Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Russell Peters ticketsGetty Images
Book Russell Peters Tickets
Tradotto da

Come acquistare i biglietti per Russell Peters: date, prezzi dei biglietti e altro

SHOPPING

Ecco esattamente come puoi assicurarti i biglietti per Russell Peters

L'icona globale della comicità Russell Peters torna sul palco, portando il suo inconfondibile umorismo osservazionale, la rapidissima interazione con il pubblico e le sue acute riflessioni culturali nelle venue di tutto il mondo. Celebre per special rivoluzionari come Outsourced e Deported, Peters continua ad attirare enormi folle internazionali con i suoi spettacoli di stand-up senza filtri.

Se vuoi vivere dal vivo il suo leggendario show, GOAL ti copre completamente con gli ultimi dettagli sul calendario e i consigli su come assicurarti oggi stesso i tuoi posti.

Quando si tiene lo stand-up di Russell Peters?

Data e ora

Eventi

Luogo

Biglietti

15 ottobre 2026 alle 19:30

Russell Peters Live

Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, USA

Biglietti

16 ottobre 2026 alle 19:00

Russell Peters Live

Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, USA

Biglietti

16 ottobre 2026 alle 21:30

Russell Peters Live

Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, USA

Biglietti

17 ottobre 2026 alle 19:00

Russell Peters Live

Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, USA

Biglietti

17 ottobre 2026 alle 21:30

Russell Peters Live

Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, USA

Biglietti

25 ottobre 2026 alle 20:00

Russell Peters Live

Etihad Arena, Abu Dhabi, UAE

Biglietti

7 novembre 2026 alle 20:00

Russell Peters Live

The Event at Graton Resort & Casino, Rohnert Park, CA, USA

Biglietti

10 novembre 2026 alle 19:30

Russell Peters Live

Crown Live, Southbank, VIC, Australia

Biglietti

11 novembre 2026 alle 19:30

Russell Peters Live

Crown Live, Southbank, VIC, Australia

Biglietti

12 novembre 2026 alle 19:30

Russell Peters Live

Crown Live, Southbank, VIC, Australia

Biglietti

13 novembre 2026 alle 19:30

Russell Peters Live

Crown Live, Southbank, VIC, Australia

Biglietti

12 novembre 2026 alle 20:00

Russell Peters Live

Brea Improv, Brea, CA, USA

Biglietti

13 novembre 2026 alle 19:30

Russell Peters Live

Brea Improv, Brea, CA, USA

Biglietti

4 dicembre 2026 alle 19:00

Russell Peters Live

Hard Rock Live Orlando, Orlando, FL, USA

Biglietti

6 dicembre 2026 alle 20:00

Russell Peters Live

Hard Rock Live, Hollywood, FL, USA

Biglietti

21 gennaio 2027 alle 19:00

Russell Peters Live

Milwaukee Improv, Brookfield, WI, USA

Biglietti

22 gennaio 2027 alle 19:00

Russell Peters Live

Milwaukee Improv, Brookfield, WI, USA

Biglietti

22 gennaio 2027 alle 21:15

Russell Peters Live

Milwaukee Improv, Brookfield, WI, USA

Biglietti

23 gennaio 2027 alle 19:00

Russell Peters Live

Milwaukee Improv, Brookfield, WI, USA

Biglietti

28 gennaio 2027 alle 19:30

Russell Peters Live

Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, USA

Biglietti

29 gennaio 2027 alle 19:00

Russell Peters Live

Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, USA

Biglietti

29 gennaio 2027 alle 21:15

Russell Peters Live

Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, USA

Biglietti

30 gennaio 2027 alle 19:00

Russell Peters Live

Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, USA

Biglietti

30 gennaio 2027 alle 21:30

Russell Peters Live

Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, USA

Biglietti

4 febbraio 2027 alle 20:00

Russell Peters Live

The American Comedy Co, San Diego, CA, USA

Biglietti

11 febbraio 2027 alle 20:00

Russell Peters Live

Brea Improv, Brea, CA, USA

Biglietti

12 febbraio 2027 alle 19:30

Russell Peters Live

Brea Improv, Brea, CA, USA

Biglietti

13 febbraio 2027 alle 19:00

Russell Peters Live

Brea Improv, Brea, CA, USA

Biglietti

19 febbraio 2027 alle 20:00

Russell Peters Live

Casino Rama Resort, Rama, ON, Canada

Biglietti

20 febbraio 2027 alle 20:00

Russell Peters Live

Casino Rama Resort, Rama, ON, Canada

Biglietti

28 agosto 2027 alle 20:45

Russell Peters Live

The Comedy Zone, Charlotte, NC, USA

Biglietti

Dove acquistare i biglietti per Russell Peters?

I canali ufficiali di vendita primaria dei biglietti per il tour includono Ticketmaster e le piattaforme di biglietteria delle venue, come Live Nation.

Se le disponibilità generali ufficiali vanno esaurite, piattaforme di rivendita secondaria come StubHub offrono un'opzione alternativa per assicurarsi posti all'ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti per lo stand-up di Russell Peters?

Le disponibilità ufficiali dei biglietti sui canali di vendita primaria partono da 75 $ USD, a seconda della città, della venue e del settore dei posti.

Se le disponibilità generali ufficiali vanno esaurite, piattaforme di rivendita secondaria come StubHub offrono un'opzione alternativa per assicurarsi posti all'ultimo minuto, dove i prezzi partono da 65 $ USD a seconda della disponibilità del momento.

Tutto quello che devi sapere sugli spettacoli stand-up di Russell Peters

Le esibizioni dal vivo di Russell Peters offrono da 75 a 90 minuti di comicità osservazionale tagliente e a ritmo serrato, con una dinamica interazione con il pubblico, richiamando enormi folle in tutto il mondo. La maggior parte delle venue principali applica restrizioni di età che richiedono agli spettatori di avere almeno 16 o 18 anni, e molte tappe internazionali del tour si svolgono come eventi rigorosamente phone-free, con l'uso di custodie di sicurezza per garantire un'esperienza dal vivo immersiva. Mentre le disponibilità ufficiali primarie partono da 75 $ USD, i posti spesso si esauriscono rapidamente, rendendo le piattaforme secondarie un'alternativa ideale per trovare biglietti singoli last-minute nelle date del tour globale.

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google