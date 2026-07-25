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Come acquistare i biglietti per la Ligue 1 2026/27: calendario, prezzi medi e non solo

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Paris Saint-Germain
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Ecco come ottenere i biglietti per la Ligue 1 francese in questa stagione

La Ligue 1 è da sempre seguita in Europa e nel mondo. La doppietta del Paris Saint-Germain in UEFA Champions League ha reso il campionato ancora più popolare.

Sebbene il Paris Saint-Germain sia la squadra di punta, con cinque titoli consecutivi, cresce il desiderio di viaggiare e vivere le partite negli stadi di tutta la Francia.

Lascia che GOAL ti aiuti a vivere il tuo sogno calcistico francese: acquista ora il tuo biglietto per la prossima stagione di Ligue 1.

Biglietti per la Ligue 1 2026/27 Prenota ora

Prossime partite della 1ª giornata della Ligue 1 e biglietti

Data e ora (CET)PartitaStadioBiglietti
Ven 21 agosto, ore 20:45Marsiglia vs StrasburgoStade Vélodrome (Marsiglia)Biglietti
Sabato 22 agosto, ore 17:15Lens - AuxerreStade Bollaert-Delelis (Lens)Biglietti
Sabato 22 agosto, ore 20:45Le Mans vs BrestStade Marie-Marvingt (Le Mans)Biglietti
Sabato 22 agosto, ore 20:45Nizza vs LorientAllianz Riviera (Nizza)Biglietti
Sabato 22 agosto, ore 20:45Tolosa vs Olympique LyonnaisStadio di Tolosa (Tolosa)Biglietti
Sabato 22 agosto, ore 20:45Troyes vs Paris FCStade de l'Aube (Troyes)Biglietti
Domenica 23 agosto, ore 15:00Angers-LilleStadio Raymond Kopa (Angers)Biglietti
Domenica 23 agosto, ore 17:15Le Havre-MonacoStade Océane (Le Havre)Biglietti
Domenica 23 agosto, ore 20:45Paris Saint-Germain vs RennesParc des Princes (Parigi)Biglietti

Prossime partite della 2ª giornata della Ligue 1 e biglietti

Data e ora (CET)PartitaStadioBiglietti
Ven 28 agosto, ore 20:45Lille vs Paris Saint-GermainDecathlon Arena - Stade Pierre Mauroy (Lille)Biglietti
Sabato 29 agosto, ore 17:15Strasburgo vs LensStade de la Meinau (Strasburgo)Biglietti
Sabato 29 agosto, ore 20:45Auxerre vs AngersStade de l'Abbé-Deschamps (Auxerre)Biglietti
Sabato 29 agosto, ore 20:45Brest vs TolosaStade Francis-Le Blé (Brest)Biglietti
Sabato 29 agosto, ore 20:45Lorient vs TroyesStade du Moustoir (Lorient)Biglietti
Sabato 29 agosto, ore 20:45Olympique Lyonnais vs Le HavreParc Olympique Lyonnais (Lione)Biglietti
Domenica 30 agosto, ore 15:00Paris FC vs NizzaStade Jean-Bouin (Parigi)Biglietti
Domenica 30 agosto, ore 17:15Rennes vs Le MansRoazhon Park (Rennes)Biglietti
Domenica 30 agosto, ore 20:45Monaco vs MarsigliaStade Louis II (Monaco)Biglietti

Come acquistare i biglietti per la Ligue 1

Per acquistare i biglietti della Ligue 1, il metodo più sicuro è visitare i siti ufficiali dei club. 

Potrebbe essere necessario creare un account e fornire i propri dati personali. I biglietti vengono spesso messi in vendita tra le 4 e le 6 settimane prima della data della partita.

I biglietti per le partite dei club più popolari, come il PSG, vanno spesso esauriti in fretta, mentre quelli per molte altre squadre sono più accessibili.

Se i biglietti sono esauriti sui canali ufficiali o se si desidera acquistarli all’ultimo minuto, si consiglia di rivolgersi a rivenditori secondari come StubHub.

Quanto costano i biglietti per la Ligue 1?

Il costo varia molto: quasi tutti i club applicano prezzi diversi per adulti, ragazzi e anziani, ma le fasce cambiano da società a società.

Anche la posizione del posto a sedere incide molto: le visioni migliori costano di più. 

Alcune squadre suddividono le gare in fasce: gli incontri di cartello, come “Le Classique” (PSG-Marsiglia) e “Le Derby des Olympiques” (Lione-Marsiglia), rientrano nella fascia più alta e costosa.

Squadre della Ligue 1 2026-27 in base al prezzo dei biglietti

Squadra Stadio Fascia di prezzo biglietti (adulti)
AngersStade Raymond Kopa da 15 a 70 €
AuxerreStade Abbé Deschamps da 15 € a 65 €
BrestStade Francis-Le Ble da 15 € a 75 €
Le HavreStade Océane da 15 a 70 €
Le MansStade Marie-Marvingtda 15 a 60 €
LensStade Bollaert-Delelis da 20 € a 95 €
Lille Stadio Pierre-Mauroy da 25 € a 110 €
LorientStade du Moustoir da 15 € a 65 € 
LioneStade du Moustoir da 25 € a 120 €
Marsiglia Stade Vélodrome da 30 € a 220 €
MonacoStadio Louis II da 20 € a 100 €
Nizza Allianz Riviera da 20 a 90 €
Paris FC Stade Jean-Bouin da 15 a 70 €
Paris Saint-GermainParc des Princesda 45 € a 350 €
RennesRoazhon Park da 20 € a 85 €
StrasburgoStade de la Meinauda 20 a 90 €
Tolosa Stadio di Tolosada 15 a 75 €
TroyesStade de l'Aubeda 15 € a 60 €

Come acquistare i biglietti per i pacchetti hospitality della Ligue 1

Per acquistare pacchetti hospitality per la Ligue 1, consulta i siti ufficiali delle squadre. 

Le opzioni variano in base alla squadra e al pacchetto scelto. 

Cibi e bevande sono inclusi, con opzioni gastronomiche di alto livello nei pacchetti premium. 

Cosa aspettarsi dalla stagione della Ligue 1?

Qualunque sia la partita scelta, probabilmente vedrete alcune delle future stelle del calcio. Molti campioni francesi, da Zinedine Zidane a Kylian Mbappé, hanno esordito in Ligue 1.

Oggi il campionato vanta anche campioni internazionali come Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Vitinha, Folarin Balogun ed Endrick.

Il Paris Saint-Germain domina la Ligue 1 da anni e i biglietti per il Parc des Princes sono sempre molto richiesti. Nella scorsa stagione i Rouge-et-Bleu hanno vinto il quinto titolo consecutivo.

Oltre al dominio interno, la squadra di Luis Enrique è stata la prima a difendere il titolo europeo dal 2018, e ora punta a unirsi a Real Madrid, Bayern Monaco e Ajax come unica squadra a vincere tre edizioni consecutive.

Poche società al mondo possono vantare un palmarès simile. Nato poco più di mezzo secolo fa, il PSG ha già conquistato oltre 50 titoli.

Anche altre squadre hanno storie illustri e un grande sostegno: il Marsiglia, secondo in Ligue 1 nel 2025 per la quindicesima volta, registra la media spettatori più alta di Francia, con oltre 60.000 persone allo Stade Vélodrome (oggi Orange Vélodrome).

Il club è noto anche per essere stato il primo francese a vincere la Champions League: nel 1993, guidato da Didier Deschamps e con Basile Boli e Marcel Desailly, batté l’AC Milan 1-0 a Monaco di Baviera. Anche Olympique Lyonnais, Lille e Lens registrano spesso grandi affluenze.

Come posso guardare o seguire in streaming le partite della Ligue 1?

Nonostante il recente trionfo europeo del PSG, le emittenti britanniche hanno rinunciato ai diritti per il 2026/27.

Negli Stati Uniti, invece, la Ligue 1 sarà trasmessa su beIn Sports, beIn Sports Connect e Fubo. Su Fubo sono visibili con i piani Pro (84,99 $/mese), Elite (104,99 $/mese), Deluxe (114,99 $/mese) o Fubo Latino (14,99 $/mese), che includono beIN Sports.

Fubo offre una prova gratuita di 5 giorni per tutti i piani. Per evitare l’addebito automatico, disdire prima della fine del periodo di prova.

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