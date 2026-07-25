La Ligue 1 è da sempre seguita in Europa e nel mondo. La doppietta del Paris Saint-Germain in UEFA Champions League ha reso il campionato ancora più popolare.

Sebbene il Paris Saint-Germain sia la squadra di punta, con cinque titoli consecutivi, cresce il desiderio di viaggiare e vivere le partite negli stadi di tutta la Francia.

Lascia che GOAL ti aiuti a vivere il tuo sogno calcistico francese: acquista ora il tuo biglietto per la prossima stagione di Ligue 1.

Prossime partite della 1ª giornata della Ligue 1 e biglietti

Data e ora (CET) Partita Stadio Biglietti Ven 21 agosto, ore 20:45 Marsiglia vs Strasburgo Stade Vélodrome (Marsiglia) Biglietti Sabato 22 agosto, ore 17:15 Lens - Auxerre Stade Bollaert-Delelis (Lens) Biglietti Sabato 22 agosto, ore 20:45 Le Mans vs Brest Stade Marie-Marvingt (Le Mans) Biglietti Sabato 22 agosto, ore 20:45 Nizza vs Lorient Allianz Riviera (Nizza) Biglietti Sabato 22 agosto, ore 20:45 Tolosa vs Olympique Lyonnais Stadio di Tolosa (Tolosa) Biglietti Sabato 22 agosto, ore 20:45 Troyes vs Paris FC Stade de l'Aube (Troyes) Biglietti Domenica 23 agosto, ore 15:00 Angers-Lille Stadio Raymond Kopa (Angers) Biglietti Domenica 23 agosto, ore 17:15 Le Havre-Monaco Stade Océane (Le Havre) Biglietti Domenica 23 agosto, ore 20:45 Paris Saint-Germain vs Rennes Parc des Princes (Parigi) Biglietti

Prossime partite della 2ª giornata della Ligue 1 e biglietti

Data e ora (CET) Partita Stadio Biglietti Ven 28 agosto, ore 20:45 Lille vs Paris Saint-Germain Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy (Lille) Biglietti Sabato 29 agosto, ore 17:15 Strasburgo vs Lens Stade de la Meinau (Strasburgo) Biglietti Sabato 29 agosto, ore 20:45 Auxerre vs Angers Stade de l'Abbé-Deschamps (Auxerre) Biglietti Sabato 29 agosto, ore 20:45 Brest vs Tolosa Stade Francis-Le Blé (Brest) Biglietti Sabato 29 agosto, ore 20:45 Lorient vs Troyes Stade du Moustoir (Lorient) Biglietti Sabato 29 agosto, ore 20:45 Olympique Lyonnais vs Le Havre Parc Olympique Lyonnais (Lione) Biglietti Domenica 30 agosto, ore 15:00 Paris FC vs Nizza Stade Jean-Bouin (Parigi) Biglietti Domenica 30 agosto, ore 17:15 Rennes vs Le Mans Roazhon Park (Rennes) Biglietti Domenica 30 agosto, ore 20:45 Monaco vs Marsiglia Stade Louis II (Monaco) Biglietti

Come acquistare i biglietti per la Ligue 1

Per acquistare i biglietti della Ligue 1, il metodo più sicuro è visitare i siti ufficiali dei club.

Potrebbe essere necessario creare un account e fornire i propri dati personali. I biglietti vengono spesso messi in vendita tra le 4 e le 6 settimane prima della data della partita.

I biglietti per le partite dei club più popolari, come il PSG, vanno spesso esauriti in fretta, mentre quelli per molte altre squadre sono più accessibili.

Se i biglietti sono esauriti sui canali ufficiali o se si desidera acquistarli all’ultimo minuto, si consiglia di rivolgersi a rivenditori secondari come StubHub.

Quanto costano i biglietti per la Ligue 1?

Il costo varia molto: quasi tutti i club applicano prezzi diversi per adulti, ragazzi e anziani, ma le fasce cambiano da società a società.

Anche la posizione del posto a sedere incide molto: le visioni migliori costano di più.

Alcune squadre suddividono le gare in fasce: gli incontri di cartello, come “Le Classique” (PSG-Marsiglia) e “Le Derby des Olympiques” (Lione-Marsiglia), rientrano nella fascia più alta e costosa.

Squadre della Ligue 1 2026-27 in base al prezzo dei biglietti

Squadra Stadio Fascia di prezzo biglietti (adulti) Angers Stade Raymond Kopa da 15 a 70 € Auxerre Stade Abbé Deschamps da 15 € a 65 € Brest Stade Francis-Le Ble da 15 € a 75 € Le Havre Stade Océane da 15 a 70 € Le Mans Stade Marie-Marvingt da 15 a 60 € Lens Stade Bollaert-Delelis da 20 € a 95 € Lille Stadio Pierre-Mauroy da 25 € a 110 € Lorient Stade du Moustoir da 15 € a 65 € Lione Stade du Moustoir da 25 € a 120 € Marsiglia Stade Vélodrome da 30 € a 220 € Monaco Stadio Louis II da 20 € a 100 € Nizza Allianz Riviera da 20 a 90 € Paris FC Stade Jean-Bouin da 15 a 70 € Paris Saint-Germain Parc des Princes da 45 € a 350 € Rennes Roazhon Park da 20 € a 85 € Strasburgo Stade de la Meinau da 20 a 90 € Tolosa Stadio di Tolosa da 15 a 75 € Troyes Stade de l'Aube da 15 € a 60 €

Come acquistare i biglietti per i pacchetti hospitality della Ligue 1

Per acquistare pacchetti hospitality per la Ligue 1, consulta i siti ufficiali delle squadre.

Le opzioni variano in base alla squadra e al pacchetto scelto.

Cibi e bevande sono inclusi, con opzioni gastronomiche di alto livello nei pacchetti premium.

Cosa aspettarsi dalla stagione della Ligue 1?

Qualunque sia la partita scelta, probabilmente vedrete alcune delle future stelle del calcio. Molti campioni francesi, da Zinedine Zidane a Kylian Mbappé, hanno esordito in Ligue 1.

Oggi il campionato vanta anche campioni internazionali come Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Vitinha, Folarin Balogun ed Endrick.

Il Paris Saint-Germain domina la Ligue 1 da anni e i biglietti per il Parc des Princes sono sempre molto richiesti. Nella scorsa stagione i Rouge-et-Bleu hanno vinto il quinto titolo consecutivo.

Oltre al dominio interno, la squadra di Luis Enrique è stata la prima a difendere il titolo europeo dal 2018, e ora punta a unirsi a Real Madrid, Bayern Monaco e Ajax come unica squadra a vincere tre edizioni consecutive.

Poche società al mondo possono vantare un palmarès simile. Nato poco più di mezzo secolo fa, il PSG ha già conquistato oltre 50 titoli.

Anche altre squadre hanno storie illustri e un grande sostegno: il Marsiglia, secondo in Ligue 1 nel 2025 per la quindicesima volta, registra la media spettatori più alta di Francia, con oltre 60.000 persone allo Stade Vélodrome (oggi Orange Vélodrome).

Il club è noto anche per essere stato il primo francese a vincere la Champions League: nel 1993, guidato da Didier Deschamps e con Basile Boli e Marcel Desailly, batté l’AC Milan 1-0 a Monaco di Baviera. Anche Olympique Lyonnais, Lille e Lens registrano spesso grandi affluenze.

Come posso guardare o seguire in streaming le partite della Ligue 1?

Nonostante il recente trionfo europeo del PSG, le emittenti britanniche hanno rinunciato ai diritti per il 2026/27.

Negli Stati Uniti, invece, la Ligue 1 sarà trasmessa su beIn Sports, beIn Sports Connect e Fubo. Su Fubo sono visibili con i piani Pro (84,99 $/mese), Elite (104,99 $/mese), Deluxe (114,99 $/mese) o Fubo Latino (14,99 $/mese), che includono beIN Sports.

Fubo offre una prova gratuita di 5 giorni per tutti i piani. Per evitare l’addebito automatico, disdire prima della fine del periodo di prova.