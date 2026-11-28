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Mattia Liberali si racconta fra passato, presente e futuro.

Il trequartista del Como (classe 2007 ex Milan) ha dichiarato a SportWeek, il settimanale in edicola sabato con La Gazzetta dello Sport: "La mia prima convocazione in Nazionale maggiore? Stavo giocando con la PlayStation a FC 27 per provare la mia carta. Aggiungerei finalmente: i mesi prima, tra partite e trasferte, non ero riuscito quasi mai a trovare il tempo. Col mio personaggio ho segnato diversi goal, però non era fortissimo: l'ho messo in evoluzione e sta migliorando".

"Ho visto sulla chat di squadra il messaggio scritto da Caqueret: 'Grande, Matti!'. Ho aperto Whatsapp, mi avevano fatto tutti i complimenti. Poi vado su Instagram e il primo post che mi esce è il video di Mancini in cui diceva i nomi dei convocati: c'era anche il mio. La prima telefonata l'ho fatta ai miei genitori. Mi conoscono bene, sanno che non sono uno che esprime al 100% ciò che prova. Mi fanno: 'Ma sei felice o no?', perché in effetti non lo sembravo. Non vedevo l'ora, ma sono un tipo molto pratico: volevo andare lì e vivere l'esperienza. Stop. Prima non riesco a essere troppo contento".

"A Coverciano è stato strano, ci ero già stato con le Nazionali giovanili, però coi grandi è davvero tutta un'altra cosa. Senti un peso diverso. Poi i compagni nuovi, gente che gioca con Manchester City, Arsenal, Inter. Calafiori lo conoscevo già e mi ha aiutato. In campo Donnarumma, anche Gatti è uno che ti tiene molto sul pezzo. Poi Bonucci e pure Bollini, che avevo già avuto come mister".

"Mancini non mi ha detto nulla di particolare. Dal punto di vista calcistico giusto due o tre movimenti, per il resto mi ha dato il benvenuto dicendomi di rimanere tranquillo".

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"Con Cisse cosa ci siamo detti? Il calcio è imprevedibile, succede tutto in poco tempo: sembra passata una vita, in realtà è solo un anno. La cosa che mi ha fatto molto ridere è stata la conferenza stampa, visto che fino all'altro giorno eravamo insieme nello spogliatoio del Catanzaro".

"In Serie B all'inizio non è stato facile. Era la prima esperienza lontano da casa e arrivavo da un ambiente come quello del Milan: molti ragazzi sottovalutano la differenza tra una Primavera e la Serie B. Mi hanno aiutato tanto mister, direttore e lo staff. I primi mesi li ho passati in palestra a mettere su muscoli, non giocavo. Mi dicevano di stare tranquillo, ma è stata dura. Poi però, quando vedi i primi frutti, capisci che la strada è quella giusta. Dipende sempre da te: quanto impegno e quanta dedizione ci metti. Ho messo 7 chili di muscoli, ma devo metterne su ancora. La differenza quando gioco la sento molto, soprattutto nei contrasti con gli altri giocatori. Non è che adesso sia un body builder, eh".

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"La mia cessione da parte dei rossoneri? Sinceramente non avevo percepito le motivazioni da parte del Milan. A Catanzaro mi sono dovuto mettere più in discussione, mi è servito tanto per guardarmi dentro, conoscermi. La scorsa estate ero onorato dell'interesse del Milan, avevo ricevuto anche dei messaggi da parte della dirigenza, figure importanti della società. Però, insieme al mio procuratore Alessandro Lucci, ho scelto fin dall'inizio di andare al Como per crescere gradualmente: la decisione era già stata presa. E l'avevo presa al mille per mille, senza ripensamenti. In questi anni ho capito che le scelte devi prenderle tu e tu soltanto. Puoi farti consigliare, certo, ma l’ultima parola deve essere la tua".

"Con Fabregas ci siamo parlati, ma c'è stato poco da dire. È stato sufficiente guardare la squadra, lo stile di gioco: credo si sposi bene con le mie caratteristiche. Como è una realtà giovane, fatta di ragazzi umili ma ambiziosi, tutti con la testa sulle spalle. E questo sta facendo sì che tutti i cittadini si stiano affezionando alla squadra".

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"Nico Paz mi ha impressionato per la forza fisica, a livello strutturale è veramente impressionante. Non pensavo. Poi il senso del lavoro, l'umiltà, anche la fase difensiva".

"Baturina sotto l'aspetto mentale è fortissimo, sicuro di sé, arrogante al punto giusto".

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"Chi sceglierei come compagno di squadra per il resto della carriera? Caqueret, è una macchina da guerra e non si ferma mai. Faccio correre lui e io gioco".

"Maurizio Viscidi, responsabile delle nazionali giovanili azzurre, ha detto che io sono il talento più spagnolo del calcio italiano? Sotto l'aspetto calcistico mi ci rivedo, mi piace molto quel modo di interpretare il calcio. E qui a Como il modo di giocare è abbastanza spagnolo. Ho tantissimo da migliorare, vorrei essere più consapevole delle mie doti calcistiche".

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"A cena con Olise? Gli chiederei come fa a rimanere così tranquillo in ogni situazione, concentrato nonostante sia al centro dell'attenzione anche per il suo modo di fare".