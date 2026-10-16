Come acquistare i biglietti per Hans Zimmer: date, prezzi e altre informazioni

Hans Zimmer, il compositore tedesco autore di alcune delle colonne sonore più iconiche del cinema, porterà il suo acclamato spettacolo dal vivo nelle arene di tutto il mondo questo autunno. Hans Zimmer Live, The Next Level rielabora i suoi temi più celebri, da Dune, Il gladiatore, Inception, Il cavaliere oscuro e Il re leone, trasformandoli in un concerto di grande respiro, con un ampio ensemble di musicisti e cantanti e una nuova, suggestiva produzione scenica.

Che tu stia cercando un posto alla The O2 di Londra, alla RAC Arena di Perth o alla Etihad Arena di Abu Dhabi, GOAL ha tutte le informazioni necessarie per organizzare il viaggio: il calendario completo, i canali di vendita e i modi per trovare i biglietti più economici disponibili al momento.

Quando si tiene Hans Zimmer Live?

Data e ora Evento Luogo Biglietti Martedì 6 ottobre, 18:30 Hans Zimmer Live: The Next Level OVO Hydro, Glasgow, Regno Unito Biglietti Mercoledì 7 ottobre, 17:30 Hans Zimmer Live: The Next Level Co-op Live, Manchester, Regno Unito Biglietti Giovedì 8 ottobre, 16:30 Hans Zimmer Live: The Next Level First Direct Arena, Leeds, Regno Unito Biglietti Sabato 10 ottobre, 16:30 Hans Zimmer Live: The Next Level Utilita Arena, Birmingham, Regno Unito Biglietti Lunedì 12 ottobre, 16:30 Hans Zimmer Live: The Next Level The O2 Arena, Londra, Regno Unito Biglietti Lunedì 12 ottobre, 19:30 Hans Zimmer Live: The Next Level RAC Arena, Perth, Australia Biglietti Giovedì 15 ottobre, 18:30 Hans Zimmer Live: The Next Level PSD Bank Dome, Düsseldorf, Germania Biglietti Venerdì 16 ottobre, 18:30 Hans Zimmer Live: The Next Level SAP Arena, Mannheim, Germania Biglietti Domenica 18 ottobre, 18:30 Hans Zimmer Live: The Next Level Festhalle, Francoforte, Germania Biglietti Lunedì 19 ottobre, 18:30 Hans Zimmer Live: The Next Level Schleyerhalle, Stoccarda, Germania Biglietti Martedì 20 ottobre, 18:30 Hans Zimmer Live: The Next Level Olympiahalle, Monaco di Baviera, Germania Biglietti Sabato 24 ottobre, 18:30 Hans Zimmer Live: The Next Level MVM Dome, Budapest, Ungheria Biglietti Domenica 25 ottobre, 18:30 Hans Zimmer Live: The Next Level O2 Arena, Praga, Repubblica Ceca Biglietti Mercoledì 28 ottobre, 18:30 Hans Zimmer Live: The Next Level Quarterback Immobilien Arena, Lipsia, Germania Biglietti Giovedì 29 ottobre, 18:30 Hans Zimmer Live: The Next Level Uber Arena, Berlino, Germania Biglietti Venerdì 30 ottobre, 18:30 Hans Zimmer Live: The Next Level Barclays Arena, Amburgo, Germania Biglietti Domenica 1° novembre, 18:00 Hans Zimmer Live: The Next Level Ahoy Rotterdam, Rotterdam, Paesi Bassi Biglietti Venerdì 6 novembre, 18:00 Hans Zimmer Live: The Next Level 974 Stadium Precinct, Doha, Qatar Biglietti Domenica 8 novembre, 19:00 Hans Zimmer Live: The Next Level Lanxess Arena, Colonia, Germania Biglietti Giovedì 12 novembre, 19:00 Hans Zimmer Live: The Next Level Westfalenhallen, Dortmund, Germania Biglietti Venerdì 13 novembre, 18:30 Hans Zimmer Live: The Next Level Etihad Arena, Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti Biglietti Venerdì 13 novembre, 20:00 Hans Zimmer Live: The Next Level ING Arena, Bruxelles, Belgio Biglietti

Qui sopra sono elencate tutte le date del 2026, da Glasgow il 6 ottobre fino ad Abu Dhabi e Bruxelles il 13 novembre. Gli orari sono quelli locali di ciascuna sede e possono cambiare: conviene quindi ricontrollare il programma in prossimità dello spettacolo.

Dove comprare i biglietti per Hans Zimmer?

Il modo più rapido e affidabile per procurarsi i biglietti per Hans Zimmer è tramite StubHub. Ogni acquisto è coperto dalla garanzia FanProtect di StubHub: i biglietti vengono verificati e gli acquirenti ricevono un rimborso se uno spettacolo viene cancellato e non riprogrammato.

Perché StubHub è l'opzione migliore per questo tour:

Disponibilità per tutte le date: sono presenti biglietti per ogni appuntamento elencato sopra, dai posti standard ai pacchetti premium e VIP.

Più scelta di posti dopo l'esaurimento dei biglietti ufficiali: per gran parte delle date di Hans Zimmer Live nel 2025 e nel 2026 i biglietti sono già esauriti. La disponibilità sui canali ufficiali, come Ticketmaster, Eventim e Frontier Touring, potrebbe quindi essere limitata o nulla in alcune città già molto prima dello spettacolo. StubHub raccoglie annunci di fan e rivenditori che rimettono in vendita biglietti che non possono più utilizzare, offrendo una scelta di posti molto più ampia rispetto a un singolo canale ufficiale.

Un consiglio: chi cerca biglietti per una città specifica dovrebbe innanzitutto iscriversi alla prevendita ufficiale di quella sede, solitamente la strada migliore per acquistarli al prezzo originale. Per tutti gli altri, o per le date in cui prevendita e vendita generale sono già iniziate, StubHub è il punto di partenza.

Quanto costano i biglietti per Hans Zimmer?

I prezzi variano in base alla città, alla sede e a quanto tempo prima dello spettacolo si acquista il biglietto:

Posti più economici: da circa 23 $ per posti con visuale limitata o negli anelli superiori in alcuni mercati

Prezzo medio di rivendita: circa 310 $ sull'intero tour

Posti premium vicino al palco:da 250 a 450 $ o più, soprattutto per gli spettacoli i cui biglietti al prezzo originale sono già esauriti

Per risparmiare, acquista in anticipo e sii flessibile nella scelta del posto. I prezzi su StubHub tendono a salire man mano che uno spettacolo si avvicina al tutto esaurito. Prenotare appena viene aggiunta una data al calendario ed essere disposti a scegliere posti negli anelli superiori o con visuale laterale è il modo più semplice per contenere i costi senza rinunciare al concerto.

Prevendita e vendita generale per area geografica:

Europa: la vendita generale per questa parte del tour è iniziata il 26 settembre 2025 alle 14:00 locali, con l'apertura simultanea delle vendite in tutte le sedi per garantire pari opportunità.

Australia: la prevendita Frontier Member è durata 24 ore a partire da martedì 2 giugno 2026, prima dell'apertura della vendita generale alle 14:00 locali del giorno seguente, mercoledì 3 giugno.

Asia, comprese Yokohama e Taipei: le vendite hanno seguito finestre di prevendita e periodi di estrazione separati attraverso i partner ufficiali nei mesi precedenti agli spettacoli.

Tutto quello che c'è da sapere su Hans Zimmer Live: The Next Level

Hans Zimmer si è affermato componendo colonne sonore orchestrali ed elettroniche per alcuni dei film più importanti degli ultimi 30 anni, da Il gladiatore e Il cavaliere oscuro a Inception, Interstellar, Pirati dei Caraibi e Dune, che gli è valso il suo secondo premio Oscar. La sua storia dal vivo risale al 2016, quando Hans Zimmer Live on Tour portò per la prima volta le sue musiche per il cinema nelle arene europee, compresa una data a Praga poi pubblicata come album e film dal vivo. Da allora ha portato lo spettacolo a Coachella, più volte alla The O2 di Londra e in Nord America, Asia e Australia.

The Next Level è il capitolo più recente di questa storia. Zimmer suona le tastiere e la chitarra all'interno di un ampio ensemble in tournée che comprende una band dal vivo, un'orchestra e un coro. I celebri brani dei film vengono rielaborati in lunghe suite da concerto, anziché riprodurre semplicemente le colonne sonore nota per nota. Rispetto ai tour precedenti, la produzione punta maggiormente sulle sonorità elettroniche, affiancate da un palco e da un impianto luci nuovi, progettati appositamente per questa tournée. La scaletta attingerà a tutto il repertorio di Zimmer, con brani tratti da Mission: Impossible, F1, Black Hawk Down e L'ultimo samurai accanto a grandi classici come Il re leone e Interstellar.

Gli spettacoli durano in genere circa tre ore, intervallo compreso: è uno dei concerti più lunghi attualmente ospitati nelle arene di tutto il mondo e offre un valore concreto ai fan che valutano il prezzo del biglietto in rapporto alla durata e alle dimensioni della produzione.

Tutto quello che c'è da sapere sulla The O2 Arena

Tra tutte le tappe di questa parte del tour, poche hanno il rilievo della The O2 di Londra, dove Hans Zimmer si esibirà lunedì 12 ottobre 2026. Situata sulla penisola di Greenwich, nel sud-est di Londra, la The O2 è una delle arene al coperto più frequentate e riconoscibili al mondo. Può ospitare fino a 20.000 persone per i concerti e, nel corso della sua carriera dal vivo, ha accolto alcuni dei più importanti spettacoli di Zimmer nel Regno Unito.

La sede è ben collegata con i mezzi pubblici: la stazione della metropolitana di North Greenwich, sulla linea Jubilee, si trova proprio davanti all'ingresso principale. È quindi una delle grandi arene più facili da raggiungere senza auto. All'interno, la The O2 offre un'ampia scelta, dai normali posti sulle gradinate a quelli premium in platea e ai palchi hospitality, consentendo ai fan con budget diversi di assistere allo spettacolo. Chi si reca a Londra appositamente per il concerto dovrebbe prenotare con largo anticipo un alloggio nelle vicinanze, a Greenwich, oppure dall'altra parte del fiume, nel centro di Londra: i prezzi degli hotel della zona tendono a salire sensibilmente in occasione dei grandi eventi alla O2.

Con una forte richiesta per Hans Zimmer Live in tutti i mercati toccati dal tour e i biglietti al prezzo originale già esauriti per diverse date, Londra rappresenta una delle ultime occasioni rimaste per vedere The Next Level nel Regno Unito prima che la tournée prosegua verso l'Europa continentale, il Qatar, gli Emirati Arabi Uniti e l'Australia. GOAL consiglia di verificare subito la disponibilità su StubHub per non perdere l'occasione.