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L'allenatore del Como ha annunciato il recupero di tre giocatori per il big-match di domenica sera contro la Juventus, tra questi c'è anche Diao. Poi la confessione sulle condizioni di Kean.

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Tanti recuperi importanti per una partita ad alta intensità: il Como si prepara ad affrontare la Juventus.

Vigilia rovente sulle sponde del Lago, allo Stadio Giuseppe Sinigaglia arrivano i bianconeri nel posticipo domenicale, big match della 13ª giornata della Serie A 2026/27.

Alla vigilia della gara, il tecnico dei lariani Cesc Fabregas è intervenuto in conferenza stampa e ha affrontato vari temi, dall'infermeria al mercato.

Si parte dalla sfida con la Juventus, se sia meglio affrontare la squadra di Luciano Spalletti dopo l'AEK Atene: "Vero che è una stagione diversa per noi. Tanti nuovi stimoli, dinamiche, ma la squadra lo sta gestendo molto bene. Sapete come la pensiamo qui a Como, è un'altra partita e sono tre punti. Affrontiamo una grandissima squadra con un grandissimo allenatore, spero che i ragazzi siano preparati per fare una grande partita. Cos'ha il Como più della Juve? Niente. Vogliamo fare la nostra partita, sarà durissima: quando la Juve accende il motore va a un livello alto, serve la partita perfetta contro di loro".

Il tecnico si sofferma poi Smolcic e gli altri "operai" del Como: "Tutti sono importanti, c'è spazio per tutti e abbiamo utilizzato tutti i giocatori disponibili. Per il resto la squadra è umile, con ragazzi che vogliono diventare grandi giocatori. Abbiamo un piano chiaro e giusto per loro. Tutti questi giocatori per me sono 'operai'. Sono sempre disponibili, ascoltano. Poi magari bisogna tirare le orecchie in un modo o nell'altro ad alcuni: magari una grande squadra non ha bisogno di fare questo, ma sappiamo di dover gestire altre dinamice e speriamo di poter fare un grande lavoro".

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Buone notizie arrivano dall'infermeria: "Ovviamente la Juve è molto forte, ti possono fare male in tanti modi. Dobbiamo essere attenti a gestire dinamiche importanti durante le gare. Tornano Diao, Caqueret e Addai. Chi è più indietro è Addai. Sono molto contento di avere più giocatori a disposizione".

Tema caldo l'alternanza tra Butez e Sanchez in porta e i miglioramenti della difesa. Così Fabregas: "Per me la migliore difesa è quella della Juventus, lo dicono i dati. Noi abbiamo concesso un po' di più dell'anno scorso, però proviamo sempre a migliorare e provare a fare passi avanti. Sui portieri è difficile rispondere, per me non è strano: c'è competizione e fa alzare il livello di entrambi, li farà crescere. Anche a Robert Sanchez non è mai successo, me l'ha detto e l'anno scorso Butez giocava sempre. In futuro li farà crescere, mentalmente. Abbiamo due grandissimi portieri, abbiamo 26 punti. Sono molto contento di questa competizione. Di Butez non devo parlare, è una sicurezza per noi. I due terzini si giocano il posto, anche per i portieri vale lo stesso. Si deve gestire in un'altra maniera, il portiere è una posizione particolare. Capisco che normalmente il secondo-terzo portiere non gioca mai, ma sta cambiando anche questo. Sono contentissimo di Butez, non ha fatto niente per giocare meno. Alla fine della stagione scorsa è arrivato stanco. Ha giocato tantissimo. Adesso chi gioca è chi sta più fresco".

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Il Sinigaglia è un fattore per il Como: "Ogni partita è diversa. L'avversario è molto forte, verrà qui a vincere e a metterci in difficoltà. Ogni volta nel calcio si è preparati con i piani gara, ma domani mi piacerebbe vedere un Sinigaglia pieno da prima del calcio d'inizio. Quando ero piccolo in Spagna la Juventus è sempre stata la più storica in Italia. Quando giochi con il Como, i tifosi diventano un'arma in più".

Ma qual è il punto più importante della partita con la Juventus per Fabregas? "In questo momento non abbiamo a disposizione nessun esterno. Diao non può partire titolare, Caqueret non ha perso niente fisicamente ma vediamo gli altri. Il mister punta molto sull'uno contro uno, tatante rotazioni e movimenti. Vedendo le loro partite non so chi giochi offensivamente. In uno contro uno sono molto bravi. A me piace molto questa squadra, fanno tantissime cose interessanti. Poi sono giudicati per il punteggio, capisco il discorso ma da allenatore è una squadra forte. Difensivamente concedono molto poco".

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Attenzione alla costruzione contro la pressione avversaria: "Noi abbiamo provato a preparare le due cose. Gestiscono la gara in base a come va. Non sono una squadra che va uomo a uomo a morire, sono più a zona e ordinati, con le idee chiare.Abbiamo allenato entrambe le cose: studiando la Juventus si vede che l'allenatore ha le idee chiare".

Capitolo Nico Paz, Fabregas esalta il talento dell'argentino: "Nico per me è fisico e talento, visione e mentalità: è un cocktail fatto molto bene, mamma e papà hanno fatto un grande lavoro. Alcune volte parlo con lui: io giocavo nella sua posizione, voglio sentire se vede le mie stesse cose. Alle volte penso non debbano nemmeno essere allenati, se scarica o fa un dribbling. Stiamo lavorando sulla sintonia con l'attaccante, sono tutte cose tattiche, ma lui non pensa: fa le cose giuste senza pensarci. Oggi creiamo dei robot, aiuta un certo tipo di giocatore. Ma con Nico sapere che ti può fare la giocata giusta per vincere o fare la differenza aiuta molto. Questo non è un mio lavoro. Abbiamo provato a spingere sulla mentalità e la continuità. Oggi non si fa solo calcio moderno. Avere un 10 che difende come fa lui, oppure un 9 come Douvikas che difende così... Di Nico Paz siamo molto contenti, il percorso è tutto suo".

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C'è qualcosa che Fabregas ruberebbe a Spalletti? "Vorrei rubare un po' l'età. Certe volte faccio errori di gioventù. Lui ha molta fiducia in quello che fa. Quando ci siamo trovati le cinque volte che ci siamo incrociati, anche quando era commissario tecnico della Nazionale, ha parlato con me... Io mi sento scomodo con lui e lo rispetto tanto. L'altro giorno l'ho abbracciato, gli ho dato la mano e mi ha chiesto: 'Rispettami e abbracciami con due mani'. Spero di continuare a imparare da lui, dentro e fuori dal campo mi ha sempre trattato bene".

Torna Diao, ma cosa è mancato di più a Fabregas? "E' forza e velocità, uno contro uno e andare in fondo, fare cross. Diao può dare tante cose, ti cambia lo stile di gioco cambia subito il piano gara con un giocatore o un altro. E' perfetto per tantissime cose, anche quando cercano di chiuderlo. Si possono trovare diverse dinamiche in partita, può giocare a destra o a sinistra. Adesso non abbiamo una seconda punta, magari dobbiamo farlo allenare per alcune partite. Siamo molto contenti di ritrovarlo: è un'arma in più. Come sta mentalmente? Non è facile, ma è giovane e ha tanta strada davanti. Qua c'è un ambiente bello per i giocatori. Lui sa che è importante, quindi da domani vediamo se gioca o no. Dalla Coppa Italia dovremo trovargli spazio, con attenzione senza perderlo. E vale anche per Addai".

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Quale garanzia ha dai giovani di avere caratteristiche specifiche in più? Fabregas spiega: "Un giocatore giovane è come una spugna. Il Como non è il top della loro carriera, vogliono andare al Manchester City o alla Juventus. Loro ascoltano, vogliono sempre trovare più spazio. Sono molto intuitivi, fanno tante domande. Qui abbiamo un atteggiamento serio, da professionista, anche quando c'è una squadra più giovane. Noi dobbiamo essere sempre più sereni. Quando saranno pronti per volare e il Como non sarà più nei loro piani ci sarà il momento che voleranno via e noi prenderemo qualcun altro. Questi giocatori ogni tre mesi cambiano".

Capitolo mercato, il Como ha cambiato idea per gennaio? E Camello può essere un'idea per l'attacco? Fabregas commenta: "Prima il calcio italiano, poi quello inglese e quello spagnolo. Dobbiamo capire quanto starà fuori Kean, i dottori devono dire onestamente quanto starà fuori. Se dobbiamo fare qualcosa si farà, ma se penseremo che Kean tornerà prima si continuerà così e mi prendo la responsabilità di dire che volevo due attaccanti per non tenere un terzo attaccante che non ha spazio. Come successo con Ivan Azon, non sai più che dirgli. Abbiamo avuto la sfortuna che Moise si è fatto male, ci prendiamo la responsabilità e se un giorno dovremo giocare con sei-sette centrocampisti lo faremo".

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Come si prepara la partita con la Juventus? Tutto dipende da noi. Abbiamo tanto da dire, anche per quello che succederà in partita. Anche in base alle nostre carte. In uno contro uno Kolo Muani va in profondità, Boga ti punta ed è un fenomeno. Se inizi a studiare la Juve ci metti tante ore".

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