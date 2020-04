De Rossi e i mesi in Argentina: "C'è una passione che qui non abbiamo più"

Daniele De Rossi ricorda i suoi mesi al Boca: “Se ti riscaldi in cinque metri quadri, o fai lo schizzinoso o ti lasci trasportare”.

Quello di Daniele De Rossi è un nome che resterà per sempre legato alla . In diciotto anni di militanza, si è guadagnato uno posto tra le leggende del club, i suoi ultimi passi da giocatore non li ha tuttavia mossi in giallorosso.

Prima del ritiro infatti, l’ex centrocampista della Nazionale Azzurra, si è voluto regalare un’ultima intensa esperienza al Boca Juniors e, parlando ai microfoni di Sky, ha raccontato quanto importanti siano stati i mesi trascorsi in .

“Servirebbe una quarantena intera per raccontare ciò che ho vissuto in quei sei mesi a livello di emozioni. E’ un poso unico, molto più simile di quanto si possa pensare all’ , anche perché la metà di loro sono di origini italiane. E’ un posto che vive di passione per qualsiasi cosa, per il cibo, la musica, il tango e poi tutto sfocia clamorosamente nel calcio. Ho trovato un campionato sul quale si può discutere dal punto di vista tecnico e tattico, ma in sei mesi non ho mai visto un giocatore tirare indietro la gamba né in allenamento né in gara o non dare il 200%”.

Secondo De Rossi, quello che si vive negli stadi argentini è un qualcosa di unico.

“Non è voler fare i ruffiani, perché non mi piace, ma la cosa più bella è quella che vedi sugli spalti. C’è un tipo di calore che non abbiamo più in Italia, c’è una passione disinteressata e pura. La Bombonera poi è lo stadio più assurdo e clamoroso al mondo, io a tutti gli appassionati auguro di poterlo visitare durante una partita del Boca. E’ durato poco, ma mi sento un privilegiato ad averci giocato. Quando ti trovi a fare riscaldamento in cinque metri quadrati, o fai lo schizzinoso e dici non gioco, o ti lasci trasportare dall’ubriacatura degli argentini per questo gioco”.

La lunghissima carriera di De Rossi si è chiusa con una partita a Rosario.