Crespo e l'addio all'Inter: "Mi hanno venduto senza che lo sapessi"

L'attaccante argentino ricorda la cessione al Chelsea nel 2003: "Stavo benissimo, ma sono cosette che faceva Cuper".

, , , e . Hernan Crespo ha segnato quasi 20 anni di calcio italiano, vincendo tre campionati con l'Inter tra il 2006 e il 2009. In nerazzurro però l'argentino ci era già passato nell'annata 2002/03.

In diretta Instagram con il suo ex compagno Bobo Vieri, il 'Valdanito' ha raccontato l'addio all'Inter dell'estate 2003, un addio che lui non voleva, per il quale ha additato colpe a Hector Cuper.

"Mi hanno venduto al senza che lo sapessi, io avevo comprato casa a Milano 10 giorni prima, avevo altri quattro anni di contratto e stavo benissimo. Sono cosette che il nostro amico mister faceva".

Neanche Vieri fu contento di quella cessione, come ha rivelato lo stesso Crespo. L'Inter veniva inoltre da un'ottima annata con i due attaccanti in coppia in quella stagione.