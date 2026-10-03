Come vedere Argentina-Burkina Faso in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

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Come vedere Argentina-Burkina Faso con una VPN

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Argentina-Burkina Faso: domenica 4 ottobre ore 2

L'Argentina ospita il Burkina Faso in un'amichevole internazionale che va ben oltre il calcio. La partita segna un momento di svolta epocale per l'Albiceleste, con Lionel Messi pronto a disputare la sua ultima apparizione con la maglia della nazionale.

Messi è atterrato a Rosario in aereo privato venerdì mattina, facendo ritorno sul suolo argentino per quello che sarà il suo congedo definitivo dalla selezione nazionale. Un'intera nazione si prepara a salutare il proprio calciatore più grande di sempre.

L'Argentina arriva a questa partita dopo un'ampia rotazione della rosa. Nella vittoria per 4-0 sulla Bolivia a Córdoba, il commissario tecnico Lionel Scaloni ha lanciato volti nuovi e concesso spazio a giovani talenti, con Lautaro Martínez che ha aperto le marcature e il difensore Cristian Romero — capitano in campo per la prima volta nella sua città natale — che ha firmato il gol di testa nella ripresa.

La sfida al Burkina Faso, tuttavia, è avvolta nell'incertezza. La squadra africana ha ottenuto un volo charter dell'ultimo minuto verso Buenos Aires, ma i gravi ritardi nei viaggi dal Marocco e alcune partenze dal gruppo hanno gettato il match nel caos organizzativo, con gli organizzatori dell'evento ancora al lavoro per garantire il regolare svolgimento della gara.

Nonostante le incognite logistiche, l'attesa attorno a questa partita è enorme. Lautaro Martínez ha ammesso che la squadra si prepara a una serata ad alto contenuto emotivo, consapevole che le lacrime potrebbero essere difficili da trattenere quando Messi calcherà il prato per l'ultima volta.

Stato di forma

L'Argentina si presenta con un bilancio di quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è la netta vittoria per 4-0 sulla Bolivia in amichevole, ma il percorso recente racconta anche della cavalcata mondiale estiva: la sconfitta per 1-0 contro la Spagna, invece ha segnato l'uscita dal torneo.

Il Burkina Faso, nelle ultime cinque gare, ha raccolto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. I risultati più recenti sono la vittoria 0-1 contro Repubblica Centrafricana e l'1-1 contro Benin lo scorso settembre nelle qualificazioni alla Coppa d'Africa.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

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