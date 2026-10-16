Amr Diab, re indiscusso del pop arabo, torna a Dubai con la sua travolgente presenza scenica per un grande concerto da protagonista alla Coca-Cola Arena sabato 7 novembre 2026. Con una carriera leggendaria che abbraccia oltre quattro decenni, l’icona della musica egiziana continua ad affascinare il pubblico di tutto il mondo con il suo intramontabile sound mediterraneo.
Dopo il rinvio della data inizialmente prevista in primavera, la richiesta per questo spettacolo autunnale è ai massimi livelli: i fan si preparano a cantare i grandi classici e le hit più recenti.
GOAL ha raccolto tutte le informazioni essenziali sulla disponibilità dei biglietti, le fasce di prezzo e come assicurarsi subito un posto.
Quando si terrà il concerto di Amr Diab?
|Data e ora
|Evento
|Luogo
|Biglietti
|Sabato 7 novembre 2026, ore 21:00
|Amr Diab dal vivo a Dubai
|Coca-Cola Arena, Dubai, Emirati Arabi Uniti
|Biglietti
Il concerto inizierà alle 21:00 e le porte apriranno due ore prima dello spettacolo.
Dove acquistare i biglietti per Amr Diab?
I biglietti ufficiali per il concerto di Amr Diab a Dubai possono essere acquistati direttamente sul sito della Coca-Cola Arena e suPlatinumlist.
Quanto costano i biglietti per Amr Diab?
Le opzioni di acquisto sono pensate per tutte le tasche, con prezzi di partenza molto accessibili per i biglietti standard. Sulla piattaforma ufficiale della Coca-Cola Arena, i prezzi partono da 245 AED per la categoria Bronze, il modo più economico per assistere allo spettacolo dal vivo.
Le categorie dei biglietti ufficiali e i relativi prezzi di partenza sono:
- Bronze L4: da 245 AED
- Pearl L4: da 295 AED
- Gold L4: da 345 AED
- Regular Standing (dai 14 anni): da 395 AED
- Silver: da 395 AED
- Diamond: da 595 AED
- Fanpit Standing (dai 14 anni): da 645 AED
- Premium: da 695 AED
- Premium Diamond: da 795 AED
- Platinum: da 1.095 AED
- VIP: da 1.295 AED
- VVIP: da 1.495 AED
Se i biglietti ufficiali destinati alla vendita generale dovessero esaurirsi, piattaforme di rivendita secondaria come Platinumlist offrono un’alternativa per assicurarsi un posto all’ultimo momento, con prezzi che in genere partono da circa 350 AED.
Tutto quello che c’è da sapere su Amr Diab
Amr Diab, affettuosamente soprannominato El Hadaba, è uno degli artisti di maggior successo commerciale nel mondo arabo e detiene un Guinness World Record per il maggior numero di World Music Awards vinti da un artista mediorientale. I suoi concerti sono rinomati per gli allestimenti pieni di energia, le luci di livello internazionale e le scalette che ripercorrono tutta la sua carriera.
Il concerto di novembre 2026 è la nuova data ufficiale dello spettacolo precedentemente previsto per aprile. Tutti i biglietti acquistati per la data originale restano validi per lo spettacolo di sabato 7 novembre 2026.
Informazioni importanti sull’evento e regole della struttura:
- La struttura: la Coca-Cola Arena si trova a City Walk, Dubai. Ha una capienza fino a 17.000 persone ed è il più grande spazio al coperto e climatizzato della regione dedicato all’intrattenimento.
- Limiti di età: tutti gli ospiti di età superiore ai 12 mesi devono avere un biglietto valido. I partecipanti di età inferiore ai 16 anni devono essere accompagnati da un adulto di almeno 18 anni. Le zone in piedi nell’area a livello del pavimento, comprese Regular Standing e Fanpit, sono riservate esclusivamente ai partecipanti dai 14 anni in su.
- Ospitalità ed esperienze VIP: chi desidera un’esperienza esclusiva può prenotare The Elevate Deck a partire da 2.500 AED a persona. Il pacchetto comprende ingresso prioritario, un tavolo da cocktail privato per un massimo di quattro ospiti, servizio di accoglienza e un menù fisso di cinque portate.
- Come arrivare: la Coca-Cola Arena è raggiungibile con la metropolitana di Dubai scendendo alla stazione Burj Khalifa / Dubai Mall e proseguendo con una breve passeggiata o in taxi. A City Walk sono disponibili parcheggi pubblici e zone dedicate alla salita e alla discesa dei passeggeri dei servizi di trasporto prenotati tramite app.
- Biglietti digitali: i biglietti elettronici vengono inviati direttamente ai titolari cinque giorni prima dell’evento, per la scansione da dispositivo mobile agli ingressi della struttura.