Delneri e il rimpianto alla Juventus: "Pirlo e Vidal non li ho mai avuti"

Delneri ripercorre la sua esperienza alla Juventus nella stagione 2010/11: "So per certo che a scegliermi furono Marotta e Paratici, non Agnelli".

La qualificazione ottenuta in ai tempi della fu il punto più alto della carriera da allenatore di Gigi Delneri: proprio quella impresa gli valse la chiamata della nel 2010, quando i bianconeri erano ancora una società in via di ricostruzione e non la corazzata attuale.

A il tecnico di Aquileia non andò oltre un deludente settimo posto finale, nonostante al giro di boa del campionato le prospettive di alta classifica fossero più che rosee. Intervistato da 'Il Giornale', il 69enne ha raccontato un retroscena relativo alla scelta di puntare su di lui da parte della 'Vecchia Signora'.

"Non fui scelto da Agnelli? Senza polemica, è la verità: fui effettivamente scelto da Marotta e Paratici. Avevamo lavorato benissimo a Genova e la dell’epoca poteva permettersi il sottoscritto, comunque appena qualificatosi per la Champions. Per il palato dei tifosi e per le loro abitudini, ci sarebbe stato forse bisogno di un Ronaldo anche in panchina. Va anche detto che a Torino non hanno voluto bene nemmeno ad Ancelotti, quindi sono in buona compagnia. Non ero in ogni caso l’ultimo degli ultimi: in carriera ho fatto bene quasi dappertutto".

Uno dei rimpianti più grandi di Delneri è quello di non aver avuto a disposizione campioni del calibro di Pirlo e Vidal, che sarebbero arrivati solamente un anno più tardi.

"Cosa mancava? Qualità in mezzo al campo: Pirlo e Vidal io non li ho mai avuti. E una rosa più profonda".

In quell'annata Storari trovò molto spazio a discapito di Buffon, frenato dai problemi fisici: nessuna frizione nel rapporto con il portierone di Carrara.