Come comprare i biglietti per Celtics-Pistons: date NBA, prezzi dei biglietti e altro ancora

I Boston Celtics fanno visita ai Detroit Pistons alla Little Caesars Arena per un intenso confronto di Eastern Conference. Boston schiera un roster da titolo con talento realizzativo inesauribile, mentre Detroit si presenta con un dinamico nucleo giovane, desideroso di alzare il ritmo sul parquet di casa.
GOAL fornisce tutti i dettagli necessari per assicurarti il tuo posto oggi. Di seguito trovi le date chiave dell'evento, le informazioni sulla sede, i dettagli principali della biglietteria ufficiale e le opzioni di ticketing secondario.
Quando si gioca Celtics-Pistons?
Data e ora
Partita
Luogo
Biglietti
20 ottobre 2026, 15:00 EST
Boston Celtics at Detroit Pistons
Little Caesars Arena, Detroit, MI
Dove acquistare i biglietti per Celtics-Pistons?
I biglietti ufficiali per le singole partite casalinghe alla Little Caesars Arena vengono distribuiti direttamente tramite la piattaforma di ticketing principale sul sito ufficiale dei Detroit Pistons, attraverso Ticketmaster.
Se le disponibilità generali ufficiali dovessero esaurirsi, piattaforme di rivendita secondaria come StubHub rappresentano un'alternativa per assicurarsi posti all'ultimo minuto.
Quanto costano i biglietti per Celtics-Pistons?
I biglietti ufficiali per la singola partita venduti direttamente tramite la biglietteria ufficiale della squadra partono in genere da circa $40-$45 per i posti nei settori superiori, a seconda della disponibilità e della categoria del posto.
Se le disponibilità generali ufficiali dovessero esaurirsi, piattaforme di rivendita secondaria come StubHub rappresentano un'alternativa per assicurarsi posti all'ultimo minuto. Sui mercati secondari, i biglietti d'ingresso partono da appena $36-$37 per i posti nei settori superiori.
Tutto quello che c'è da sapere su Celtics-Pistons
Per assistere a una partita alla Little Caesars Arena è necessario tenere a mente alcune linee guida fondamentali della struttura per garantirsi un'esperienza senza intoppi nel giorno della gara:
- Posizione della struttura e apertura porte: La partita si gioca alla Little Caesars Arena di Detroit, Michigan. Le porte dell'arena aprono generalmente 90 minuti prima della palla a due programmata, dando ai tifosi tutto il tempo per entrare, esplorare le opzioni nelle aree interne e raggiungere i propri posti prima del riscaldamento dei giocatori.
- Politica sui biglietti digitali: La Little Caesars Arena adotta un sistema di biglietteria completamente mobile. Tutti i possessori di biglietto devono presentare codici a barre digitali validi tramite i propri dispositivi mobili per accedere ai varchi di sicurezza.
- Restrizioni sulle borse: L'arena applica una politica rigorosa che vieta zaini grandi, borse e contenitori rigidi. Sono consentiti piccoli portafogli, clutch e borse trasparenti di dimensioni inferiori a 4 x 6 x 1,5 pollici, mentre le borse mediche o per pannolini sono soggette a controlli obbligatori.
- Struttura cashless: La Little Caesars Arena è completamente cashless in tutti i punti ristoro, nei punti vendita del merchandising e nei negozi della squadra, accettando carte di credito, carte di debito e pagamenti contactless da mobile.
- Linee guida per l'ingresso dei bambini:I bambini di età pari o superiore a due anni devono essere in possesso di un biglietto valido per la partita per poter entrare.