Costa d'Avorio vs Norvegia: tutto ciò che devi sapere sulla FIFA World Cup 2026

Costa d'Avorio-Norvegia, ottavi di finale dei Mondiali, inizierà il 30 giugno 2026 alle 13:00 EST (18:00 GMT).

Anteprima del sedicesimo di finale dei Mondiali tra Costa d'Avorio e Norvegia

In un match difficile da pronosticare, la Costa d’Avorio affronta una Norvegia guidata dal miglior attaccante al mondo. Separate da sole due posizioni nel ranking, chi vincerà sfiderà Brasile o Giappone.

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Come sono arrivate fin qui Costa d’Avorio e Norvegia

Gli ivoriani hanno segnato per primi in tutte e tre le gare del girone, seconda nazionale africana a riuscirci in un Mondiale. Dopo il successo di misura sull’Ecuador e la beffa finale contro la Germania, hanno chiuso il gruppo con un 2-0 su Curaçao firmato Nicolas Pépé.

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I norvegesi hanno entusiasmato con il loro tifo rumoroso e colorato. In campo le tre gare della Norvegia hanno visto 15 gol, media di cinque a match: nell’ultima, una sconfitta 4-1, l’allenatore Ståle Solbakken ha riposato Erling Haaland, il capitano Martin Odegaard e l’attaccante Antonio Nusa. Julian Ryerson è rimasto in panchina contro la Francia ma dovrebbe giocare terzino destro.

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Compagni di squadra diventati rivali

Il calcio europeo parla del talento dell’ala ivoriana Yan Diomande. Il diciannovenne dell’RB Leipzig è corteggiato dai top club europei e potrebbe trasferirsi in estate. Velocità, finte e dribbling ne fanno un obiettivo del Liverpool. Sulla fascia destra norvegese se la vedrà con il compagno Antonio Nusa, detto «il Neymar norvegese». Il loro duello potrebbe decidere il match.

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Qualcuno riuscirà a fermare Erling Haaland?

La macchina da gol del Manchester City, Erling Haaland, vorrà aumentare il suo bottino di quattro reti. Il regista dell’Arsenal Martin Ødegaard gli fornirà molti assist. A marcarlo ci saranno Kouakou Kossounou dell’Atalanta e il 22enne talento dello Sporting Lisbona, Ousmane Diomande.

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Probabile formazione della Costa d'Avorio

Fofana; Doué, Koussounou, Diomande, Operi; Sangaré, Kessié; Amad, Pepé, Diomande; Bonny.

Probabile formazione della Norvegia

Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Møller Wolfe; Ødegaard, Berge, Aursnes; Sørloth, Haaland, Nusa.

Convocati Costa d’Avorio (26 giocatori)

Portieri: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos).

Difensori: Emmanuel Agbadou (Wolverhampton Wanderers), Christopher Operi (Istanbul Basaksehir), Ousmane Diomande (Sporting), Guela Doue (Racing Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossonou (Atalanta), Evan Ndicka (AS Roma), Wilfried Singo (Galatasaray).

Centrocampisti: Seko Fofana (Stade Rennais), Parfait Guiagon (Charleroi), Franck Kessie (Al Ahli), Christ Oulai (Trabzonspor), Ibrahim Sangare (Nottingham Forest), Jean-Michael Seri (NK Maribor).

Attaccanti: Simon Adingra (AS Monaco), Ange-Yoan Bonny (Inter Milano), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakité (Cercle Brugge), Yan Diomandé (RB Lipsia), Evann Guessand (Aston Villa), Nicolas Pépé (Villarreal), Bazoumana Touré (Hoffenheim), Elye Wahi (Nizza).

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Convocazione della Norvegia (26 giocatori)

Portieri: Orjan Haskjold Nyland (Siviglia), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Amburgo).

Difensori: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjørn Heggem (Bologna), Leo Skiri Østigård (Genoa), Sondre Langås (Derby County), Henrik Fåne (Viking).

Centrocampisti: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers).

Attaccanti: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atlético Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Lipsia), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt).

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Notizie sulla squadra e formazioni

La Costa d’Avorio è guidata da Emerse Fae; al momento non ci sono notizie di infortuni o squalifiche per gli Elefanti. La probabile formazione sarà comunicata poco prima del calcio d’inizio.

L'allenatore della Norvegia, Stale Solbakken, non ha ancora fornito notizie su infortuni o squalifiche. La formazione probabile non è stata annunciata. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili a breve.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

La Costa d’Avorio arriva all’incontro con quattro vittorie nelle ultime cinque gare, perdendo solo una volta. Nell’ultimo match ha battuto 2-0 Curaçao ai Mondiali, con una doppietta di Nicolas Pépé. In precedenza aveva perso 2-1 con la Germania, poi si è riscattata battendo 1-0 l’Ecuador. In precedenza, nelle amichevoli, aveva superato Francia 2-1 e Scozia 1-0.

La Norvegia ha vinto tre delle ultime cinque gare, pareggiandone una e perdendone una. Nell’ultimo match è stata battuta 4-1 dalla Francia nella fase a gironi, dopo una rotazione della rosa decisa da Solbakken. In precedenza aveva superato Senegal 3-2 e Iraq 4-1 nelle prime due partite dei Mondiali. In precedenza aveva pareggiato 1-1 con il Marocco e battuto 3-1 la Svezia in amichevole. In totale, 12 gol fatti e 9 subiti.

Precedenti

Nel database attuale non ci sono dati sugli scontri diretti tra Costa d’Avorio e Norvegia: potrebbe essere il loro primo incrocio ufficiale in una fase finale dei Mondiali.

Classifica

La Costa d’Avorio ha chiuso al secondo posto il Gruppo E, la Norvegia al secondo il Gruppo I: le due squadre si affrontano agli ottavi a Dallas.