo stadio”.

Da ottobre, prossima turnata di gare internazionali, le donne potranno tornare allo stadio e assistere al match dell'Iran contro la Cambogia.

Paladina di questa campagna è stata 'Blue Girl', al secolo Sahar Kodayari, ragazza di 29 anni che si è data fuoco di fronte al tribunale di Teheran dopo essere stata condannata per aver infranto il divieto. Un divieto che, in parte, non ci sarà più.

L'Iran è l'unico paese al mondo in cui le donne non possono entrare negli stadi.