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Come acquistare i biglietti per i Mondiali del Ghana 2026: date, calendario, prezzi e altro ancora

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Ghana
A. Semenyo
C. Yirenkyi

Tutto quello che c'è da sapere per prenotare i biglietti e vedere le Black Stars ai Mondiali

L’Africa ancora attende il suo primo trionfo in Coppa del Mondo. La cavalcata del Marocco fino alle semifinali 2022 in Qatar ha comunque dato ossigeno a tutta la CAF. 

Il Ghana era una delle dieci nazioni africane presenti in Nord America e, forte della sua esperienza ai Mondiali, puntava a un nuovo exploit.

Nonostante la sconfitta nell’ultima gara del girone con la Croazia, il Ghana aveva già fatto abbastanza nelle prime due (vittoria su Panama e pareggio con l’Inghilterra) per passare il turno.

Venerdì 3 luglio a Kansas City sfideranno la Colombia negli ottavi.

Lascia che GOAL ti guidi attraverso tutte le ultime informazioni sui biglietti per i Mondiali 2026, compreso come assicurarti i posti per le prossime partite del Ghana e quanto costeranno.

Biglietti per il Ghana ai Mondiali:prenota ora

Calendario e risultati del Ghana ai Mondiali 2026

Data Partita (ora locale)SedeBiglietti
Mercoledì 17 giugnoGhana-Panama (19:00 ET)BMO Field (Toronto)Il Ghana ha vinto 1-0
Martedì 23 giugno Inghilterra vs Ghana (ore 16:00 ET)Gillette Stadium (Foxborough)0-0
Sabato 27 giugno Croazia-Ghana (17:00 ET)Lincoln Financial Field (Filadelfia)La Croazia ha vinto 2-1
Venerdì 3 luglioCroazia vs Ghana (20:30 CDT)Arrowhead Stadium (Kansas City)Biglietti

Come acquistare i biglietti per il Ghana ai Mondiali 2026

Ecco cosa devi sapere:

  • La fase di vendita last minute, iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono venduti in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Ricordate di verificare sempre termini e condizioni di tali siti prima di acquistare.

Biglietti per i Mondiali in Ghana:prenota ora

Biglietti per i Mondiali del Ghana 2026: quanto costano?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari. Sul mercato secondario i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per i Mondiali FIFA 2026:

DataFase / CategoriaPrezzi ufficialiFascia di prezzo stimata sul mercato secondario
28 giugno - 3 luglioTurno dei 32 (sedi molto richieste)da 225 a 540 $da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)
28 giugno - 3 luglioTurno dei 32 (sedi standard)da 225 $ a 540 $da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari)
4–7 luglioOttavi di finaleda 240 $ a 640 $da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)
9–11 luglioQuarti di finaleda 450 $ a 1.775 $da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)
14–15 luglioSemifinalida 930 $ a 3.295 $da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)
18 luglioSpareggio per il terzo postoda 250 a 800 dollarida 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)
19 luglioFinale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)1.490 $ – 7.875da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Cosa aspettarsi dal Ghana ai Mondiali 2026

Il Ghana si è fatto notare per la prima volta nel 2006, al debutto ai Mondiali in Germania. La squadra ha vinto il girone battendo Repubblica Ceca e Stati Uniti, diventando l’unica africana a passare il turno. È stata eliminata dal Brasile negli ottavi, ma ha lasciato il segno.

Nel 2010, con il Sudafrica come paese ospitante, la Coppa del Mondo approdò per la prima volta in Africa. Il Ghana confermò la prestazione del suo esordio di quattro anni prima e brillò sotto i riflettori. 

Con una sola vittoria nel girone, si è qualificata ancora una volta come unica rappresentante africana. Il gol nei supplementari contro gli Stati Uniti ha portato ai quarti di finale, dove l’Uruguay ha avuto la meglio solo ai rigori dopo una sfida intensa.

Ora, sotto la guida dell’esperto Carlos Queiroz, il Ghana cerca di ritrovare quella magia, pur avendo fallito il rilancio nei Mondiali 2014 e 2022, uscendo entrambi i volte nella fase a gironi. 

Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel giugno 2022 sono state annunciate le sedici città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 (due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti). Ecco l’elenco delle città e degli stadi che ospiteranno le partite:

PaeseStadio (Città)Capacità
CanadaBC Place (Vancouver)48.821
 BMO Field (Toronto)44.315
MessicoEstadio Azteca (Città del Messico)72.766
 Estadio Akron (Guadalajara)44.330
 Stadio BBVA (Monterrey)50.113
Stati UnitiMercedes-Benz Stadium (Atlanta)67.382
 Gillette Stadium (Foxborough)63.815
 AT&T Stadium (Dallas)70.122
 NRG Stadium (Houston)68.311
 Arrowhead Stadium (Kansas City)67.513
 SoFi Stadium (Inglewood)69.650
 Hard Rock Stadium (Miami Gardens)64.091
 MetLife Stadium (East Rutherford)78.576
 Lincoln Financial Field (Filadelfia)65.827
 Levi's Stadium (Santa Clara)69.391
 Lumen Field (Seattle)65.123

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