L’icona globale del pop latino Shakira si esibisce sui palchi di tutto il mondo con il suo elettrizzante Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Rinomata per il suo ballo dinamico e per leggendari successi in vetta alle classifiche come Hips Don't Lie e Whenever, Wherever, la star colombiana continua a infrangere record d’incasso negli stadi e nelle arene di tutto il mondo.

Con i biglietti che vanno esauriti rapidamente per ogni tappa del tour, GOAL ha tutti i dettagli su date, prezzi e su come assicurarti subito il tuo posto.

Quando è Shakira?

Data e ora Evento Luogo Biglietti 2 ottobre 2026 alle 20:30 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, Spagna Biglietti 3 ottobre 2026 alle 20:30 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, Spagna Biglietti 4 ottobre 2026 alle 20:30 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, Spagna Biglietti 9 ottobre 2026 alle 20:30 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, Spagna Biglietti 10 ottobre 2026 alle 20:30 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, Spagna Biglietti 11 ottobre 2026 alle 20:30 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, Spagna Biglietti 21 novembre 2026 alle 20:00 Offlimits Music Festival Etihad Park, Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti Biglietti 28 novembre 2026 alle 20:00 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Grande Piramide di Giza, Cairo, Egitto Biglietti

Dove acquistare i biglietti per Shakira?

I biglietti ufficiali per il Las Mujeres Ya No Lloran World Tour di Shakira sono stati resi disponibili tramite Ticketmaster, il principale rivenditore di biglietti per le sue date concertistiche internazionali. I fan che cercano biglietti diretti al valore nominale possono controllare Ticketmaster per le disponibilità dell’assegnazione primaria.

Se non riesci ad assicurarti i biglietti durante la vendita iniziale, StubHub è la soluzione a cui affidarti se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite. StubHub offre agli spettatori una piattaforma accessibile per consultare i settori ancora disponibili in tutto il mondo.

Quanto costano i biglietti per Shakira?

I prezzi ufficiali dei biglietti su Ticketmaster partono da 85 USD per i posti generali nei settori superiori, mentre i biglietti per i settori inferiori e il parterre vanno da 180 USD a 350 USD a seconda della città e della sede.

Se le assegnazioni generali ufficiali vanno esaurite, piattaforme di rivendita secondaria come StubHub offrono un’opzione alternativa per assicurarsi posti last minute, con prezzi di partenza intorno a 109 USD.

Ecco un rapido riepilogo dei prezzi di partenza:

Settore superiore standard (ufficiale): a partire da 85 USD

Settore inferiore e parterre (ufficiale): da 180 USD a 350 USD

Ingresso generale sul mercato secondario (StubHub): a partire da 109 USD

Tutto quello che c’è da sapere su Shakira

Shakira resta una delle artiste latin crossover di maggior successo nella storia della musica, con numerosi Grammy Awards e decenni di singoli di successo globale. Il suo Las Mujeres Ya No Lloran World Tour celebra il suo album acclamato dalla critica insieme ai brani iconici più amati dai fan.

Ogni concerto presenta una produzione scenica all’avanguardia, coreografie elaborate e una sequenza ininterrotta di hit ad alta energia. Con la capienza delle venue che si riempie rapidamente, ai fan si consiglia di pianificare in anticipo e assicurarsi i biglietti presto.

Le venue consigliano di arrivare con largo anticipo rispetto all’orario di inizio per superare i controlli di sicurezza e trovare il proprio posto senza problemi prima dell’inizio dello spettacolo.