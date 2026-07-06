Goal.com
Live

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Coppa del Mondo
team-logoUSA
Seattle Stadium
team-logoBelgio
Book USA vs Belgium World Cup Tickets

Tradotto da

Come acquistare biglietti last minute per gli ottavi di finale USA-Belgio: prezzi, info partite, offerte dell'ultimo minuto e altro

SHOPPING
Biglietti
Coppa del Mondo
USA
Belgio

Stati Uniti e Belgio sono agli ottavi. Ecco come ottenere i biglietti per i Mondiali.

Gli Stati Uniti cercano il secondo quarto di finale della loro storia in Coppa del Mondo FIFA, dopo aver eliminato la Bosnia-Erzegovina negli ottavi di mercoledì al Levi's Stadium.

Per raggiungere i quarti per la prima volta dal 2002, la squadra di Mauricio Pochettino dovrà battere il Belgio.

I Red Devils di Rudi Garcia, che otto anni fa raggiunsero le semifinali, torneranno a Seattle lunedì 6 luglio dopo aver eliminato il Senegal con un rigore di Youri Tielemans all’ultimo minuto dei supplementari.

A che ora inizia USA-Belgio?

Il match si giocherà al Lumen Field diSeattle.

Come acquistare i biglietti per USA-Belgio?

Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, Early Ticket Draw ed estrazione post-sorteggio) sono terminate.

Con oltre 500 milioni di richieste, i biglietti in prevendita sono ormai quasi esauriti.

Ecco cosa devi sapere:

  • La vendita last minute è iniziata il 1° aprile: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata e rappresentano l’ultima chance di acquisto diretto dalla FIFA.
  • Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è aperto: qui i tifosi possono comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.

Quanto costano i biglietti per USA-Belgio?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari; sui mercati secondari i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data

Fase / Categoria

Fascia di prezzo ufficiale

Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario

4–7 luglio

Ottavi di finale

da 240 a 640 dollari

da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)

9–11 luglio

Quarti di finale

da 450 $ a 1.775 $

da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)

14–15 luglio

Semifinali

da 930 $ a 3.295 $

da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)

18 luglio

Spareggio per il terzo posto

da 250 $ a 800 $

da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)

19 luglio

Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)

da 1.490 $ a 7.875 $

da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

USA vs Belgio ai Mondiali: tutto quello che c'è da sapere

Forma di USA e Belgio

USA

USA - Forma

GER
S1-2
PGY
V4-1
AUS
V2-0
TUR
S3-2
BIH
V2-0
Gol segnato (subito)
11/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
BEL

BEL - Forma

TUN
V5-0
EGI
D1-1
IRI
D0-0
NZA
V1-5
SEN
V3-2
Gol segnato (subito)
14/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

USA vs Belgio: recenti scontri diretti

USA

Ultime 4 partite

BEL

0

Vittorie

0

Pareggi

4

Vittorie

5

Goal segnati

12
Partite con più di 2,5 gol
3/4
Entrambe le squadre a segno
3/4

Per saperne di più

  • Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026: date di vendita, prezzi, tariffazione dinamica e altro
  • Come procurarsi i biglietti per la finale dei Mondiali FIFA 2026: prezzi al MetLife Stadium, informazioni e altro
  • Guida ai prezzi dinamici dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026: cosa significa "prezzi dinamici"?
  • Quali sono i biglietti più economici per i Mondiali?

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google