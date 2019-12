DIRETTA: Liverpool-Flamengo LIVE - Dove vederla in tv e streaming

La finale del Mondiale per Club tra e Flamengo, sarà trasmessa in esclusiva in chiaro da Mediaset sul Canale 20, visibile al numero 20 del digitale terrestre, e in HD al numero 151 della piattaforma satellitare Sky.

La partita sarà visibile in chiaro anche in diretta sia sul sito Sportmediaset.it, sia attraverso la piattaforma Mediaset Play.