Come acquistare i biglietti per Russell Peters: date, prezzi dei biglietti e altro

L'icona globale della comicità Russell Peters torna sul palco, portando il suo inconfondibile umorismo osservazionale, la rapidissima interazione con il pubblico e le sue acute riflessioni culturali nelle venue di tutto il mondo. Celebre per special rivoluzionari come Outsourced e Deported, Peters continua ad attirare enormi folle internazionali con i suoi spettacoli di stand-up senza filtri.
Se vuoi vivere dal vivo il suo leggendario show, GOAL ti copre completamente con gli ultimi dettagli sul calendario e i consigli su come assicurarti oggi stesso i tuoi posti.
Quando si tiene lo stand-up di Russell Peters?
Data e ora
Eventi
Luogo
Biglietti
15 ottobre 2026 alle 19:30
Russell Peters Live
Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, USA
16 ottobre 2026 alle 19:00
Russell Peters Live
Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, USA
16 ottobre 2026 alle 21:30
Russell Peters Live
Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, USA
17 ottobre 2026 alle 19:00
Russell Peters Live
Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, USA
17 ottobre 2026 alle 21:30
Russell Peters Live
Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, USA
25 ottobre 2026 alle 20:00
Russell Peters Live
Etihad Arena, Abu Dhabi, UAE
7 novembre 2026 alle 20:00
Russell Peters Live
The Event at Graton Resort & Casino, Rohnert Park, CA, USA
10 novembre 2026 alle 19:30
Russell Peters Live
Crown Live, Southbank, VIC, Australia
11 novembre 2026 alle 19:30
Russell Peters Live
Crown Live, Southbank, VIC, Australia
12 novembre 2026 alle 19:30
Russell Peters Live
Crown Live, Southbank, VIC, Australia
13 novembre 2026 alle 19:30
Russell Peters Live
Crown Live, Southbank, VIC, Australia
12 novembre 2026 alle 20:00
Russell Peters Live
Brea Improv, Brea, CA, USA
13 novembre 2026 alle 19:30
Russell Peters Live
Brea Improv, Brea, CA, USA
4 dicembre 2026 alle 19:00
Russell Peters Live
Hard Rock Live Orlando, Orlando, FL, USA
6 dicembre 2026 alle 20:00
Russell Peters Live
Hard Rock Live, Hollywood, FL, USA
21 gennaio 2027 alle 19:00
Russell Peters Live
Milwaukee Improv, Brookfield, WI, USA
22 gennaio 2027 alle 19:00
Russell Peters Live
Milwaukee Improv, Brookfield, WI, USA
22 gennaio 2027 alle 21:15
Russell Peters Live
Milwaukee Improv, Brookfield, WI, USA
23 gennaio 2027 alle 19:00
Russell Peters Live
Milwaukee Improv, Brookfield, WI, USA
28 gennaio 2027 alle 19:30
Russell Peters Live
Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, USA
29 gennaio 2027 alle 19:00
Russell Peters Live
Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, USA
29 gennaio 2027 alle 21:15
Russell Peters Live
Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, USA
30 gennaio 2027 alle 19:00
Russell Peters Live
Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, USA
30 gennaio 2027 alle 21:30
Russell Peters Live
Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, USA
4 febbraio 2027 alle 20:00
Russell Peters Live
The American Comedy Co, San Diego, CA, USA
11 febbraio 2027 alle 20:00
Russell Peters Live
Brea Improv, Brea, CA, USA
12 febbraio 2027 alle 19:30
Russell Peters Live
Brea Improv, Brea, CA, USA
13 febbraio 2027 alle 19:00
Russell Peters Live
Brea Improv, Brea, CA, USA
19 febbraio 2027 alle 20:00
Russell Peters Live
Casino Rama Resort, Rama, ON, Canada
20 febbraio 2027 alle 20:00
Russell Peters Live
Casino Rama Resort, Rama, ON, Canada
28 agosto 2027 alle 20:45
Russell Peters Live
The Comedy Zone, Charlotte, NC, USA
Dove acquistare i biglietti per Russell Peters?
I canali ufficiali di vendita primaria dei biglietti per il tour includono Ticketmaster e le piattaforme di biglietteria delle venue, come Live Nation.
Se le disponibilità generali ufficiali vanno esaurite, piattaforme di rivendita secondaria come StubHub offrono un'opzione alternativa per assicurarsi posti all'ultimo minuto.
Quanto costano i biglietti per lo stand-up di Russell Peters?
Le disponibilità ufficiali dei biglietti sui canali di vendita primaria partono da 75 $ USD, a seconda della città, della venue e del settore dei posti.
Se le disponibilità generali ufficiali vanno esaurite, piattaforme di rivendita secondaria come StubHub offrono un'opzione alternativa per assicurarsi posti all'ultimo minuto, dove i prezzi partono da 65 $ USD a seconda della disponibilità del momento.
Tutto quello che devi sapere sugli spettacoli stand-up di Russell Peters
Le esibizioni dal vivo di Russell Peters offrono da 75 a 90 minuti di comicità osservazionale tagliente e a ritmo serrato, con una dinamica interazione con il pubblico, richiamando enormi folle in tutto il mondo. La maggior parte delle venue principali applica restrizioni di età che richiedono agli spettatori di avere almeno 16 o 18 anni, e molte tappe internazionali del tour si svolgono come eventi rigorosamente phone-free, con l'uso di custodie di sicurezza per garantire un'esperienza dal vivo immersiva. Mentre le disponibilità ufficiali primarie partono da 75 $ USD, i posti spesso si esauriscono rapidamente, rendendo le piattaforme secondarie un'alternativa ideale per trovare biglietti singoli last-minute nelle date del tour globale.