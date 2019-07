Paura in Dinamo Bucarest-Craiova: problema cardiaco per Neagoe

Attimi di grandissima paura nel corso di Dinamo Bucarest-Craiova: il tecnico di casa Neagoe colto da malore è stato trasportato in ospedale.

Sono stati attimi di grande paura quelli che si sono vissuti domenica sera alla National Arena dove era in programma la sfida tra Dinamo Bucarest e Craiova.

Al 25’ del primo tempo, il tecnico della formazione di casa, Eugen Neagoe, è stato colto da un malore improvviso che ha immediatamente portato coloro che erano in panchina con lui a fare ampi gesti nei confronti dell’arbitro il quale, compresa la gravità della situazione, ha immediatamente interrotto la contesa.

Secondo quanto riportato dai media romeni, il tecnico 51enne, che è stato soccorso dallo staff sanitario in campo ed è poi stato portato in ospedale da un’ambulanza che è entrata in campo per rendere le operazioni più rapide ed efficienti, avrebbe subito un arresto cardiaco.

BREAKING NEWS: Absolutely shocking stuff during the big Dinamo vs Craiova derby! Dinamo manager Neagoe collapsed on his bench. He is now taken care of by the doctors on the ambulance. Players are crying, fans petrified. Shocking scenes! pic.twitter.com/mSNHweOZmZ — Emanuel Roşu (@Emishor) July 21, 2019

Disperate le scene in campo, con diversi giocatori che sono parsi visibilmente toccati dall’accaduto (alcuni hanno iniziato a piangere, altri sono stati visti pregare), ma dopo una lunga interruzione si è comunque deciso di riprendere la partita.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, Neagoe avrebbe riaperto gli occhi già durante il tragitto in ospedale ed ora le sue condizioni sarebbero sensibilmente migliorate.

Ionel Danciulescu, team manager della Dinamo, ha provato a tranquillizzare tutti.

“Adesso sta molto meglio, il calcio non conta nulla in momenti come questo. Dopo la partita andremo tutti in ospedale. In panchina ha detto di non sentirsi bene, non ho capito quale fosse il problema, ma spero che il peggio sia passato e che non ci siano problemi”.

Neagoe è intanto stato raggiunto in ospedale dalla moglie e dalla figlia e, secondo ulteriori voci provenienti dalla Romania, a breve verrà sottoposto ad una coronarografia a seguito della quale i medici decideranno come intervenire ulteriormente.