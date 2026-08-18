I biglietti per il GP di Formula 1 dell'Azerbaigian sono già in vendita per il Gran Premio dell'Azerbaigian di Formula 1 2026, in programma al Baku City Circuit dal 24 al 26 settembre 2026. La 10ª edizione della gara apre la nuova era regolamentare della Formula 1 in una città che vive di caos: Max Verstappen ha vinto qui nel 2025 dopo un record di sei bandiere rosse in qualifica, e un nuovo accordo mantiene Baku in calendario almeno fino al 2030.

La domanda di biglietti F1 per Baku cresce ogni anno, quindi GOAL ha tutto ciò che ti serve, dai biglietti di ingresso generale più economici all'ospitalità Paddock Club, per assicurarti i tuoi biglietti per il GP di Formula 1 dell'Azerbaigian prima che le migliori tribune vadano esaurite.

Quando si corre il GP di Formula 1 dell'Azerbaigian?

Il GP di Formula 1 dell'Azerbaigian 2026 si svolge da giovedì 24 settembre a sabato 26 settembre 2026 al Baku City Circuit di Baku, in Azerbaigian. Insolitamente, il giorno della gara cade di sabato 26 settembre invece che nella tradizionale domenica, quindi controlla bene i tuoi piani di viaggio prima di prenotare voli e hotel.

Data e ora Evento Luogo Biglietti Giovedì 24 settembre 2026 Prove libere 1 e Prove libere 2 Baku City Circuit, Baku Biglietti Venerdì 25 settembre 2026 Prove libere 3 e Qualifiche Baku City Circuit, Baku Biglietti Sabato 26 settembre 2026 Gran Premio dell'Azerbaigian di Formula 1 (giorno della gara) Baku City Circuit, Baku Biglietti

Dove comprare i biglietti per il GP di Formula 1 dell'Azerbaigian?

Il posto migliore per acquistare online i biglietti per il GP di Formula 1 dell'Azerbaigian è StubHub, dove puoi confrontare i prezzi di ogni tribuna e area di ingresso generale in un unico posto. Ogni acquisto è coperto dalla garanzia FanProtect di StubHub, il che significa che i tuoi biglietti sono coperti al 100%, ed è spesso lì che troverai i posti disponibili più economici, soprattutto per i settori più richiesti già esauriti attraverso i canali ufficiali.

I biglietti sono venduti anche tramite il promotore ufficiale della gara su azerbaijangp.com e attraverso il sito web e l'app mobile del Baku City Circuit. Una prevendita early bird è stata lanciata a dicembre 2025 con uno sconto del 20% fino al 15 dicembre e del 15% fino al 31 gennaio 2026. Quella finestra ora si è chiusa, quindi i prezzi della vendita generale si applicano ovunque, e le tribune più richieste come Azneft e Icheri Sheher tendono a esaurirsi molto prima del weekend di gara.

Quanto costano i biglietti per il GP di Formula 1 dell'Azerbaigian?

I biglietti più economici per il GP di Formula 1 dell'Azerbaigian sono quelli di ingresso generale roaming, che in genere partono da circa 150 dollari per l'intero weekend di gara, rendendo Baku una delle gare più convenienti del calendario di Formula 1. Ecco come si suddividono i prezzi per ogni fascia di biglietto:

Ingresso generale (roaming): da circa 150 dollari per il weekend. Accesso alle aree in piedi e di visuale attorno al circuito, compresi i punti lungo il tratto a tutto gas accanto al lungomare del Mar Caspio

Biglietti in tribuna: circa 250-600 dollari per il weekend a seconda della posizione. I posti premium come la Tribuna Azneft vicino alla sezione del castello e il rettilineo principale hanno i prezzi più alti

Biglietti per bambini: scontati per età da 2 a 16 anni se accompagnati da un adulto, rendendo questa una delle tappe più adatte alle famiglie del calendario

Pacchetti tribuna F1 Experiences: da circa 899 dollari , con extra come una camminata esclusiva in pit lane e una foto con il trofeo del campionato

Formula 1 Paddock Club: 6.499 dollari per tre giorni, l'accesso al Paddock Club più economico di tutta la stagione 2026, con ristorazione gourmet, open bar e camminate quotidiane in pit lane inclusi

Pacchetti Legend: fino a 9.600 dollari , con l'aggiunta di un VIP Paddock Pass all'esperienza completa Paddock Club

Se stai cercando il prezzo più basso possibile, controlla prima StubHub, perché i prezzi di rivendita possono scendere sotto il valore nominale con l'avvicinarsi della gara. A Baku vale la pena passare alle tribune, dato che la visuale dell'ingresso generale è limitata su un circuito cittadino. Nota che tutti i prezzi del promotore includono l'IVA del 18% dell'Azerbaigian.

Tutto quello che devi sapere sul GP di Formula 1 dell'Azerbaigian

Il Gran Premio dell'Azerbaigian è entrato nel calendario di Formula 1 nel 2017, un anno dopo che Baku aveva ospitato per la prima volta il campionato sotto il nome di Gran Premio d'Europa nel 2016. In meno di un decennio si è costruito la reputazione di grande generatore di caos di questo sport. Ripartenze, safety car, drammi legati agli pneumatici e podi improbabili sono diventati la norma qui, e l'edizione 2026 segna la 10ª volta in cui le vetture di F1 si faranno strada nella capitale azera.

La gara del 2026 porta con sé un interesse extra. È il primo evento di Baku della nuova era regolamentare della Formula 1, con vetture più leggere e agili, carburanti sostenibili e una griglia ampliata, quindi nessuno può prevedere con certezza chi sarà veloce quando il paddock arriverà a settembre. Verstappen ha vinto qui nel 2025, ma Baku ha l'abitudine di incoronare vincitori a sorpresa, dalla rimonta di Daniel Ricciardo nel 2017 alle ripetute imprese di Sergio Perez sui circuiti cittadini.

Il weekend di gara non riguarda solo l'azione in pista. L'evento 2026 prevede un concerto principale della band indie pop Glass Animals come parte del programma di intrattenimento, e la città stessa si trasforma in un grande festival per i tifosi. Settembre a Baku porta temperature piacevoli intorno ai 27 gradi Celsius, ideali per esplorare la Città Vecchia dichiarata patrimonio UNESCO, il lungomare e le famose Flame Towers tra una sessione e l'altra.

Tutto quello che devi sapere sul Baku City Circuit

Il Baku City Circuit è un circuito cittadino di 6,003 chilometri nel centro di Baku, in Azerbaigian, con 20 curve e uno dei tratti a tutto gas più lunghi della Formula 1. Progettato da Hermann Tilke, il tracciato costeggia la sponda occidentale del Mar Caspio e si restringe fino a soli 7,6 metri tra le curve 7 e 8 nella sezione del castello, appena abbastanza largo per tre vetture affiancate. Questa combinazione di muri stretti e punitivi e grandi opportunità di scia è esattamente il motivo per cui Baku produce così tanto spettacolo.

Per gli spettatori, il tracciato è un regalo. Poiché il circuito attraversa il centro città, la maggior parte delle tribune è raggiungibile a piedi da hotel, ristoranti e stazioni della metropolitana, e i tifosi possono godersi la vista delle mura medievali della fortezza da un lato e delle scintillanti torri moderne dall'altro. Le tribune Azneft, Sahil, Mugham e Absheron sono tra le più popolari, offrendo visuali sui maxischermi e la vista sulle staccate più dure dove avvengono i sorpassi.

Arrivarci è semplice. L'Aeroporto Internazionale Heydar Aliyev si trova a circa 25 minuti dal circuito, e la rete di metropolitana e autobus di Baku rende facili gli spostamenti nel giorno della gara. I biglietti vengono consegnati come pratici e-ticket stampabili da casa, quindi non c'è nulla da ritirare all'arrivo. Con la gara confermata in calendario almeno fino al 2030 e la domanda in crescita ogni stagione, la mossa più intelligente è semplice: prendi oggi i tuoi biglietti per il GP di Formula 1 dell'Azerbaigian su StubHub e inizia a pianificare un weekend indimenticabile a Baku.