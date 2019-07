DIRETTA: Sorteggio Calendario Serie A 2019/2020 LIVE - Dove vederlo in tv e streaming

La cerimonia del sorteggio del calendario della 2019/2020 sarà visibile in diretta sui canali Sky Sport 24 (numero 200 del satellite e 471 del digitale terrestre) e Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

In alternativa, l'evento potrà essere seguito in tramite Sky Go, servizio dedicato esclusivamente agli abbonati Sky e usufruibile con dispositivi come pc, smartphone e tablet.