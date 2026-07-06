Gli Stati Uniti cercano il secondo quarto di finale della loro storia in Coppa del Mondo FIFA, dopo aver eliminato la Bosnia-Erzegovina negli ottavi di mercoledì al Levi's Stadium.
Per raggiungere i quarti per la prima volta dal 2002, la squadra di Mauricio Pochettino dovrà battere il Belgio.
I Red Devils di Rudi Garcia, che otto anni fa raggiunsero le semifinali, torneranno a Seattle lunedì 6 luglio dopo aver eliminato il Senegal con un rigore di Youri Tielemans all’ultimo minuto dei supplementari.
A che ora inizia USA-Belgio?
Il match si giocherà al Lumen Field diSeattle.
Come acquistare i biglietti per USA-Belgio?
Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, Early Ticket Draw ed estrazione post-sorteggio) sono terminate.
Con oltre 500 milioni di richieste, i biglietti in prevendita sono ormai quasi esauriti.
Ecco cosa devi sapere:
- La vendita last minute è iniziata il 1° aprile: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata e rappresentano l’ultima chance di acquisto diretto dalla FIFA.
- Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è aperto: qui i tifosi possono comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
- In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.
Quanto costano i biglietti per USA-Belgio?
La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.
I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari; sui mercati secondari i prezzi sono ancora più alti.
Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:
Data
Fase / Categoria
Fascia di prezzo ufficiale
Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario
4–7 luglio
Ottavi di finale
da 240 a 640 dollari
da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)
9–11 luglio
Quarti di finale
da 450 $ a 1.775 $
da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)
14–15 luglio
Semifinali
da 930 $ a 3.295 $
da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)
18 luglio
Spareggio per il terzo posto
da 250 $ a 800 $
da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)
19 luglio
Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)
da 1.490 $ a 7.875 $
da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)
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