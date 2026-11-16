Cristian Chivu ha vinto la Panchina d'Oro per quattro voti: distacco minimo con Fabregas e Gasperini

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E' l'allenatore dell'Inter Cristian Chivu il vincitore della Panchina d'oro per la stagione 2025/2026. Il tecnico rumeno, che nella passata annata ha conquistato al primo tentativo lo Scudetto e la Coppa Italia alla guida della formazione nerazzurra, si porta a casa il riconoscimento arrivato dopo le votazioni espresse dai propri colleghi. E succede nell'albo d'oro ad Antonio Conte, ex tecnico tra gli altri del Napoli.

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Cristian Chivu è stato premiato presso il centro tecnico federale di Coverciano e ha prevalso per una manciata di preferenze nei confronti dell'allenatore del Como Cesc Fabregas. Mentre al terzo posto si è piazzato Gian Piero Gasperini per la Roma. Dei 43 voti disponibili, Chivu se n'è aggiudicati 16, contro i 12 per Fabregas e i 9 per Gasperini.

Dal palco di Coverciano, l'allenatore dell'Inter ha espresso la sua gratitudine per la consegna della Panchina d'oro: “Grazie a tutti voi per questo premio che arriva da dei colleghi. Ringrazio il settore tecnico, gli allenatori, l'Inter, il mio staff e i giocatori che trasformano le nostre idee in risultati. Infine un grazie anche alla mia famiglia che mi è vicina nelle vittorie e nelle sconfitte”.

Per quanto concerne gli altri riconoscimenti assegnati a Coverciano, la Panchina d'oro per il miglior allenatore della Serie B 2025/2026 va a Massimiliano Alvini, artefice della promozione in Serie A del Frosinone; ha prevalso su Giovanni Stroppa, che nella passata stagione ha riportato il Venezia nella massima serie, mentre terzo si è classificato Alberto Aquilani, ad un passo dall'impresa nella finale playoff persa poi col Monza col suo Catanzaro.

Per la Serie C, è invece Francesco Tomei, attuale allenatore dell'Ascoli ritornato in Serie B, ad aver ottenuto la Panchina d'oro: battuti Fabio Gallo del Vicenza e Christian Bucchi dell'Arezzo.