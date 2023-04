De Roon "vendica" il Feyenoord: frecciatina a Mou dopo Atalanta-Roma

Il centrocampista olandese dell'Atalanta ha ricordato il suo passato nelle squadre di Rotterdam e ha twittato dopo aver battuto la Roma per 3-1.

Marten De Roon non è nuovo a cose simili. I suoi profili social sono pieni di meme, battute, frecciatine. Il giocatore olandese dell'Atalanta insomma non le manda mai a dire, neanche se la persona oggetto della presa in giro si chiama José Mourinho.

È proprio all'allenatore della Roma che è dedicato l'ultimo tweet di De Roon, in cui ricorda le sue origini calcistiche.

"Quando le tue radici calcistiche sono a Rotterdam e batti la Roma" recita il post, con un chiaro riferimento alla rivalità tra i giallorossi e il Feyenoord, battuti lo scorso anno in finale di Conference League e appena eliminati ai quarti di Europa League.

Nella goto si vede De Roon con il portachiavi a forma di trofeo della Conference, diventato ormai famoso, intorno al dito medio.

Proprio quel portachiavi era stato utilizzato da Mourinho per alimentare le polemiche dopo il 4-1 dello stadio Olimpico di giovedì. il tecnico portoghese lo aveva infatti regalato a un giornalista olandese che nei giorni prima della partita aveva criticato la Roma e il suo stile di gioco.

Ma perchè De Roon parla di radici?

Lo fa perché l'inizio della sua carriera è stato proprio a Rotterdam: prima nelle giovanili del Feyenoord, poi in quelle dello Sparta, squadra con cui ha esordito tra i professionisti.

Insomma, ancora una volta il centrocampista dell'Atalanta non si smentisce e usa i social per scherzare, a modo suo, generando un po' di polemica.