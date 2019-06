Danimarca-Serbia Under 21 dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Danimarca e Serbia di scena nell'ultimo match del gruppo B degli Europei Under 21: tutto sulle formazioni e come seguire il match in tv e streaming.

Siamo alle battute finali della fase a gironi degli Europei Under 21: il gruppo B deve ancora decretare quale sarà la squadra prima in classifica e dunque qualificata direttamente in semifinale, con un occhio alla seconda e alla possibilità che possa essere la migliore tra le tre dei raggruppamenti. Tale posizione potrebbe conquistarla la che affronterà la .

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

I danesi hanno tre punti dopo due turni, frutto di una sconfitta all'esordio contro la capolista e una vittoria ai danni dell' , entrambe con il punteggio di 3-1. L'unica opportunità per passare come primi è data da un successo, sperando che gli austriaci facciano uno sgambetto ai tedeschi e che la differenza reti negli scontri diretti della classifica avulsa sia favorevole.

Altrimenti bisognerà fare meglio di e una tra e Romania nel computo della migliore seconda, ultimo posto utile per la qualificazione in semifinale che regalerebbe l'accesso alle prossime Olimpiadi in programma a Tokyo nel 2020.

Serbia già mestamente fuori dal torneo: nessun punto e pesantissimo ko con la Germania che ha avuto la meglio per 6-1, spezzando i sogni di gloria di una squadra partita con ambizioni completamente diverse alla vigilia.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Danimarca-Serbia Under 21: dalle notizie relative alle formazioni a come seguire l'incontro in tv e streaming.

DANIMARCA-SERBIA UNDER 21: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Danimarca-Serbia Under 21 DATA 23 giugno 2019, 21.00 DOVE Nereo Rocco, Trieste ARBITRO Aleksei Kulbakov (BLR) TV Rai STREAMING Rai Sport Web

ORARIO DANIMARCA-SERBIA UNDER 21

Danimarca-Serbia Under 21 si giocherà domenica 23 giugno 2019 allo stadio 'Nereo Rocco' di Trieste. Fischio d'inizio alle ore 21. L'arbitro sarà il bielorusso Aleksei Kulbakov, assistenti i connazionali Dmitri Zhuk e Oleg Maslyanko, quarto uomo il francese Ruddy Buquet. Coppia tutta italiana al VAR dove agiranno Marco Guida e Michael Fabbri.

Non è prevista alcuna trasmissione in diretta per Danimarca-Serbia Under 21. La Rai, che detiene i diritti degli Europei, trasmetterà la partita in differita alle 00.30 sul canale Rai Sport + HD (57 del digitale terrestre) con telecronaca di Giacomo Capuano.

La sfida tra Danimarca e Serbia Under 21 sarà visibile in diretta su dispositivi come tablet, smartphone e pc su Rai Sport Web, in maniera completamente gratuita e senza registrazione al sito.

DANIMARCA (4-2-3-1): Iversen; Poulsen, Rasmussen, Andersen, Kristensen; Jensen, Abildgaard; Bruun Larsen, Duelund, Skov; Ingvartsen. All. Frederiksen

SERBIA (4-3-3): Radunovic; Gajic, Milenkovic, Babic, Bogosavac; Lukic, Masovic, Pantic; Zivkovic, Jovic, Radonjic. All. Djorovic