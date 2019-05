DIRETTA: Spezia-Cittadella LIVE - dove vederla in tv e streaming

- verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, la gara sarà visibile su diversi dispositivi: dalle smart moderne che supportano l'app a tutti gli altri televisori collegando il decoder Sky Q oppure una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X). In alternativa è possibile vedere la partita tramite Amazon Fire Tv Stick e Google Chromecast.

Spezia-Cittadella inoltre sarà visibile in diretta streaming tramite pc, tablet e smartphone sempre su DAZN.

Goal segue Spezia-Cittadella in diretta testuale: dalle curiosità alle probabili formazioni, fino alle ufficiali e alla cronaca minuto per minuto.