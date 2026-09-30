Il Six Kings Slam 2026 torna a Riad per un appuntamento di tennis d’élite. Le stelle mondiali Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz e Alex de Minaur si sfidano per il montepremi più ricco del tennis.

GOAL ti offre tutti i dettagli su date, calendario delle partite e prezzi dei biglietti. Continua a leggere per scoprire come assicurarti oggi stesso i biglietti per il Six Kings Slam 2026.

Quando si gioca il Six Kings Slam 2026?

Data e ora Partita Luogo Biglietti 21 ottobre 2026 Six Kings Slam: quarti di finale ANB Arena, Riad, Arabia Saudita Biglietti 22 ottobre 2026 Six Kings Slam: semifinali ANB Arena, Riad, Arabia Saudita Biglietti 24 ottobre 2026 Six Kings Slam: finale e partita per il 3° posto ANB Arena, Riad, Arabia Saudita Biglietti

Dove acquistare i biglietti per il Six Kings Slam 2026?

I biglietti ufficiali per il Six Kings Slam 2026 sono in vendita attraverso la piattaforma ufficiale WeBook e il portale ufficiale Riyadh Season. Acquistare direttamente attraverso i canali principali offre ai tifosi la priorità di scelta tra posti di ingresso generale e posti a bordo campo per tutte le sessioni di gioco.

Se le disponibilità ufficiali dei biglietti vanno esaurite, piattaforme di rivendita secondaria come GrintaHub sono la soluzione da seguire se gli annunci sul sito ufficiale risultano esauriti.

Quanto costano i biglietti per il Six Kings Slam 2026?

I prezzi dei biglietti variano in base alla sessione di gioco e alla categoria del posto, con l’ingresso generale che rappresenta l’opzione più economica per gli appassionati di tennis. Sulle piattaforme ufficiali di vendita, i pass di General Admission partono da 150 SAR (40 USD) per i quarti di finale inaugurali e da 200 SAR (53,33 USD) per le sessioni della serata finale.

Se le disponibilità ufficiali generali vanno esaurite, piattaforme di rivendita secondaria come GrintaHub offrono un’alternativa per assicurarsi posti last minute. Su piattaforme secondarie come GrintaHub, gli annunci dei biglietti partono da circa 200 SAR (53 USD) per le sessioni iniziali, a seconda della disponibilità e della domanda.

Tutto quello che c’è da sapere sul Six Kings Slam 2026

Il Six Kings Slam è un evento sportivo di punta organizzato durante il Riyadh Season in Arabia Saudita. In programma nella moderna ANB Arena nel distretto di Hittin a Riad, questa esibizione ad alta tensione riunisce sei dei migliori tennisti del mondo.

Impianto e esperienza nell’arena

Le partite si disputano all’interno della ANB Arena, un impianto indoor climatizzato situato accanto alla Kingdom Arena e a Boulevard World. L’arena offre ottima visibilità, illuminazione vivace e posti comodi in tutti gli anelli superiori e inferiori.

Formato del torneo e parterre di stelle

Il torneo si svolge con un formato a eliminazione diretta su tre serate di gara, con un giorno di riposo obbligatorio il 23 ottobre. Le due teste di serie principali accedono direttamente alle semifinali, mentre quattro giocatori si affrontano nei quarti di finale nella serata inaugurale. Il tabellone comprende il campione in carica Jannik Sinner insieme ai vincitori Slam Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.

Consigli per il viaggio e il giorno della partita

La ANB Arena è facilmente raggiungibile tramite servizi di ride-hailing o taxi lungo Prince Turki Al Awwal Road dal centro di Riad e dall’Aeroporto Internazionale King Khalid. Acquistare i biglietti in anticipo garantisce i prezzi migliori prima che le disponibilità vadano esaurite.