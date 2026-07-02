Come acquistare i biglietti per i Mondiali del Ghana 2026: date, calendario, prezzi e altro ancora

L’Africa ancora attende il suo primo trionfo in Coppa del Mondo. La cavalcata del Marocco fino alle semifinali 2022 in Qatar ha comunque dato ossigeno a tutta la CAF.

Il Ghana era una delle dieci nazioni africane presenti in Nord America e, forte della sua esperienza ai Mondiali, puntava a un nuovo exploit.

Nonostante la sconfitta nell’ultima gara del girone con la Croazia, il Ghana aveva già fatto abbastanza nelle prime due (vittoria su Panama e pareggio con l’Inghilterra) per passare il turno.

Venerdì 3 luglio a Kansas City sfideranno la Colombia negli ottavi.

Lascia che GOAL ti guidi attraverso tutte le ultime informazioni sui biglietti per i Mondiali 2026, compreso come assicurarti i posti per le prossime partite del Ghana e quanto costeranno.

Calendario e risultati del Ghana ai Mondiali 2026

Data Partita (ora locale) Sede Biglietti Mercoledì 17 giugno Ghana-Panama (19:00 ET) BMO Field (Toronto) Il Ghana ha vinto 1-0 Martedì 23 giugno Inghilterra vs Ghana (ore 16:00 ET) Gillette Stadium (Foxborough) 0-0 Sabato 27 giugno Croazia-Ghana (17:00 ET) Lincoln Financial Field (Filadelfia) La Croazia ha vinto 2-1 Venerdì 3 luglio Croazia vs Ghana (20:30 CDT) Arrowhead Stadium (Kansas City) Biglietti

Come acquistare i biglietti per il Ghana ai Mondiali 2026

Ecco cosa devi sapere:

La fase di vendita last minute , iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono venduti in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.

, iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono venduti in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA. È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA , canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati. In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Ricordate di verificare sempre termini e condizioni di tali siti prima di acquistare.

Biglietti per i Mondiali del Ghana 2026: quanto costano?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari. Sul mercato secondario i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per i Mondiali FIFA 2026:

Data Fase / Categoria Prezzi ufficiali Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario 28 giugno - 3 luglio Turno dei 32 (sedi molto richieste) da 225 a 540 $ da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari) 28 giugno - 3 luglio Turno dei 32 (sedi standard) da 225 $ a 540 $ da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari) 4–7 luglio Ottavi di finale da 240 $ a 640 $ da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari) 9–11 luglio Quarti di finale da 450 $ a 1.775 $ da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $) 14–15 luglio Semifinali da 930 $ a 3.295 $ da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $) 18 luglio Spareggio per il terzo posto da 250 a 800 dollari da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari) 19 luglio Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Cosa aspettarsi dal Ghana ai Mondiali 2026

Il Ghana si è fatto notare per la prima volta nel 2006, al debutto ai Mondiali in Germania. La squadra ha vinto il girone battendo Repubblica Ceca e Stati Uniti, diventando l’unica africana a passare il turno. È stata eliminata dal Brasile negli ottavi, ma ha lasciato il segno.

Nel 2010, con il Sudafrica come paese ospitante, la Coppa del Mondo approdò per la prima volta in Africa. Il Ghana confermò la prestazione del suo esordio di quattro anni prima e brillò sotto i riflettori.

Con una sola vittoria nel girone, si è qualificata ancora una volta come unica rappresentante africana. Il gol nei supplementari contro gli Stati Uniti ha portato ai quarti di finale, dove l’Uruguay ha avuto la meglio solo ai rigori dopo una sfida intensa.

Ora, sotto la guida dell’esperto Carlos Queiroz, il Ghana cerca di ritrovare quella magia, pur avendo fallito il rilancio nei Mondiali 2014 e 2022, uscendo entrambi i volte nella fase a gironi.

Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel giugno 2022 sono state annunciate le sedici città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 (due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti). Ecco l’elenco delle città e degli stadi che ospiteranno le partite: