Cobolli Gigli attacca Sarri: "È venuto per guadagnare soldi, la Juve non ha un gioco"

L’ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, spiega: “Ricordo le parole del Sarri di Napoli, ma perché è venuto alla Juve?”.

E’ passata solo una settimana dal ritorno in campo della , ma tanto è bastato per creare non pochi malumori nella piazza bianconera. A scatenarli sono stati prima la sconfitta patita in finale di Coppa contro il .

Nel giro di pochi mesi, la Vecchia Signora ha visto sfumare un secondo trofeo (il primo è stato la persa a fine dicembre contro la ), troppo forse per una squadra abituata a dominare da anni in Italia.

A finire sul banco degli imputati è stato Maurizio Sarri che, chiamato a raccogliere la pensante eredità di Massimiliano Allegri, non è riuscito a detta di molti a far giocare la come in molti avrebbero voluto.

Al termine della sfida persa contro i partenopei, lo stesso tecnico ha parlato di una gara equilibrata decisa solo dai rigori, ma c’è chi come Giovanni Cobolli Gigli non è d’accordo. L’ex presidente della Juventus, parlando a 'TuttoJuve', ha spiegato quale idea si è fatto della finale dell’Olimpico.

“Al termine del match, Sarri ha fatto intendere di aver perso solo perché ha sbagliato due rigori nella lotteria dei calci di rigori. Non credo sia corretto negare l'evidenza, la Juventus ha perso in maniera netta e solo Buffon l'ha tenuta in piedi nei tempi regolamentari. Attualmente non ha un suo gioco. Forse si è dimenticata come farlo, perché la più bella partita era stata quella di marzo con l' risolta con i gol di Ramsey e Dybala. A distanza di tre mesi, è tutto di nuovo in discussione".

Secondo Cobolli Gigli, Sarri potrebbe non essere l’uomo giusto per la Juventus.

“Non nutro una simpatia personale nei suoi confronti, ma questo è un mio problema. Purtroppo ricordo tutte le sue parole che disse quando era al Napoli, ma una persona che la pensa così perché è venuto alla Juventus? Forse solo per guadagnare soldi. E, a sto punto, forse ha davvero ragione De Laurentiis. Ho sempre sostenuto che il suo arrivo, all'ultimo momento, sia stato un errore, perché non è in grado di gestire la comunicazione".

La Juventus è ancora in corsa per Scudetto e , ma potrebbe anche chiudere la stagione senza trofei.

“Nella Juventus non bisogna mai esser troppo avventati nel giudizio di un allenatore, non è l'ambiente che cambia un tecnico ogni giorno. Forse, qui, c'è la responsabilità di Nedved e Paratici che lo hanno convinto sull'affidabilità di Sarri sottovalutando una serie di problemi. Forse non sono professionalmente in grado di occupare le posizioni che hanno, perché Paratici era un buon secondo ma come primo sembra molto impacciato. Si parla di dare 15 milioni di euro all'anno per Dybala, speriamo non arrivi a percepirli. Questo ragazzo, lo scorso anno, lo hanno provato a vendere in tutti i modi, mentre quest'anno si prevede per lui un aumento di ingaggio. Sono delle contraddizioni che non possono passare inosservate".

Secondo Cobolli Gigli anche la figura di Cristiano Ronaldo potrebbe rappresentare un problema.