Craiova, troppi rigori sbagliati: dal dischetto si presenta il portiere

Il Craiova sta perdendo per 1-0, l'arbitro assegna un calcio di rigore a favore della squadra allenata da Devis Mangia e sul dischetto si presenta... il portiere. È quanto accaduto oggi nelle Liga I romena, dove a calciare dagli undici metri è stato Mirko Pigliacelli.

Cresciuto nelle giovanili della Roma, prima di vestire le maglie di diversi club italiani, tra cui Sassuolo, Parma e Frosinone, il portiere classe '93 si trova ora al Craiova, al terzo posto del campionato di Romania.

E proprio con il club allenato da Mangia, l'estremo difensore italiano si è reso protagonista oggi di un episodio alquanto singolare. Al 39' della gara contro l'FCSB, ex Steaua Bucarest, Pigliacelli si è infatti incaricato della battuta di un calcio di rigore. Una responsabilità piuttosto grande per un portiere.

Craiova missed 5 penalties this season. So, for the most important game of the year, they asked Italian goalkeeper Pigliacelli to take it. Amazing. pic.twitter.com/P3RWmg2wzQ