Gli Imagine Dragons porteranno i loro inni rock carichi di energia ad Abu Dhabi per una straordinaria serata di musica dal vivo. La band vincitrice di un Grammy sarà protagonista dello Yasalam After Race Concert, che chiuderà la serata di sabato del weekend del Gran Premio di Formula 1.

GOAL ha tutte le informazioni essenziali sulla sede, sulla disposizione dei posti e su come assicurarti subito i biglietti per non perdere questo evento straordinario.

Quando si esibiranno gli Imagine Dragons?

Data e ora Evento Luogo Biglietti Sabato 5 dicembre 2026, ore 18:00 Imagine Dragons Etihad Park, Yas Island, Abu Dhabi Biglietti

Dove acquistare i biglietti per gli Imagine Dragons?

Per chi vuole assicurarsi un posto, le piattaforme ufficiali di vendita sono Ticketmaster AE e il sito dello Yas Marina Circuit. Sono i canali principali per i biglietti d'ingresso generale e l'accesso alla Golden Circle.

GrintaHub è un'opzione se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti. È una piattaforma secondaria su cui i fan possono trovare disponibilità per eventi molto richiesti.

Quanto costano i biglietti per gli Imagine Dragons?

I biglietti più economici per questo attesissimo evento partono da 379 AED presso i rivenditori ufficiali, come Ticketmaster AE e la biglietteria del Gran Premio di Abu Dhabi. I prezzi dei biglietti con accesso completo al concerto e alla gara variano in base alla categoria di posti scelta e alla vicinanza al palco.

Se i biglietti d'ingresso generale disponibili sui canali ufficiali si esauriscono, le piattaforme secondarie di rivendita come GrintaHub offrono un'alternativa per assicurarsi un posto all'ultimo momento.

Tutto quello che c'è da sapere sugli Imagine Dragons

La prossima esibizione sarà un appuntamento importante per gli appassionati di musica, con gli Yasalam After Race Concerts protagonisti del weekend di Formula 1. Gli Imagine Dragons sono famosi in tutto il mondo per i loro spettacolari concerti dal vivo e i loro grandi inni, perfetti per l'energia di un weekend di corse ad alta velocità.

L'Etihad Park, situato a Yas Island, offre la cornice all'aperto ideale per questo grande spettacolo. I fan che raggiungeranno l'isola potranno anche approfittare della vivace zona dedicata all'intrattenimento che la circonda prima dell'inizio della musica. L'evento di sabato sera sarà una grande festa per gli appassionati di motori e di musica.