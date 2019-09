Dalla Francia, Allegri sogna il PSG: "Aspetta l'esonero di Tuchel"

Massimiliano Allegri è accostato al Monaco ma, secondo Daniel Riolo di 'RMC Sport', sta aspettando il PSG per tornare in pista: Tuchel avvisato...

L'idea di Massimiliano Allegri, a qualche mese dalla separazione (amichevole) con la , pare essere chiara: è tempo di abbandonarsi al famoso anno sabbatico, senza subentrare a stagione in corso. Ma se chiamasse il ? Il discorso potrebbe farsi più complicato.

Ne è convinto Daniel Riolo, giornalista di 'RMC Sport', che durante la trasmissione 'After Foot' ha svelato un retroscena interessante sull'ex tecnico bianconero.

"Non riesco a credere che uno come Allegri, che sta aspettando che Tuchel venga esonerato per prendere il suo posto al PSG, dopo che i francesi ci hanno già provato quest'estate, vada al ".

In sostanza: Allegri è accostato al Monaco, che per il secondo anno consecutivo sta vivendo settimane complicatissime in , rese addirittura drammatiche dal ko interno per 4-3 (dal 2-0 a favore) contro gli eterni rivali del .

Gli ultras del Monaco hanno chiesto l'esonero di Leonardo Jardim attraverso un comunicato ufficiale e sperano di trovare presto un volto nuovo sulla panchina biancorossa. Magari lo stesso Allegri, oppure Luciano Spalletti, altro nome circolato nelle ultime ore.

Secondo Riolo, in realtà, il sogno di Allegri si chiama PSG. Un sogno che potrebbe diventare realtà se il cammino europeo dei parigini, come sempre strafavoriti in , dovesse risolversi in un flop per l'ennesima stagione. Tuchel è avvisato.