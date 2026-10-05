Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Celtics vs Pistons ticketsGetty Images
Book Celtics vs Pistons tickets
Tradotto da

Come comprare i biglietti per Celtics-Pistons: date NBA, prezzi dei biglietti e altro ancora

SHOPPING

Ecco esattamente come puoi assicurarti i biglietti per Celtics-Pistons

I Boston Celtics fanno visita ai Detroit Pistons alla Little Caesars Arena per un intenso confronto di Eastern Conference. Boston schiera un roster da titolo con talento realizzativo inesauribile, mentre Detroit si presenta con un dinamico nucleo giovane, desideroso di alzare il ritmo sul parquet di casa.

GOAL fornisce tutti i dettagli necessari per assicurarti il tuo posto oggi. Di seguito trovi le date chiave dell'evento, le informazioni sulla sede, i dettagli principali della biglietteria ufficiale e le opzioni di ticketing secondario.

Quando si gioca Celtics-Pistons?

Data e ora

Partita

Luogo

Biglietti

20 ottobre 2026, 15:00 EST

Boston Celtics at Detroit Pistons

Little Caesars Arena, Detroit, MI

Biglietti

Dove acquistare i biglietti per Celtics-Pistons?

I biglietti ufficiali per le singole partite casalinghe alla Little Caesars Arena vengono distribuiti direttamente tramite la piattaforma di ticketing principale sul sito ufficiale dei Detroit Pistons, attraverso Ticketmaster.

Se le disponibilità generali ufficiali dovessero esaurirsi, piattaforme di rivendita secondaria come StubHub rappresentano un'alternativa per assicurarsi posti all'ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti per Celtics-Pistons?

I biglietti ufficiali per la singola partita venduti direttamente tramite la biglietteria ufficiale della squadra partono in genere da circa $40-$45 per i posti nei settori superiori, a seconda della disponibilità e della categoria del posto.

Se le disponibilità generali ufficiali dovessero esaurirsi, piattaforme di rivendita secondaria come StubHub rappresentano un'alternativa per assicurarsi posti all'ultimo minuto. Sui mercati secondari, i biglietti d'ingresso partono da appena $36-$37 per i posti nei settori superiori.

Tutto quello che c'è da sapere su Celtics-Pistons

Per assistere a una partita alla Little Caesars Arena è necessario tenere a mente alcune linee guida fondamentali della struttura per garantirsi un'esperienza senza intoppi nel giorno della gara:

  • Posizione della struttura e apertura porte: La partita si gioca alla Little Caesars Arena di Detroit, Michigan. Le porte dell'arena aprono generalmente 90 minuti prima della palla a due programmata, dando ai tifosi tutto il tempo per entrare, esplorare le opzioni nelle aree interne e raggiungere i propri posti prima del riscaldamento dei giocatori.
  • Politica sui biglietti digitali: La Little Caesars Arena adotta un sistema di biglietteria completamente mobile. Tutti i possessori di biglietto devono presentare codici a barre digitali validi tramite i propri dispositivi mobili per accedere ai varchi di sicurezza.
  • Restrizioni sulle borse: L'arena applica una politica rigorosa che vieta zaini grandi, borse e contenitori rigidi. Sono consentiti piccoli portafogli, clutch e borse trasparenti di dimensioni inferiori a 4 x 6 x 1,5 pollici, mentre le borse mediche o per pannolini sono soggette a controlli obbligatori.
  • Struttura cashless: La Little Caesars Arena è completamente cashless in tutti i punti ristoro, nei punti vendita del merchandising e nei negozi della squadra, accettando carte di credito, carte di debito e pagamenti contactless da mobile.
  • Linee guida per l'ingresso dei bambini:I bambini di età pari o superiore a due anni devono essere in possesso di un biglietto valido per la partita per poter entrare.

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google