De Vrij versione cantante: farà un singolo con i Keemosabe

De Vrij ha scritto un brano in collaborazione con i Keemosabe, che uscirà il 9 luglio su tutte le piattaforme digitali.

Stefan De Vrij tra le sue doti ha la duttilità, in campo ma anche fuori. Il difensore dell' Inter e della Nazionale olandese, infatti, esordirà a breve nel mondo della musica grazie ad una collaborazione con il gruppo Keemosabe.

Come riporta Sky Sport, il singolo s'intitola "Hey Brother" e uscirà il 9 luglio su tutte le piattaforme digitali. Si tratta di un brano in cui si incrociano pop e rock, generi musicali prediletti sia dei Keemosabe che del giocatore dell'Inter.

In questa canzone De Vrij potrà finalmente esprime la sua grande passione per la musica, mostrando anche le sue abilità nel suonare il pianoforte.

Un modo come un altro per portare avanti una grande passione, al termine di una stagione altalenante in cui alla grande gioia dello scudetto vinto con l'Inter è seguita la delusione per la precoce eliminazione ad Euro 2021 con l'Olanda.