Come acquistare i biglietti per il Gran Premio degli Stati Uniti 2026: date, prezzi e altre informazioni

Il Gran Premio degli Stati Uniti torna al Circuit of the Americas (COTA) di Austin, in Texas, dal 22 al 25 ottobre 2026. Per la prima volta da quando la gara è entrata nel calendario della F1 nel 2012, il programma si estende a un quarto giorno. Il weekend di quest’anno abbandona il formato Sprint utilizzato nel 2025 e torna alla struttura tradizionale con tre sessioni di prove libere. A bordo pista, il Germania Insurance Amphitheater ospiterà concerti di Maroon 5, Post Malone e Alesso.

GOAL ha tutte le informazioni necessarie per organizzare il viaggio: il programma completo delle sessioni, dove acquistare i biglietti, la fascia di prezzo attuale e come trovare l’opzione più economica.

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Quando si svolge il Gran Premio degli Stati Uniti 2026?

Data e ora Evento Luogo Biglietti Giovedì 22 ottobre Grand Prix View (F1 Academy, visita della pit lane, aree dedicate ai tifosi) Circuit of the Americas, Austin Biglietti Venerdì 23 ottobre, 12:30 Prove libere 1 Circuit of the Americas, Austin Biglietti Venerdì 23 ottobre, 16:00 Prove libere 2 Circuit of the Americas, Austin Biglietti Sabato 24 ottobre, 12:30 Prove libere 3 Circuit of the Americas, Austin Biglietti Sabato 24 ottobre, 16:00 Qualifiche Circuit of the Americas, Austin Biglietti Domenica 25 ottobre, 15:00 Gran Premio degli Stati Uniti (56 giri) Circuit of the Americas, Austin Biglietti

Tutti gli orari sono locali di Austin, nel fuso orario Central Time. Nel 2026 non è prevista alcuna Sprint: il programma del sabato comprende una sessione di prove libere e le qualifiche, anziché la gara Sprint e le qualifiche Sprint.

Dove acquistare i biglietti per il Gran Premio degli Stati Uniti 2026?

I biglietti per la gara del 2026 vengono messi in vendita innanzitutto sul sito ufficiale del Circuit of the Americas. È qui che si trovano i biglietti per singole giornate, gli ingressi General Admission validi tre giorni e i posti in tribuna ai prezzi ufficiali. La vendita è già aperta e acquistare direttamente è in genere la soluzione più economica finché restano disponibili biglietti nella categoria desiderata.

Quando una sessione o una categoria di posti va esaurita sui canali ufficiali, oppure se si acquista a ridosso della settimana della gara, molti appassionati si rivolgono al mercato secondario. StubHub propone biglietti per l’intero weekend, compresi il giorno della gara, le qualifiche e le prove libere. Ogni acquisto è coperto dalla garanzia FanProtect della piattaforma: la validità dei biglietti viene verificata e gli acquirenti ricevono un rimborso se l’evento viene annullato e non riprogrammato.

Alcune cose da sapere prima di acquistare sul mercato secondario:

I prezzi rispecchiano la domanda anziché il valore nominale e possono quindi superare quelli della vendita ufficiale, soprattutto per il giorno della gara e per le tribune più richieste.

Gli annunci sono pubblicati da appassionati e rivenditori che rimettono in vendita biglietti di cui non hanno più bisogno. Possono essere utili per trovare un posto in una categoria già esaurita sui canali ufficiali.

È una soluzione semplice per gli appassionati che arrivano da fuori degli Stati Uniti e preferiscono non creare un account separato nel sistema di biglietteria del circuito.

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Quanto costano i biglietti per il Gran Premio degli Stati Uniti 2026?

I prezzi variano molto in base alla giornata, al tipo di biglietto e all’anticipo con cui si acquista:

Biglietto ufficiale più economico: la nuova giornata Grand PrixView del giovedì parte da circa 20 dollari e permette a chi ha un budget limitato di entrare nel circuito anche senza un biglietto per i tre giorni principali del weekend.

Biglietti giornalieri: gli ingressi ufficiali per il venerdì, il sabato o la domenica partono da circa 109 dollari. Le altre categorie giornaliere costano di più a seconda della tribuna o dell’area da cui si assiste all’evento.

General Admission per tre giorni: l’ingresso standard dal venerdì alla domenica, che dà accesso alle aree in piedi e sulle colline intorno al circuito senza posto riservato, parte da circa 250 dollari.

Mercato secondario: i biglietti rivenduti sul mercato aperto partono attualmente da circa 55-60 dollari per le sessioni disponibili meno costose. I prezzi salgono ben oltre questa cifra per il giorno della gara e i posti nelle tribune più esclusive.

Un consiglio per risparmiare: la General Admission resta la soluzione con il miglior rapporto qualità-prezzo per vivere l’intero weekend, mentre la nuova giornata Grand PrixView del giovedì offre il biglietto singolo più economico in vendita per il 2026. Acquistare il prima possibile, sul sito ufficiale o sul mercato secondario, è il modo più sicuro per evitare di pagare un sovrapprezzo con l’avvicinarsi della settimana della gara.

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Tutto quello che c’è da sapere sul Gran Premio degli Stati Uniti

Il Gran Premio degli Stati Uniti è tornato nel calendario della Formula 1 al COTA nel 2012, dopo quattro anni di assenza della disciplina dagli Stati Uniti. Da allora è diventato una delle gare più seguite dell’intero calendario: secondo quanto riportato, l’edizione del 2022 ha attirato 440.000 appassionati nell’arco dei tre giorni. Oltre che per le corse, il Gran Premio è noto per il programma di concerti a bordo pista. Artisti di primo piano si esibiscono durante il weekend al Germania Insurance Amphitheater, rendendo l’evento tanto un festival musicale quanto un fine settimana dedicato agli sport motoristici.

Nel 2026 il weekend di gara si estende per la prima volta a quattro giorni. La nuova giornata Grand PrixView del giovedì offre agli appassionati un primo sguardo al paddock, una visita della pit lane e le sessioni in pista della F1 Academy, la serie di supporto riservata alle donne. Il programma principale prosegue con le prove libere del venerdì, le qualifiche del sabato e il Gran Premio di domenica, sulla distanza di 56 giri e senza il formato Sprint presente nell’edizione del 2025.

Tutto quello che c’è da sapere sul Circuit of the Americas

Il Circuit of the Americas è un tracciato di 5,514 km e 20 curve ad Austin, in Texas. Progettato da Hermann Tilke, è stato inaugurato nell’ottobre 2012 proprio per riportare la Formula 1 negli Stati Uniti. Il suo tratto più famoso è la curva 1, preceduta da una salita di circa 40,5 metri e seguita da una rapida e scorrevole sequenza di curve ispirata anche ai circuiti di Silverstone e Hockenheim. Si gira in senso antiorario, come accade solo su pochi tracciati dell’attuale calendario della F1: una sfida fisica in più per i piloti abituati a percorrere la maggior parte dei circuiti nel senso opposto.

La torre panoramica del circuito, alta circa 76,5 metri, è il punto di riferimento più riconoscibile della struttura. Dalla sua piattaforma, raggiungibile in ascensore o salendo una scala di 419 gradini, si gode di una vista panoramica sulla pista e sul profilo della città di Austin. La Main Grandstand ospita circa 9.000 appassionati tra i settori inferiori, i palchi loge e le suite. Il circuito nel suo complesso, comprese le colline accessibili con i biglietti General Admission e la Grand Plaza, può accogliere fino a 120.000 persone nel giorno della gara. Con il nuovo formato di quattro giorni, un ricco programma di concerti e la lotta per il titolo ancora da decidere, la gara di quest’anno si preannuncia uno degli appuntamenti più importanti del calendario 2026: controlla subito la disponibilità dei biglietti per assicurarti un posto al COTA.