Amr Diab, re indiscusso del pop arabo, torna a Dubai con la sua travolgente presenza scenica per un grande concerto da protagonista alla Coca-Cola Arena sabato 7 novembre 2026. Con una carriera leggendaria che abbraccia oltre quattro decenni, l’icona della musica egiziana continua ad affascinare il pubblico di tutto il mondo con il suo intramontabile sound mediterraneo.

Dopo il rinvio della data inizialmente prevista in primavera, la richiesta per questo spettacolo autunnale è ai massimi livelli: i fan si preparano a cantare i grandi classici e le hit più recenti.

GOAL ha raccolto tutte le informazioni essenziali sulla disponibilità dei biglietti, le fasce di prezzo e come assicurarsi subito un posto.

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Quando si terrà il concerto di Amr Diab?

Data e ora Evento Luogo Biglietti Sabato 7 novembre 2026, ore 21:00 Amr Diab dal vivo a Dubai Coca-Cola Arena, Dubai, Emirati Arabi Uniti Biglietti

Il concerto inizierà alle 21:00 e le porte apriranno due ore prima dello spettacolo.

Dove acquistare i biglietti per Amr Diab?

I biglietti ufficiali per il concerto di Amr Diab a Dubai possono essere acquistati direttamente sul sito della Coca-Cola Arena e suPlatinumlist.

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Quanto costano i biglietti per Amr Diab?

Le opzioni di acquisto sono pensate per tutte le tasche, con prezzi di partenza molto accessibili per i biglietti standard. Sulla piattaforma ufficiale della Coca-Cola Arena, i prezzi partono da 245 AED per la categoria Bronze, il modo più economico per assistere allo spettacolo dal vivo.

Le categorie dei biglietti ufficiali e i relativi prezzi di partenza sono:

Bronze L4: da 245 AED

Pearl L4: da 295 AED

Gold L4: da 345 AED

Regular Standing (dai 14 anni): da 395 AED

Silver: da 395 AED

Diamond: da 595 AED

Fanpit Standing (dai 14 anni): da 645 AED

Premium: da 695 AED

Premium Diamond: da 795 AED

Platinum: da 1.095 AED

VIP: da 1.295 AED

VVIP: da 1.495 AED

Se i biglietti ufficiali destinati alla vendita generale dovessero esaurirsi, piattaforme di rivendita secondaria come Platinumlist offrono un’alternativa per assicurarsi un posto all’ultimo momento, con prezzi che in genere partono da circa 350 AED.

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Tutto quello che c’è da sapere su Amr Diab

Amr Diab, affettuosamente soprannominato El Hadaba, è uno degli artisti di maggior successo commerciale nel mondo arabo e detiene un Guinness World Record per il maggior numero di World Music Awards vinti da un artista mediorientale. I suoi concerti sono rinomati per gli allestimenti pieni di energia, le luci di livello internazionale e le scalette che ripercorrono tutta la sua carriera.

Il concerto di novembre 2026 è la nuova data ufficiale dello spettacolo precedentemente previsto per aprile. Tutti i biglietti acquistati per la data originale restano validi per lo spettacolo di sabato 7 novembre 2026.

Informazioni importanti sull’evento e regole della struttura: