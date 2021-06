Il countdown azzurro è partito: l’Italia a Euro 2020 con tante certezze

Mancano quattro giorni al debutto dell’Italia a Euro 2020. Contro la Turchia, Mancini potrebbe riproporre quanto visto contro la Repubblica Ceca.

Il conto alla rovescia è partito da tempo, ma con il passare dei giorni aumenta sempre più la tensione da grande evento. E’ ufficialmente iniziata la settimana che conduce all’inizio di Euro 2020 e di conseguenza dell’esordio dell’Italia nella massima competizione continentale.

Venerdì 11 giugno, alle 21, la Nazionale azzurra scenderà in campo allo Stadio Olimpico di Roma per sfidare la Turchia nel match inaugurale del torneo. Un appuntamento ovviamente importantissimo, al quale gli uomini di Roberto Mancini si presentano non solo con ambizioni importanti, ma anche con tante certezze.

Gli Azzurri, che sono stati inseriti in un Gruppo A che, oltre alla stessa Turchia, comprende anche Galles e Svizzera, negli ultimi messi hanno abbondantemente dimostrato di avere le carte in regola per poter fare bene, tanto che da molti sono stati inseriti nel novero dei potenziali favoriti per il successo finale.

Quanto fatto tanto in Nations League, quanto nelle qualificazioni Mondiali, ha portato rinnovato entusiasmo, ma già quello contro la Turchia di Gunes, che è reduce da una striscia di sei risultati utili consecutivi, sarà un confronto di fondamentale importanza, questo perché partire bene vorrebbe dire rendere più in discesa il cammino nella fase a gironi.

Mancini all’Olimpico dovrebbe ripartire da ciò che si è visto in amichevole contro la Repubblica Ceca. L’ultimo test match giocato a Bologna, non ha regalato solo un rotondo successo per 4-0, ma soprattutto indicazioni importanti.

Molti tra coloro che sono scesi in campo hanno dimostrato un’ottima condizione ed è probabile quindi che l’undici di Roma non si discosti di molto da quello del Dall’Ara.

Tra i pali toccherà ovviamente a Donnarumma che, nonostante l’addio al Milan, non sembra aver affatto perso la sua serenità. Davanti a lui ci sarà una linea a quattro nella quale Bonucci e Chiellini formeranno una delle coppie centrali più affidabili e collaudate dell’intero torneo, mentre sugli esterni Florenzi dovrebbe essere certo di una maglia da titolare a destra e Spinazzola dovrebbe vincere il ballottaggio con Emerson Palmieri a sinistra.

Il terzino della Roma è parso in ottime condizioni contro la Repubblica Ceca e per forza, esplosività e capacità di partecipare all’azione, sembra al momento in vantaggio sull’esterno del Chelsea nella corsa che porta ad un posto nell’undici di partenza.

Le chiavi del centrocampo saranno affidate ad uno Jorginho tra l’altro galvanizzato dopo il recente trionfo da grande protagonista in finale di Champions League, mentre a completare il trio di mediana saranno, in attesa del ritorno in campo di Verratti, Locatelli e Nicolò Barella. Proprio quest’ultimo uno degli uomini più in forma in assoluto, nonché uno degli elementi di punta di questa Nazionale.

In attacco, dando per scontato che Insigne (che sta attraversando uno dei migliori momenti della sua carriera) e Immobile partiranno dal 1’, l’unico ballottaggio potrebbe riguardare la maglia da titolare da assegnare ad uno tra Chiesa e Berardi.

Il giocatore della Juventus è reduce da una grande stagione ed ha chiuso il campionato in crescendo, ma anche la stella del Sassuolo sta benissimo. In Nazionale è andato a segno in cinque delle ultime sei uscite e al momento sembra lanciato verso un posto in squadra dall’inizio.

Il feeling trovato con Insigne e Immobile è eccellente e lo stesso bomber della Lazio potrebbe trarre vantaggio dal fatto di avere a supporto due ‘fantasisti’ che uniscono a ottime capacità balistiche anche tanta qualità nell’ultimo passaggio.

Al di là di quelle che saranno le scelte finali del commissario tecnico, la sensazione è quella che da tempo la Nazionale azzurra non arrivava alla vigilia di un grande torneo con così tante certezze. Mancini è riuscito a creare un gruppo affiato tanto in campo quanto fuori, un gruppo nel quale ogni elemento ha un suo compito ben definito ed un peso specifico importante.

Un undici titolare potrebbe esserci già quindi, ma le alternative sono tutte di grande spessore e perfettamente integrate. Non resta che vedere se l’Italia sarà capace a Euro 2020 di confermare quanto di eccellente fatto negli ultimi due anni. Tra quattro giorni ci sarà il primo esame da superare.