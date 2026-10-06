Come acquistare i biglietti per Thunder-Spurs: date NBA, prezzi dei biglietti e altro ancora

La sfida della Western Conference tra Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs si conferma una delle rivalità giovani più entusiasmanti della pallacanestro moderna. Con due delle squadre più dinamiche della lega, guidate dalle superstar Shai Gilgeous-Alexander e Victor Wembanyama, ogni confronto tra queste franchigie offre azione ad alta intensità e competizione di altissimo livello da un canestro all’altro.

GOAL fornisce tutti i dettagli necessari su programmazione della partita, prezzi e modalità per acquistare oggi i tuoi biglietti.

Quando si gioca Thunder vs Spurs?

Data e ora Partita Luogo Biglietti Martedì 20 ottobre 2026 alle 20:30 CDT Oklahoma City Thunder vs San Antonio Spurs Frost Bank Center, San Antonio, TX Biglietti

Dove acquistare i biglietti per Thunder vs Spurs?

I biglietti ufficiali per le partite casalinghe dei San Antonio Spurs vengono distribuiti principalmente attraverso il portale ufficiale Ticketmaster e il sito ufficiale della squadra dei San Antonio Spurs. L’elevato numero di rinnovi degli abbonamenti stagionali e le quote riservate ai fan club fanno sì che le vendite primarie al pubblico generale per gli avversari di vertice della Western Conference possano esaurirsi rapidamente.

Se le disponibilità ufficiali generali vanno esaurite, piattaforme di rivendita secondaria come StubHub offrono un’opzione alternativa per assicurarsi posti all’ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti per Thunder vs Spurs?

I prezzi ufficiali nominali dei biglietti diffusi dalla biglietteria primaria per le normali partite di regular season al Frost Bank Center partono da circa 35-50 $ per i posti nell’anello superiore, fino ad arrivare a 250 $ o più per i posti laterali a bordo campo nell’anello inferiore, a seconda della richiesta per l’avversario.

Se le disponibilità ufficiali generali vanno esaurite, piattaforme di rivendita secondaria come StubHub offrono un’opzione alternativa per assicurarsi posti all’ultimo minuto, con inserzioni di ingresso a partire da circa 82-129 $.

Tutto quello che c’è da sapere su Thunder vs Spurs

Il Frost Bank Center di San Antonio, Texas, ospita questa partita di Western Conference e vanta una capienza di oltre 18.000 spettatori e visuali di altissimo livello. I presenti possono usufruire di concessioni premium dell’arena, negozi di merchandising e di un’atmosfera vivace nel pre-partita lungo i corridoi dell’impianto prima della palla a due.



